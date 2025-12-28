newspaper
Η μετανάστευση στην Ευρώπη αλλάζει – Πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις το επόμενο έτος
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Η μετανάστευση στην Ευρώπη αλλάζει – Πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις το επόμενο έτος

Ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο για να εισέλθουν στην ΕΕ έχει μειωθεί, όπως και ο αριθμός εκείνων που εισέρχονται μέσω των Βαλκανίων

Σύνταξη
A
A
Δέκα χρόνια μετά την άφιξη ενός εκατομμυρίου μεταναστών που σηματοδότησε την αρχή της εποχής των κλειστών συνόρων και άνοιξε το δρόμο για την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, πολλοί Σύροι και οι Αφγανοί επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Η συνολική τάση της μετανάστευσης προς την Ευρώπη είναι πτωτική και είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω το επόμενο έτος, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων των οργανισμών του ΟΗΕ και της Frontex, της συνοριακής δύναμης της ΕΕ, στην εφημερίδα The Times.

Οι λόγοι; Η σφράγιση των συνόρων από τις κυβερνήσεις και η ανατροπή της δικτατορίας του Άσαντ στη Συρία.

Πτωτική τάση – Αλλαγή των κανόνων

Η χερσαία διαδρομή μέσω των Βαλκανίων, σημείωσε πτώση 43% στον αριθμό των μεταναστών τους πρώτους 11 μήνες του 2025, μετά από πτώση 78% πέρυσι.

Σχεδόν 711.000 Σύριοι έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους από την πτώση του Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν από Σύρους στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία μειώθηκαν από 16.000 τον Οκτώβριο του περασμένου έτους σε 3.500 τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. «Τα δύο τρίτα της μείωσης των αφίξεων φέτος οφείλονται στο γεγονός ότι οι Σύροι δεν έρχονται πλέον», δήλωσε πηγή της Frontex.

Η αναμενόμενη πτώση του επόμενου έτους θα ακολουθήσει μια μείωση κατά 25% σε 167.000 αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, η οποία ακολουθεί μια πτώση κατά 38% το 2024, σύμφωνα με τη Frontex.

«Η τάση είναι πτωτική — είναι διαχειρίσιμη, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να χαλαρώσουμε την προσοχή μας», δήλωσε ο Μάθιου Σολτμάρς, εκπρόσωπος της υπηρεσίας προσφύγων του ΟΗΕ.

Το βάρος μετατίθεται στη Δυτική Αφρική

Οι ειδικοί σε θέματα μετανάστευσης υποστηρίζουν ότι το επόμενο κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη δεν θα προέλθει από τη Μέση Ανατολή, αλλά από τη Δυτική Αφρική, όπου, στο Μάλι και σε άλλες χώρες, οι τζιχαντιστές αντάρτες απειλούν να καταλάβουν τον έλεγχο.

Στο Μάλι — όπου ο πληθυσμός έχει διπλασιαστεί σε 24 εκατομμύρια από το 1990 — οι τζιχαντιστές έκαψαν βυτιοφόρα καυσίμων που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, Μπαμάκο, προκαλώντας παράλυση της κυκλοφορίας, των σχολείων και των νοσοκομείων.

Με τη στρατολόγηση μαχητών από φτωχές οικογένειες που εκδιώχθηκαν από τη γη τους λόγω της ξηρασίας που προκάλεσε η κλιματική αλλαγή, οι μαχητές έχουν γίνει πολύ ισχυροί ακόμα και για τους Ρώσους μισθοφόρους που επιστράτευσαν οι στρατιωτικοί ηγέτες του Μάλι.

«Ίσως δούμε περισσότερη μετανάστευση από το Μάλι και τη γειτονική Μπουρκίνα Φάσο το επόμενο έτος, και υπάρχει κίνδυνος η βία να εξαπλωθεί στη Σενεγάλη και την Ακτή του Ελεφαντοστού. Αυτή είναι η περιοχή που πρέπει να παρακολουθήσουμε», δήλωσε ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα μετανάστευσης που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Στο Αφγανιστάν, ωστόσο, η σκληρή διακυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν έχει προκαλέσει την αναμενόμενη μαζική έξοδο. Το Ιράν και το Πακιστάν έχουν επαναπατρίσει 2,2 εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες φέτος και «ακόμη και η ΕΕ συζητά αν θα διαπραγματευτεί με τους Ταλιμπάν και θα οργανώσει επαναπατρισμούς από την Ευρώπη», παρά την καταπίεση των γυναικών και των κοριτσιών, δήλωσε ο εμπειρογνώμονας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να προκαλεί μετανάστευση.

Η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ ανέφερε ότι 250 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους την τελευταία δεκαετία λόγω πλημμυρών, ξηρασίας και ακραίας ζέστης.

Η εξωτερική ανάθεση των μεταναστών

Ωστόσο, μια σειρά συμφωνιών και χρηματικών ενισχύσεων που έχει συνάψει η ΕΕ με χώρες κοντά στην Ένωση αποδεικνύονται επιτυχείς στο να κρατούν τους μετανάστες μακριά.

Το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Τυνησία και η Τουρκία έχουν υπογράψει αυτό που η Frontex αποκαλεί «εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης των συνόρων» και εμποδίζουν τους μετανάστες να εγκαταλείψουν τις ακτές τους με προορισμό την Ευρώπη.

Οι μετανάστες που ταξίδεψαν από την Αφρική στις Καναρίους Νήσους αυξήθηκαν σε 47.000 πέρυσι, για να μειωθούν κατά 60% φέτος, αφού η Μαυριτανία έλαβε 210 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση από την ΕΕ για να σταματήσει τις αναχωρήσεις.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρόκειται επίσης να συμφωνήσουν σε τρόπους επιτάχυνσης των επαναπατρισμών το 2026 σε «ασφαλείς» χώρες προέλευσης, όπως το Μπαγκλαντές, η Κολομβία, η Αίγυπτος, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαρόκο και η Τυνησία.

Η Λιβύη ως «αγκάθι» για τις πολιτικές της ΕΕ

Ένα αδύνατο σημείο είναι η Λιβύη, το σημείο αναχώρησης για το 90% των 63.000 μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της κεντρικής Μεσογείου φέτος, παρά τα χρόνια χρηματοδότησης της ΕΕ για την ακτοφυλακή που λειτουργεί στο δυτικό μισό της διαιρεμένης χώρας.

Οι 22.000 Μπαγκλαντεσιανοί που εισήλθαν στην ΕΕ φέτος αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνική ομάδα μεταξύ των αφίξεων, και οι περισσότεροι από αυτούς αναχώρησαν από τη Λιβύη.

«Αγοράζουν ένα πακέτο που περιλαμβάνει πτήσεις προς την Αίγυπτο ή τη Βεγγάζη στη Λιβύη, συχνά με ανταπόκριση στα ΗΑΕ ή σε άλλα κέντρα της Μέσης Ανατολής, και μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη σε λίγες μέρες», ανέφερε η πηγή της Frontex.

«Οι πτήσεις μεταξύ Ντουμπάι και Βεγγάζης φαίνεται να αυξάνονται, οπότε αυτή η διαδρομή είναι πιθανό να αναπτυχθεί».

Ο αιματηρός πόλεμος στο Σουδάν

Η Λιβύη φιλοξενεί επίσης περίπου 311.000 Σουδανούς πρόσφυγες που έχουν εγκαταλείψει τον εμφύλιο πόλεμο της χώρας τους, όπου η πολιτοφυλακή Rapid Support Forces (RSF) έχει κατηγορηθεί για μαζικές δολοφονίες.

Αν οι Σουδανοί πρόσφυγες επιλέξουν έναν ευρωπαϊκό προορισμό για να μεταναστεύσουν, αυτός είναι συχνά το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πηγή του ΟΗΕ ανέφερε ότι πολλοί από τους Σουδανούς στη Λιβύη παρέμεναν στη χώρα.

«Οι τρέχουσες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι πολλοί Σουδανοί υπήκοοι στη Λιβύη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη χώρα τους και ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής όταν βελτιωθούν οι συνθήκες», ανέφερε η πηγή του ΟΗΕ.

«Ενώ οι προηγούμενες μεταναστευτικές τάσεις περιελάμβαναν μετακινήσεις προς προορισμούς πέρα από τη Μεσόγειο, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαβάσεις από τη Λιβύη προς την Ευρώπη παραμένουν πολύ περιορισμένες».

Η πηγή της Frontex δεν ήταν πεπεισμένη.

«Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η σύγκρουση δεν θα τελειώσει σύντομα, και θα θέλατε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας μετά από αυτά που έχει κάνει η RSF; Η μεγάλη πλειονότητα των Σουδανών στη Λιβύη δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψει στην Ευρώπη — ακόμα. Αλλά θα μπορούσαν να βρίσκονται στους τρεις πρώτους σε αριθμό αφίξεων μέχρι το 2027», ανέφεραν.

Υπερδιπλασιάστηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη

Ενώ τα σκάφη με μετανάστες συνεχίζουν να αναχωρούν από τη δυτική Λιβύη με προορισμό την Ιταλία, τα δρομολόγια προς την Κρήτη από την ανατολική Λιβύη αυξήθηκαν κατά 260% κατά τους πρώτους 11 μήνες του έτους. Οι αναλυτές ισχυρίζονται ότι ο Χαλίφα Χάφταρ, ο πολέμαρχος που κυβερνά την ανατολική Λιβύη, δεν έχει κάνει τίποτα για να το σταματήσει, προκειμένου να πιέσει την ΕΕ να παρέχει χρηματοδότηση και περιπολικά σκάφη.

Είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησε ο αυταρχικός πρόεδρος της Τυνησίας, Σαΐντ, ο οποίος επέτρεψε μαζικές αναχωρήσεις προς την Ιταλία και στη συνέχεια μπλόκαρε τη ροή μετά την προσφορά εκατομμυρίων σε βοήθεια από την ΕΕ το 2023.

Ο παράγοντας Αλγερία

Η επόμενη πρόκληση για τους Ευρωπαίους διπλωμάτες είναι η Αλγερία, η οποία έγινε φέτος ένα νέο σημείο αναχώρησης για τους μετανάστες στην Αφρική, καθώς χιλιάδες από αυτούς ταξίδεψαν στις Βαλεαρίδες Νήσους όταν διαπίστωσαν ότι άλλες διαδρομές ήταν μπλοκαρισμένες.

Αυτό που κάνει την Αλγερία σημαντική είναι τα νότια σύνορά της με το Μάλι. Εάν οι ροές μεταναστών από το Μάλι αυξηθούν, η Αλγερία προσφέρει μια άμεση χερσαία διαδρομή προς τη Μεσόγειο.

Θα συνεργαστεί η Αλγερία με την Ευρώπη και θα εμποδίσει τις μετακινήσεις, όπως έκανε η γειτονική Τυνησία; Αυτό μπορεί να εξαρτηθεί από το αν θα λάβει διεθνή υποστήριξη στις συνομιλίες της με το Μαρόκο σχετικά με τις διεκδικήσεις στην αμφισβητούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα.

«Ο τρόπος με τον οποίο η Αλγερία αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται διεθνώς το 2026 θα μπορούσε να καθορίσει το πόσο σοβαρά θα αντιμετωπίσει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορά της με το Μάλι», είπε.

Stream newspaper
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή
Χάρτης 28.12.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το βεληνεκές κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον πλοίων – Φτάνουν στην Δυτική Ακτή

Η Κίνα διαθέτει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Σύνταξη
«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας
Γάζα / Ιράν 28.12.25

«Ένταση» ανάμεσα σε Νετανιάχου και την ομάδα του Τραμπ πριν τη συνάντηση της Δευτέρας

Αμερικανικά και διεθνή μέσα μεταδίδουν πως η συνάντηση ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται ήρεμη καθώς υπάρχει «εκνευρισμός» στην αμερικανική πλευρά.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες
Κόσμος 28.12.25

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως μετά την συνάντηση με τον Τραμπ θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο πριν την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να τους ενημερώσει και μετά από τις συνομιλίες στο Μαϊάμι

Σύνταξη
Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026
Κόσμος 28.12.25

Η Ρωσία στοχεύει να στρατολογήσει πάνω από 400.000 στρατιώτες το 2026

O επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως η Ρωσία έπιασε τους στόχους επιστράτευσης του 2025 και ετοιμάζεται να επιστρατεύσει ακόμα περισσότερους στρατιώτες

Σύνταξη
Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι
Κόσμος 27.12.25

Μακρόν: Την ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι

Στόχος της συνομιλίας Μακρόν - Ζελένσκι ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά, ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)
NBA 28.12.25

Καυγάς στη λήξη του Μπουλς – Μπακς λόγω καρφώματος του Αντετοκούνμπο (vid)

Η επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώσει εντυπωσιακά στην τελευταία φάση του Μπουλς - Μπακς και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί υπέρ της ομάδας του, έγινε αιτία για να ανάψουν τα αίματα...

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»
Μστισλάβ Τσέρνοφ 28.12.25

Από τα κόκκινα χαλιά στα χαρακώματα: Το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι «μια προπαγανδιστική ταινία»

Ο Μστισλάβ Τσέρνοφ εξηγεί γιατί το 2000 Μέτρα μέχρι την Αντρίιβκα δεν είναι άλλη μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου, αλλά ένα ντοκουμέντο για την απόσταση ανάμεσα στην ειρήνη της Δύσης και την ουκρανική αυτοάμυνα στην πρώτη γραμμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο
InTalks 28.12.25

Ανδρέας Ξανθός: Ενισχύσαμε το ΕΣΥ εν μέσω μνημονίων – Σήμερα είτε πρέπει να πληρώσεις, είτε να βρεις μέσο

Ο Ανδρέας Ξανθός, υπουργός Υγείας στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει στο in επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Το Κόκκινο Νήμα: Υγεία-Κοινωνία-Πολιτική». Θυμάται την περίοδο της εφαρμογής μιας πολιτικής υγείας με αριστερό πρόσημο εν μέσω μνημονίων. Τονίζει ότι σήμερα «η εποχή αρχίζει να θυμίζει την προ ΕΣΥ περίοδο και αυτό επειδή οι πολίτες για να έχουν αξιόπιστη φροντίδα υγείας θα πρέπει είτε να πληρώνουν είτε να αναζητούν μέσο». Ξεκαθαρίζει δε πως ο δικός του κύκλος στην πολιτική έχει κλείσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»
'90 28.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε κάποτε την υποκριτική για να «βγαίνει με κορίτσια και να κάνει παρέα με συνομηλίκους»

Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία σε ένα νέο επεισόδιο του Mythical Kitchen, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είπε ότι άφησε την υποκριτική το 1994, καθώς ήθελε να ζήσει μια «κανονική ζωή».

Σύνταξη
