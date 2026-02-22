Στους τέσσερις οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Εντοπίστηκε σορός γυναίκας
Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες, 26 οι αγνοούμενοι.
- Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
- «Επαναπροσδιορίζοντας την ύλη»: Νομπελίστας έφτιαξε μηχανή που συλλέγει νερό από τον ξηρό αέρα
- Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές
Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί μετανάστες από το ναυάγιο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε σορός γυναίκας οχτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, η σορός μεταφέρεται με πλωτό του Λιμενικού Σωμάτος στο Λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Πώς συνέβη το ναυάγιο
Υπενθυμίζεται ότι το ναυάγιο σημειώθηκε όταν ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που έσπευσαν στην περιοχή κατόπιν εντολής του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, προσέγγισε το ξύλινο σκάφος των μεταναστών.
Στην προσπάθεια των επιβαινόντων, να σκαρφαλώσουν στις σκάλες που έριξε το πλοίο, υπήρξε ταυτόχρονη μετακίνηση στη μία πλευρά του ξύλινου σκάφους με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.
Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι άνεμοι στην περιοχή έφταναν σε ισχύ τα έξι μποφόρ και το κύμα έφτανε σε ύψος τα 2,5 μέτρα. Οι μετανάστες είχαν ζητήσει βοήθεια μέσω του 112.
Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και δεύτερο ξύλινο σκάφος με 67 άτομα -62 από το Μπανγκλαντές και πέντε από το Σουδάν. Μεταφέρθηκαν αρχικά στον Καλό Λιμένα και, αφού έγινε η ταυτοποίησή τους, μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο Ηράκλειο.
