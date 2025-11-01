Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος – Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025

Οι εισόδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μειώθηκαν κατά 22% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με την υπηρεσία συνόρων της ΕΕ, Frontex.

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη διαδρομή της Δυτικής Αφρικής, όπου σημειώθηκε πτώση 58% στις παράνομες διαβάσεις, με μόνο 734 εντοπισμούς τον Σεπτέμβριο.

Οι διαδρομές των Δυτικών Βαλκανίων και των ανατολικών χερσαίων συνόρων κατέγραψαν επίσης μείωση στις κατά 47% και 36% αντίστοιχα, σύμφωνα με το euronews.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι παγκόσμιες συγκρούσεις και ακόμη και το περιβάλλον θα μπορούσαν να είναι η αιτία της γενικής επιβράδυνσης των παράνομων διαβάσεων.

«Η συνολική μείωση μπορεί να συνδεθεί με διάφορους παράγοντες, ιδίως με την έκρηξη ή την παύση των συγκρούσεων ή των συρράξεων, την πολιτική αβεβαιότητα, τη στενότερη συνεργασία στον έλεγχο των συνόρων, αλλά και τις καιρικές συνθήκες», δήλωσε η Helena Hahn, αναλύτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετανάστευσης και Ποικιλομορφίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής (EPC).

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι αριθμοί δεν πρέπει να εκληφθούν ως μείωση του συνολικού αριθμού των μετακινούμενων ατόμων.

«Αντιθέτως, ο αριθμός των διεθνών μεταναστών έχει αυξηθεί από το 2020, όπως και ο αριθμός των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί βίαια. Απλώς δεν έρχονται στην Ευρώπη με τους ίδιους ρυθμούς όπως αμέσως μετά την πανδημία COVID-19», δήλωσε η Hahn.

Ωστόσο, άλλες διαδρομές παραμένουν σημαντικά κέντρα δραστηριότητας, ενώ άλλες παρουσίασαν ακόμη αύξηση.

Η κεντρική Μεσόγειος είναι η πιο πολυσύχναστη διαδρομή, με σχεδόν το 40 % όλων των παράτυπων εισόδων φέτος.

Η Λιβύη είναι το κύριο σημείο αναχώρησης για αυτή τη διαδρομή, καταγράφοντας αύξηση 50% στις αναχωρήσεις σε σύγκριση με το 2024.

Η πλειονότητα των μεταναστών που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Ερυθραία και την Αίγυπτο.

Στη δυτική διαδρομή της Μεσογείου, οι παράνομες διαβάσεις αυξήθηκαν κατά 28%, με τον Σεπτέμβριο μόνο να σημειώνει αύξηση των αφίξεων κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Οι αναχωρήσεις από την Αλγερία αντιπροσώπευαν σχεδόν τα τρία τέταρτα των εντοπισμών σε αυτή τη διαδρομή φέτος.

«Οι εντονότερες προσπάθειες πρόληψης του Μαρόκου έχουν ωθήσει περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν υπηρεσίες λαθρομεταφοράς στην Αλγερία», αναφέρεται στην έκθεση της Frontex. «Αυτό έχει οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των αλγερινών και μαροκινών δικτύων λαθρομεταφοράς και σε μετατόπιση ορισμένων δραστηριοτήτων στο αλγερινό έδαφος».

Ο ανθρώπινος φόρος είναι βαρύς, καθώς περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Παρά τη συνολική μείωση, το ανθρώπινο κόστος παραμένει υψηλό.

Το 2025, 1.328 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται ενώ χρησιμοποιούσαν τις διαδρομές της Μεσογείου, με την πλειονότητα των αναγνωρισμένων να είναι άνδρες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Η κεντρική μεσογειακή διαδρομή είναι η πιο θανατηφόρα από όλες, με 895 άτομα νεκρά ή αγνοούμενα. Η κύρια αιτία θανάτου είναι ο πνιγμός.

Πολλοί μετανάστες προσπάθησαν να ταξιδέψουν με νόμιμους τρόπους αλλά αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν μέσω εναλλακτικών διαδρομών αφού τους αρνήθηκαν τη βίζα.

«Πίσω από αυτούς τους αγνοούμενους μετανάστες βρίσκονται οικογένειες και κοινότητες που αναζητούν απαντήσεις και αντιμετωπίζουν την απουσία τους», αναφέρεται στην έκθεση του ΔΟΜ με τίτλο «Οικογένειες αγνοούμενων μεταναστών».