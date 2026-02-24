Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 24 Φεβρουαρίου 2026, 13:58

Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Για τις ανάγκες της μετακίνησης ναυλώθηκε ειδική πτήση Betsson Charter, με την οποία ταξίδεψαν οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και φίλοι της ομάδας, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή το κλίμα ενός ξεχωριστού ευρωπαϊκού ταξιδιού. Παρά το γεγονός ότι το αγωνιστικό αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό και ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε την πορεία του στη φετινή διοργάνωση, η εμπειρία της αποστολής στη Ρουμανία απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από το τελικό σκορ.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τον παλμό μιας ευρωπαϊκής εκτός έδρας αναμέτρησης, να βρεθούν δίπλα στους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, να περιηγηθούν στην πόλη και να μοιραστούν στιγμές που δύσκολα αποτυπώνονται σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων. Η ένταση της ημέρας του αγώνα, οι εικόνες από την κερκίδα, τα παρασκήνια της αποστολής και το δέσιμο ομάδας και κόσμου καταγράφονται στο νέο vlog, το οποίο μεταφέρει το κλίμα του ταξιδιού.

Η Betsson συνεχίζει με συνέπεια να στέκεται δίπλα στον Άρης Betsson BC, επενδύοντας στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά στην ομάδα, εντός και εκτός συνόρων.

Το Betsson Charter Vlog από την Κλουζ είναι διαθέσιμο στο YouTube και προσκαλεί τους φιλάθλους να ζήσουν το ταξίδι, την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα, όπως ακριβώς τα έζησε η αποστολή.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Business
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα
Τα Νέα της Αγοράς 20.02.26

Τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα

Ανακάλυψε τα πιο χρήσιμα προϊόντα για μικρά διαμερίσματα και κάνε τον χώρο σου πιο λειτουργικό, οργανωμένο και άνετο με έξυπνες λύσεις που εξοικονομούν τετραγωνικά.

Σύνταξη
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Κόσμος 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση το Ιράν - Τι λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Σύνταξη
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας
Κίνδυνος 24.02.26

Δήμος Αμυνταίου: Διακοπή κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου λόγω κατάρρευσης γέφυρας

Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει τους δημότες του ότι διακόπτεται άμεσα η κυκλοφορία στον αγροτικό δρόμο Βεγόρας – Μανιακίου, λόγω κατάρρευσης της γέφυρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο