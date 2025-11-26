Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.
Η Ζαλγκίρις με ένα «ξέσπασμα» στο τελευταίο δεκάλεπτο, επικράτησε της Μπασκόνια με 82-67, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να είναι για άλλη μία φορά ο κορυφαίος της αναμέτρησης, με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ είχε 32 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.
Μετά το παιχνίδι όμως, την παράσταση «έκλεψε» ένα άλλο πρόσωπο. Ο λόγος για τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής σε ένα πολύ όμορφο σκηνικό με τον προπονητή της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις.
Την ώρα που ο Λιθουανός τεχνικός έδινε flash interview στη Euroleague, ο γιος του γκαρντ της ομάδας εμφανίστηκε στο σημείο και τον χαιρέτησε, με αποτέλεσμα να διακόψει προσωρινά τη συνέντευξη. Ο Μασιούλις χαμογέλασε και χαιρέτισε τον μικρό.
Δείτε το βίντεο με τον γιο του Γκος μετά το Ζαλγκίρις – Μπασκόνια:
