Betsson Talks – Πανιώνιος Betsson: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 2ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Στο δεύτερο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τις αθλήτριες βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson, Ξένια Κακουράτου και Τζίνα Λαμπρούση, σε μια ειλικρινή και ανθρώπινη συζήτηση γύρω από την ψυχολογική πίεση, τη διαχείριση των προσδοκιών και την ψυχική ανθεκτικότητα που απαιτείται για να παραμένει κανείς σε υψηλό επίπεδο.

Η σειρά αποτελεί μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson για την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας στον αθλητισμό, δίνοντας φωνή στους ίδιους τους αθλητές και τις αθλήτριες ώστε να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες, δυσκολίες και στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την πορεία τους.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ευαισθητοποιήσει το φίλαθλο κοινό, να εμπνεύσει τους νεότερους αθλητές και να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που συχνά μένουν στο περιθώριο. Το «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά» θα συνεχιστεί με νέα επεισόδια, στα οποία αθλητές και αθλήτριες θα μοιράζονται αυθεντικές ιστορίες και προσωπικές εμπειρίες, ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο γύρω από την ψυχική πίεση και την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού.

Δείτε το επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube: