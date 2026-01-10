Ανησυχία στη Ζάλγκιρις: Ενοχλήσεις για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη νίκη της Ζαλγκίρις επί του Ερυθρού Αστέρα και υπάρχουν φόβοι για ζημιά
- Με την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, πώς βλέπουν το νόμισμα τα άλλα 20 κράτη μέλη;
- Σοκαριστικό βίντεο από πτώση δέντρου ανάμεσα σε πεζούς λόγω των ισχυρών ανέμων
- Οι millenials εκπλήσσουν: Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους
- Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Τι είπε η θεία του
Η Ζάλκιρις Κάουνας νίκησε πολύ εύκολα με σκορ 99-67 τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς στιγματίστηκε από τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.
Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τα «πράσινα» των Λιθουανών (12,1 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ ανά ματς), αλλά στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής (9/1).
Τι συνέβη με την Γουίλιαμς-Γκος στη Ζαλγκίρις
Για την ακρίβεια, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για μόλις 4′ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, προτού νιώσει ενοχλήσεις και πάει στα αποδυτήρια. Ο Γκος επέστρεψε με φόρμα προπόνησης και δεν αγωνίστηκε άλλο στο ματς.
Πλέον, μένει να φανεί αν έχει αποκομίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ο Γουίλιαμς-Γκος και αν ναι πόσο σοβαρό είναι αυτό.
- LIVE: Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
- Ολυμπιακός: Η «τρέλα» στην κερκίδα, το σοκ με Μόρις και η αποθέωση (vid)
- 25 πόντους με 1 ντρίμπλα και… MVP: O… οικονομικός Σάσα Βεζένκοφ και ένα αδιανόητο στατιστικό (vid)
- Ολυμπιακός: Ο Μόντε Μόρις υπέστη ρήξη συνδέσμου – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης
- LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
- Ανησυχία στη Ζάλγκιρις: Ενοχλήσεις για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος
- «Στο στόχαστρο δύο ομάδων της Premier League ο Τσιμίκας»
- Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις