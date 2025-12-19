newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 21:00

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Σε ολόκληρη την ΕΕ, η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο διχαστικά θέματα στην πολιτική σήμερα. Η Γερμανία, μια χώρα που κάποτε ήταν γνωστή για την «Willkommenskultur» (πολιτισμός καλωσορίσματος), είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς αντιμετωπίζει πλέον τους πρόσφυγες.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πρόσφατα ότι οι Σύροι δεν έχουν πλέον «λόγους για άσυλο στη Γερμανία» και ότι θα ενθαρρύνονται να επιστρέψουν οικειοθελώς. Μερικοί θα μπορούσαν επίσης να απελαθούν στο εγγύς μέλλον.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι σκληρές προσεγγίσεις για τη μετανάστευση έχουν καλή απήχηση στο κοινό, αντανακλώντας μια ευρύτερη στροφή προς πιο αρνητικές συμπεριφορές για τη μετανάστευση.

Τι καθορίζει εάν οι άνθρωποι σε μια χώρα υποδοχής, όπως η Γερμανία, υποδέχονται ή απορρίπτουν τους πρόσφυγες; Μέσω ενός ερευνητικού πειράματος, το Conversation δοκίμασε πώς διάφοροι παράγοντες θα επηρέαζαν το αν οι συμμετέχοντες εκφράζουν ανησυχία για την ευημερία των προσφύγων ή τους θεωρούν απειλή.

Το πείραμα με τα διαφορετικά βίντεο προσφύγων

Η μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις διαφορετικών παραγόντων στη στάση των ανθρώπων απέναντι στους πρόσφυγες. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων είχε ανθρωπιστικές αξίες (έχει δεσμευτεί να βοηθήσει συνανθρώπους που έχουν ανάγκη). Οι ερευνητές το μέτρησαν με βάση τις απαντήσεις τους σε ένα συχνά χρησιμοποιούμενο σύνολο τεσσάρων ερωτήσεων. Τα ανθρωπιστικά ζητήματα έχουν λάβει ελάχιστη προσοχή σε προηγούμενες μελέτες σε αυτό τον τομέα, όπως επισημαίνεται.

Μέτρησαν επίσης εάν οι απόψεις των ανθρώπων άλλαξαν ανάλογα με τον αριθμό των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες (όπως το αν διέφευγαν από τον πόλεμο) και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους – την ηλικία και το φύλο τους και το αν ήταν μέλη οικογενειών.

Ερεύνησαν περισσότερους από 2.000 συμμετέχοντες το 2023, χρησιμοποιώντας τέσσερα σύντομα βίντεο επαγγελματικής παραγωγής για Σύρους πρόσφυγες σε τουρκικούς καταυλισμούς.

Ορισμένοι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα βίντεο ελέγχου, το οποίο παρείχε μόνο κάποιες βασικές πληροφορίες. Άλλοι παρακολούθησαν ένα από τα τέσσερα βίντεο: δύο τόνισαν την ανθρωπιστική κατάσταση των Σύριων προσφύγων σε καταυλισμούς προσφύγων στην Τουρκία, οι άλλοι δύο τόνισαν τις προκλήσεις που μπορεί να συνεπάγεται η μετανάστευση αυτών των προσφύγων για τη γερμανική κοινωνία.

Ένα από τα βίντεο με το «ανθρωπιστικό μήνυμα» και ένα από τα βίντεο με τα «μηνύματα απειλής» επικεντρώθηκε σε οικογένειες με μικρά παιδιά μεταξύ των προσφύγων. Οι άλλοι δύο ανέδειξαν νεαρούς πρόσφυγες. Αφού παρακολούθησαν τα βίντεο, τους ρώτησαν σχετικά με τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για τους πρόσφυγες.

Ανθρωπιστική συμπόνια

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες έδειξαν ένα μέτριο επίπεδο ανησυχίας για την ευημερία των Σύρων προσφύγων. Ανησυχούσαν κάπως περισσότερο για τον αντίκτυπο στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας. Οι φόβοι ότι οι πρόσφυγες μπορεί να αφαιρέσουν θέσεις εργασίας από τους Γερμανούς πολίτες ήταν λιγότερο συχνοί.

Εντοπίσθηκε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του πόσο ανθρωπιστής είναι κάποιος γενικά και της συμπόνιας που εξέφρασε προς τους πρόσφυγες. Διαπιστώιθηκε επίσης ότι η έκθεση σε σύντομα βίντεο που υπογράμμιζαν την ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων έκανε τους συμμετέχοντες να νοιάζονται πολύ περισσότερο για τις πτυχές της ευημερίας των προσφύγων, σε σύγκριση με εκείνους που είδαν μόνο το βίντεο ελέγχου.

Επιπλέον, δόθηκε στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να υπογράψουν αναφορές υπέρ των προσφύγων στο πλαίσιο της έρευνας. Μόνο το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων υπέγραψε συνολικά μια αναφορά, που ζητούσε αυξημένη χρηματοδότηση για Σύρους πρόσφυγες στο εξωτερικό. Ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό υποστήριξε μια αίτηση για περισσότερες αφίξεις Σύρων στη Γερμανία. Ωστόσο, η ανάδειξη της ανθρωπιστικής δυστυχίας των προσφύγων αύξησε σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό των ερωτηθέντων που τάχθηκαν υπέρ της μεγαλύτερης υποστήριξης για τους πρόσφυγες στο εξωτερικό.

Τα όρια αυτού του είδους των μηνυμάτων ήταν επίσης εμφανή. Η παρακολούθηση των ανθρωπιστικών βίντεο δεν μείωσε τους φόβους που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ούτε αύξησε την αποδοχή για την είσοδο προσφύγων στη χώρα.

Πώς βλέπουν τους πρόσφυγες αριστεροί και δεξιοί

Όσοι παρακολούθησαν βίντεο νεαρών ανδρών προσφύγων ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν την είσοδο περισσότερων προσφύγων στη χώρα. Τα δεδομένα της έρευνας υποδηλώνουν ότι αυτό πιθανότατα οφείλεται σε αυξημένες ανησυχίες για αρνητικές πολιτιστικές επιπτώσεις μεταξύ εκείνων που είδαν ένα βίντεο με νεαρούς πρόσφυγες, παρά σε οικονομικές ανησυχίες ή στους συμμετέχοντες που αισθάνονται σωματικά απειλούμενοι.

Αυτοί που είδαν βίντεο που υπογράμμιζαν τις οικογένειες ανησυχούσαν περισσότερο για την ασφάλεια των προσφύγων. Ωστόσο, εξέφρασαν επίσης μεγαλύτερες ανησυχίες ότι οι πρόσφυγες μπορεί να αποτελούν βάρος για το κράτος πρόνοιας της χώρας τους.

Τα βίντεο δεν επηρέασαν εξίσου όλους τους ερωτηθέντες. Για παράδειγμα, μεταξύ των πολιτών που αναγνωρίστηκαν ως πολιτικά αριστεροί, η θέαση ενός βίντεο με ένα ανθρωπιστικό μήνυμα συσχετίστηκε με λιγότερες πολιτισμικές ανησυχίες για τη μετανάστευση, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Για τους δεξιούς ερωτηθέντες, παρατηρήθηκε το αντίθετο: η θέαση ενός από τα ανθρωπιστικά βίντεο συνδέθηκε με περισσότερες ανησυχίες.

Επιπλέον, ήταν αξιοσημείωτο το πόσο διαφορετικά αντέδρασαν οι Ανατολικογερμανοί και οι Δυτικογερμανοί στο πείραμα αυτό. Η πολιτική κληρονομιά της Ανατολικής Γερμανίας – της περιοχής που ήταν η σοσιαλιστική αυταρχική Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (GDR) μέχρι το 1990 – είναι σημαντική για την εξήγηση των επίμονων διαφορών μεταξύ των πληθυσμών της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας. Έχει αποδειχθεί ότι οι Ανατολικογερμανοί και οι Δυτικογερμανοί διαφέρουν ως προς τις αξίες, τις προτιμήσεις και την εκλογική τους συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στο αντιμεταναστευτικό, ακροδεξιό κόμμα AfD.

Η διαφορά μεταξύ Ανατολικογερμανών και Δυτικογερμανών

Αν και ήταν παρόμοια στην αρχή, διαπιστώθηκε ότι η έκθεση στα τέσσερα βίντεο επηρέασε τις απόψεις των Ανατολικογερμανών πιο αρνητικά από εκείνες των Δυτικογερμανών, ανεξάρτητα από το ακριβές μήνυμα ή την ομάδα προσφύγων που τόνισε το βίντεο. Για παράδειγμα, η εστίαση στις οικογένειες προσφύγων αύξησε σε μεγάλο βαθμό το μερίδιο των Δυτικογερμανών που υποστήριξαν την αυξανόμενη υποστήριξη για τους πρόσφυγες στο εξωτερικό. Μεταξύ των Ανατολικογερμανών, όμως, είχε αν μη τι άλλο το αντίστροφο αποτέλεσμα.

Ήταν αξιοσημείωτο το πόσο διαφορετικά αντέδρασαν αυτοί οι πληθυσμοί στο ίδιο μήνυμα. Οι αντιδράσεις τους αποκλίνουν πιο έντονα από οποιοδήποτε άλλο χάσμα, όπως η ηλικία ή η εκπαίδευση.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι απόψεις των ανθρώπων για τη μετανάστευση είναι πιο περίπλοκες από μια απλή διαίρεση υπέρ της αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Το εάν ένα πολιτικό μήνυμα είναι αποτελεσματικό ή όχι – δηλαδή αν αλλάζει τη γνώμη – εξαρτάται από το πλαίσιο του ίδιου του μηνύματος, καθώς και από τις απόψεις και τις αξίες των ανθρώπων που λαμβάνουν αυτό το μήνυμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Σύνταξη
Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους
Τρία κακά ταυτόχρονα 19.12.25

Από τα χωράφια στη γεωπολιτική: Πώς το δίλημμα «βούτυρο Vs όπλων» της ΕΕ έβγαλε τους αγρότες στους δρόμους

Ένα επικίνδυνο δάνειο, ένας πρωτοφανής προϋπολογισμός και μια καταστροφική επιζήμια για πολλούς εμπορική συμφωνία, διαιρούν την Ευρώπη και την πάνε στα βράχια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ
Ποδόσφαιρο 19.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ

LIVE: Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Γκλάντμπαχ για τη 15η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο