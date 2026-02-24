Μασιούλις: «Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα επιπέδου Final Four»

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις Κάουνας με τον Ολυμπιακό (25/2, 20:00).

Ο τεχνικός των Λιθουανών τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, επιπέδου Final-4 και υπογράμμισε ότι θεωρεί πως η ήττα των Ερυθρόλευκων στο Κύπελλο, δεν θα τους επηρεάσει πνευματικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μασιούλις

«Όπως πάντα πριν από έναν αγώνα, ο στόχος είναι ο ίδιος: να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε και τα 40 λεπτά και να τηρήσουμε τις συμφωνίες που θέλουμε. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αντέξουμε τη σωματική δύναμη, γιατί ο αντίπαλός μας είναι πολύ δυνατός, μια ομάδα επιπέδου Final-4.

Παίξαμε πολύ άσχημα στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα, υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρουμε, αλλά δεν είχαμε όλους τους παίκτες μας. Αύριο θα έχουμε σχεδόν όλο το ρόστερ, το πιο σημαντικό θα είναι να σταματήσουμε την κυκλοφορία της μπάλας».

Για την κατάκτηση του Κυπέλλου και την ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR: «Δείχνει την κυριαρχία της ομάδας. Οι αντίπαλοί μας έχουν πολλούς έμπειρους παίκτες, οπότε δεν νομίζω ότι θα τους επηρεάσει πολύ ή ότι θα είναι χαλαροί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι κάθε αγώνας στην Ευρωλίγκα έχει τώρα μεγάλη αξία.

Το ίδιο ισχύει και για εμάς, δεν γνωρίζω ακόμα πολύ καλά αυτή την ομάδα – είναι ο πρώτος μου τίτλος μαζί τους. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουμε, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να αποφύγουμε την εφησυχασμό. Η δυναμική είναι καλή, είχαμε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό είναι πλέον παρελθόν. Θα ήθελα να ζητήσω από τους οπαδούς να μας υποστηρίξουν και να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τη νίκη».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ: «Είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ στην Ευρωλίγκα. Κάθε ομάδα θα ένιωθε την απώλεια ενός παίκτη του μεγέθους του. Εμείς προετοιμαζόμαστε με το σκεπτικό ότι θα παίξει. Γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία, δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε όλους τους πόντους του, αλλά θα προσπαθήσουμε να τον περιορίσουμε».

Για τις αλλαγές του Ολυμπιακού και αν ετοιμάζει τα πλάνα του πάνω σε αυτές: «Όχι, προετοιμάζουμε το σχέδιό μας με βάση τους παίκτες και όχι τις αλλαγές τους».