Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φύγουν από το Αφγανιστάν
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Μετανάστες πέθαναν από το κρύο προσπαθώντας να φύγουν από το Αφγανιστάν

Οι μετανάστες ήταν μέρος ομάδας που προσπάθησε να περάσει από το Αφγανιστάν στο Ιράν την Τετάρτη, στην περιοχή Κοσάρ.

Σύνταξη
Spotlight

Τρεις Αφγανοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν στο έδαφος του Ιράν, πέθαναν αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της έκθεσής τους στο κρύο στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, ενημέρωσε χθες Σάββατο αξιωματικός του στρατού στην περιοχή.

«Τρεις άνθρωποι που είχαν σκοπό να περάσουν τα σύνορα (σ.σ. με το Ιράν) πέθαναν εξαιτίας του κρύου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Πρόσθεσε ότι τέταρτος άνθρωπος, βοσκός, εντοπίστηκε νεκρός στην ίδια ορεινή περιοχή, εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών.

Οι μετανάστες ήταν μέρος ομάδας που προσπάθησε να περάσει στο Ιράν την Τετάρτη, στην περιοχή Κοσάρ. Όταν τους σταμάτησαν συνοριοφύλακες, μέλη της ομάδας είπαν πως τρεις συνοδοιπόροι τους πέθαναν. «Έγιναν έρευνες την Τετάρτη το βράδυ, αλλά τα πτώματα δεν βρέθηκαν παρά την Πέμπτη», διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Πάνω από 1,8 εκατ. Αφγανοί ωθήθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από τις ιρανικές αρχές από τον Ιανουάριο ως τα τέλη Νοεμβρίου, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που κάνει λόγο για «εξαναγκαστικούς» επαναπατρισμούς κατά πλειονότητα.

Στο Πακιστάν, που επίσης γειτονεύει με το Αφγανιστάν, οι αρχές διεξήγαγαν και αυτές εκστρατεία απελάσεων αφγανών μεταναστών: πάνω από 850.000 επέστρεψαν από την αρχή του 2025 — και στερούνται τα πάντα.

«Αυτές οι μαζικές επιστροφές, σε δυσμενείς συνθήκες, πιέζουν ακόμη περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους του Αφγανιστάν» και «μπορεί να οδηγήσουν σε νέους εκτοπισμούς, συμπεριλαμβανομένων μεταναστεύσεων προς το Πακιστάν και στο Ιράν», συνόψισε η Αρμοστεία στην ανάλυσή της για την κατάσταση στη χώρα, όπου από τον Αύγουστο του 2021 κατέλαβαν εκ νέου την εξουσία οι Ταλιμπάν.

Έπειτα από δυο καταστροφικούς σεισμούς τους τελευταίους μήνες, υπό διεθνείς κυρώσεις, κυρίως εξαιτίας του αποκλεισμού των γυναικών και των κοριτσιών από την παιδεία, την απασχόληση και δημόσιους χώρους, που χαρακτηρίζεται «απαρτχάιντ του φύλου» από τον ΟΗΕ, και εξαιρετικά ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή, το Αφγανιστάν μετρά πάνω από 17 εκατομμύρια κατοίκους σε κατάσταση οξείας διατροφικής ανασφάλειας, ανακοίνωσε την Τρίτη το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Την ίδια ημέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κάλεσε όλα τα κράτη να μην επαναπατρίζουν εξαναγκαστικά Αφγανούς, εξαιτίας των «παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεσανατολικό: Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα
Μεσανατολικό 21.12.25

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Πρώτη πτήση στο Διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα να «πετά» στο Διάστημα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
NBC News 20.12.25

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Σύνταξη
Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
Δίκη τον Φεβρουάριο 20.12.25

Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Πορσελάνες, κρύσταλλα και πολύτιμα σκεύη, που χρησιμοποιούνταν σε επίσημες εκδηλώσεις στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, φέρονται ότι έκλεβαν ο φροντιστής του Ελιζέ και ακόμη δύο άτομα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο