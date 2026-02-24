Ποινική δίωξη σε βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια
Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί για την πράξη του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού 72χρονου μάνατζερ ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.
Το χρονικό της σύλληψης
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο της τροχαίας. Η στάση του προκάλεσε καταδίωξη από περιπολικό της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να τρέχει με υψηλές ταχύτητες με το μικρό του όχημα τύπου Smart για απόσταση 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά.
Τελικά η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά όπου και οι αστυνομικοί φόρεσαν χειροπέδες στον 72χρονο, εναντίον του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ο72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ η αστυνομία τον σταμάτησε για έλεγχο χωρίς τελικά να βρεθεί κάτι ύποπτο στο όχημα. Ωστόσο, είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.
