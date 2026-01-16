newspaper
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16 Ιανουαρίου 2026 | 16:27

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Κόκκινο και θρεπτικό: Ποιο λαχανικό ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα;

Spotlight

Όλο και περισσότεροι μετανάστες στην ΕΕ επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους ή σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, σχεδόν 42.000 πολίτες τρίτων χωρών απελάθηκαν από τα κράτη μέλη.

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 19 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, όταν τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν περίπου 35 000 επαναπατρισμούς.

Η συντριπτική πλειοψηφία (82%) έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ περίπου το 18% αυτών των επιστροφών ήταν σε άλλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το euronews.

Μεταξύ αυτών, η Γερμανία έχει αυξήσει αποφασιστικά τις επιχειρήσεις της.

Τον τελευταίο χρόνο, το Βερολίνο τριπλασίασε τον αριθμό σε σχεδόν 12.000 το τρίτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας τη Γαλλία (με σχεδόν 5.000) και την υπόλοιπη ΕΕ.

Το γειτονικό Βέλγιο φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια κατεύθυνση, με τις επιστροφές μη πολιτών της ΕΕ να διπλασιάζονται σχεδόν από το τρίτο τρίμηνο του 2024 (730) έως το τρίτο τρίμηνο του 2025 (1.210).

Ποιες εθνικότητες απελαύνονται περισσότερο;

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί επαναπατρισμών σε ολόκληρη την ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025 αναφέρθηκαν μεταξύ Αλγερινών (12.325) και Μαροκινών (6.670).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα ποσοστά αυξήθηκαν περισσότερο για τους Τούρκους πολίτες (+15%), τους Σύριους (+9%), τους Ρώσους (+7%), τους Γεωργιανούς (+5%) και τους Αλβανούς (+2%).

Σύμφωνα με την Eurostat, το 40 % όλων των επιστροφών ταξινομήθηκαν ως «αναγκαστικές», πράγμα που σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων που έλαβαν εντολή να φύγουν δεν συμμορφώθηκαν οικειοθελώς, αλλά εξαναγκάστηκαν.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η Δανία έχει το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικών επιστροφών (91 %), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (82 %) και τη Βουλγαρία (80 %).

Στην πραγματικότητα, η Ιταλία αναφέρει ακόμη υψηλότερο ποσοστό — 100%. Ωστόσο, ένα τόσο στρογγυλό ποσοστό μπορεί να αντανακλά διαφορές στις πρακτικές υποβολής εκθέσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ, εν μέσω των υφιστάμενων κατακερματισμένων διαδικασιών επαναπατρισμού.

Σύμφωνα με την Eurostat, περίπου το 77% όλων των επιστροφών συνεπάγεται κάποιο είδος οικονομικής βοήθειας. Για παράδειγμα, βοήθεια για την αγορά εισιτηρίων ή χρηματικές επιδοτήσεις κατά την αναχώρηση ή την άφιξη.

Γιατί εκτελούνται συγκριτικά λίγες εντολές επαναπατρισμού;

Υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των εντολών επαναπατρισμού που εκδίδονται από τα κράτη μέλη και εκείνων που τελικά εκτελούνται: 41.890 ή περίπου το 36% του συνόλου.

Η Γαλλία, για παράδειγμα, εξέδωσε τις περισσότερες εντολές — σχεδόν 34.000 το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ωστόσο, εκτέλεσε αποτελεσματικά μόνο το 14% από αυτές, ένα ποσοστό ανάλογο με αυτό της Ελλάδας (14%) και της Ισπανίας (13%).

Το χάσμα μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν τη χώρα προέλευσης ενός μετανάστη ή πρόσφυγα. Σε άλλες, οι επιστροφές μπορεί να καθυστερήσουν ή να ανασταλούν λόγω προβλημάτων υγείας ή επειδή πρόκειται ασυνόδευτος ανήλικος.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο νομοθεσίας με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη δημιουργία κέντρων μεταναστών στο εξωτερικό.

Τα κέντρα αυτά θα χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία μεταναστών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αιτήσεών τους και του ελέγχου του καθεστώτος τους.

Ωστόσο, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι η μεταφορά αυτών των κέντρων εκτός του εδάφους της ΕΕ ενδέχεται να οδηγήσει σε παράνομες επιστροφές και αυθαίρετες κρατήσεις ή ακόμα χειρότερα σε βία και εκμετάλλευση.

Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Σύνταξη
