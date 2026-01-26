Η τραγωδία συνεχίζεται: Εκατοντάδες μετανάστες έχουν χαθεί σε ναυάγια στη Μεσόγειο από τις αρχές του 2026

Εκατοντάδες μετανάστες αγνοούνται στη θάλασσα ή έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με αναφορές για πολλαπλά θανατηφόρα ναυάγια στην Κεντρική Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» από τις αναφορές, τις οποίες επαληθεύει επί του παρόντος.

«Πιστεύεται ότι τα τελευταία 10 ημέρες έχουν πληγεί πολλά σκάφη, με τις αρχικές πληροφορίες να υποδηλώνουν ότι εκατοντάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χαθεί στη θάλασσα ή να έχουν χάσει τη ζωή τους», αναφέρεται σε δήλωση.

Σύμφωνα με το euronews, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες παρεμποδίζουν σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο εκπρόσωπος του ΔΟΜ, Jorge Galindo, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «αναφέρθηκαν τρία ναυάγια στις 23 και 25 Ιανουαρίου», με τουλάχιστον 104 θανάτους.

Όπως αναφέρει η Merna Abdelazim, αναλύτρια δεδομένων του προγράμματος «Missing Migrants Project» του ΔΟΜ, τα ναυάγια αφορούσαν σκάφη που πιστεύεται ότι είχαν αναχωρήσει από την Τυνησία και τη Λιβύη.

Ενώ ο οργανισμός δήλωσε ότι εξακολουθεί να επαληθεύει τις πληροφορίες, ανέφερε ότι έχουν επιβεβαιωθεί τρεις θάνατοι στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, μετά από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που αφορούσε ένα σκάφος που είχε αναχωρήσει από το Σφαξ της Τυνησίας.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο δίδυμα κορίτσια, περίπου ενός έτους, που πέθαναν από υποθερμία λίγο πριν την αποβίβαση», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι ένας άνδρας πέθανε επίσης από υποθερμία.

Επιζώντες από την ίδια επιχείρηση ανέφεραν ότι ένα άλλο σκάφος που είχε αναχωρήσει από την ίδια τοποθεσία την ίδια ώρα με το δικό τους δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Ο οργανισμός διερευνά επίσης αναφορές για εννέα αγνοούμενα σκάφη που είχαν αναχωρήσει από την Τυνησία μεταξύ 14 και 21 Ιανουαρίου, με συνολικά περίπου 380 άτομα επιβαίνοντες, ανέφερε.

Several boats are believed to have been involved over the past ten days, with preliminary info suggesting that 100s of people maybe missing at sea or feared dead. These tragedies underscore lethal consequences of migrant smuggling & trafficking networkshttps://t.co/vONqP99vzk — IOM Spokesperson (@IOMSpokesperson) January 26, 2026

«Άλλη μια μεγάλη τραγωδία»

«Μόλις στις πρώτες εβδομάδες του 2026, εκατοντάδες άνθρωποι ήδη θεωρούνται αγνοούμενοι», ανέφερε η δήλωση του ΔΟΜ, προειδοποιώντας ότι «ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος».

«Ενώ ο ΔΟΜ εξακολουθεί να αναζητά επίσημη επιβεβαίωση, η κλίμακα των αναφερόμενων θανάτων υποδηλώνει μια ακόμη μεγάλη τραγωδία στην Κεντρική Μεσόγειο», ανέφερε ο οργανισμός.

Τα περιστατικά, που συνέβησαν καθώς ο κυκλώνας Χάρι έπληξε τη Μεσόγειο, «υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τις θανατηφόρες συνέπειες των δικτύων λαθραίας διακίνησης και εμπορίας μεταναστών που συνεχίζουν να λειτουργούν ατιμώρητα, στέλνοντας σκόπιμα ανθρώπους στη θάλασσα με ακατάλληλα και υπερπλήρη σκάφη», ανέφερε ο οργανισμός.

«Η λαθραία διακίνηση μεταναστών με ακατάλληλα και υπερπλήρη σκάφη είναι εγκληματική πράξη», τόνισε.

«Η οργάνωση αναχωρήσεων ενώ μια σοβαρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή καθιστά αυτή τη συμπεριφορά ακόμη πιο κατακριτέα, καθώς οι άνθρωποι στάλθηκαν εν γνώσει τους στη θάλασσα υπό συνθήκες που ισοδυναμούσαν με σχεδόν βέβαιο κίνδυνο θανάτου», πρόσθεσε.

Τα τελευταία περιστατικά, ανέφερε, «υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να εντείνει η διεθνής κοινότητα τις προσπάθειές της για την εξάρθρωση αυτών των εγκληματικών δικτύων και την πρόληψη περαιτέρω απώλειας ζωών για τους μετανάστες».

Ο ΔΟΜ τόνισε ότι η Κεντρική Μεσόγειος παραμένει ο πιο θανατηφόρος διάδρομος μετανάστευσης στον κόσμο, με τουλάχιστον 1.340 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί μόνο το περασμένο έτος.

Μεταξύ του 2014 και του τέλους του 2025, περισσότεροι από 33.000 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Missing Migrants Project».