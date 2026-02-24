Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Για τις ανάγκες της μετακίνησης ναυλώθηκε ειδική πτήση Betsson Charter, με την οποία ταξίδεψαν οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και φίλοι της ομάδας, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή το κλίμα ενός ξεχωριστού ευρωπαϊκού ταξιδιού. Παρά το γεγονός ότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε την πορεία του στη φετινή διοργάνωση, η εμπειρία της αποστολής στη Ρουμανία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από το τελικό σκορ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον παλμό μιας ευρωπαϊκής εκτός έδρας αναμέτρησης, να βρεθούν δίπλα στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, να περιηγηθούν στην πόλη και να μοιραστούν στιγμές που δύσκολα αποτυπώνονται σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Η ένταση της ημέρας του αγώνα, οι εικόνες από την κερκίδα, τα παρασκήνια της αποστολής και το δέσιμο ομάδας και κόσμου καταγράφονται στο νέο vlog, το οποίο μεταφέρει το κλίμα του ταξιδιού.

Η Betsson συνεχίζει με συνέπεια να στέκεται δίπλα στον Άρης Betsson BC, επενδύοντας στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα, εντός και εκτός συνόρων.

Το Betsson Charter Vlog από την Κλουζ είναι διαθέσιμο στο YouTube και προσκαλεί τους φιλάθλους να ζήσουν το ταξίδι, την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα, όπως ακριβώς τα έζησε η αποστολή.