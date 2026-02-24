Ποινική δίωξη σε βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του γνωστού 72χρονου μάνατζερ ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Κηφισιάς μετά από καταδίωξη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται να δικαστεί για την πράξη του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.