Ανησυχία στη Ζάλγκιρις: Ενοχλήσεις για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος

Η Ζάλκιρις Κάουνας νίκησε πολύ εύκολα με σκορ 99-67 τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς στιγματίστηκε από τις ενοχλήσεις που ένιωσε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τα «πράσινα» των Λιθουανών (12,1 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ ανά ματς), αλλά στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής (9/1).

Τι συνέβη με την Γουίλιαμς-Γκος στη Ζαλγκίρις

Για την ακρίβεια, ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίστηκε για μόλις 4′ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, προτού νιώσει ενοχλήσεις και πάει στα αποδυτήρια. Ο Γκος επέστρεψε με φόρμα προπόνησης και δεν αγωνίστηκε άλλο στο ματς.

Πλέον, μένει να φανεί αν έχει αποκομίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ο Γουίλιαμς-Γκος και αν ναι πόσο σοβαρό είναι αυτό.