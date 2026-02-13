Κατέπεσαν στο δικαστήριο οι καταγγελίες για το πρώτο έγκλημα στο Διάστημα
Αστροναύτης της NASA κατηγορήθηκε ότι έκλεψε χρήματα από τη σύζυγό της ενώ βρισκόταν στο Διάστημα.
Μια ασυνήθιστη αντιδικία διαστημικών διαστάσεων έφτασε στο τέλος της αυτή την εβδομάδα, με μια αμερικανίδα αστροναύτη να αθωώνεται για δήθεν υπεξαίρεση χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Η Αν ΜακΚλέιν, παρασημοφορημένη αστροναύτης NASA, είχε κατηγορηθεί από την πρώην σύζυγό της, Σάμερ Χέδερ Γουόρντεν, ότι μάντεψε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού της και μετέφερε χρήματα ενώ οι δυο τους βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου.
Ήταν η πρώτη καταγγελία για έγκλημα στο Διάστημα, αναφέρει η USA Today.
Εσωτερική έρευνα της NASA αθώωσε την ΜακΚλέιν, όμως η πρώην σύζυγός της συνέχισε να την κατηγορεί σε μέσα ενημέρωσης, και μάλιστα προσέλαβε σύμβουλο επικοινωνίας για να μεγιστοποιήσει την προβολή της, δείχνουν έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο.
Η Γουόρντεν, σήμερα 51 ετών, παραδέχτηκε την ενοχή της το 2025. Αυτή την εβδομάδα, καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση με διετή αναστολή για «ψευδείς, εικονικές και δόλιες καταγγελίες στις αρχές επιβολής του νόμου», όπως ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.
Το περιφερειακό δικαστήριο του Τέξας επιδίκασε επίσης στην αστροναύτη αποζημίωση 210.000 δολαρίων.
Η ΜακΚλέιν, συνταγματάρχης του αμερικανικού στρατού, είχε ταξιδέψει μαζί με δύο άλλους αστροναύτες στον ISS τον Δεκέμβριο του 2018, τη χρονιά που η Γουόρντεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου.
Η ΜακΚλέιν ταξίδεψε και πάλι στο πολυεθνικό τροχιακό εργαστήριο τον Μάρτιο του 2025.
