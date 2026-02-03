science
03.02.2026
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Artemis II: Αναβάλλεται λόγω διαρροής καυσίμου η αποστολή της NASA γύρω από τη Σελήνη
Διάστημα 03 Φεβρουαρίου 2026

Artemis II: Αναβάλλεται λόγω διαρροής καυσίμου η αποστολή της NASA γύρω από τη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II δεν θα αναχωρήσει πριν από τις αρχές Μαρτίου το νωρίτερο, ανακοίνωσε η NASA.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η NASA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναβάλλει μέχρι τον Μάρτιο την εκτόξευση της αποστολής Artemis IΙ, την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια, λόγω διαρροής καυσίμου που εμφανίστηκε κατά την τελευταία δοκιμή του πυραύλου SLS.

To Artemis II, το οποίο σχεδιαζόταν να εκτοξευτεί στις 8 Φεβρουαρίου, θα είναι μια επανάληψη της αποστολής Artemis I, η οποία πέταξε γύρω από τη Σελήνη χωρίς πλήρωμα το 2022.

Αυτή τη φορά, η κάψουλα Orion που βρίσκεται στην κορυφή του πυραύλου SLS θα μεταφέρει τρεις αμερικανούς και έναν καναδό αστροναύτη σε μια αποστολή 10 ημερών.

Ο SLS, με ύψος 98 μέτρων, είναι o μεγαλύτερος πύραυλος που αναπτύχθηκε ποτέ για τη NASA.

Εμφάνισε διαρροή υδρογόνου κατά την λεγόμενη «υγρή δοκιμή», κατά την οποία πληρώθηκε με 2,65 εκατομμύρια λίτρα υγρού υδρογόνου και οξυγόνου. Η διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό προβλημάτων που εκδηλώνονται μόνο όταν ο πύραυλος παγώσει.

Οι επόμενες ευκαιρίες για εκτόξευση είναι τα διαστήματα 6-9 Μαρτίου και 11 Μαρτίου. Αν η εκτόξευση δεν πραγματοποιηθεί ως τότε, το επόμενο χρονικό παράθυρο ανοίγει τον Απρίλιο.

To πλήρωμα του Artemis II: Από αριστερά, ο Ριντ Ουάισμαν, ο Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κοχ και ο καναδός Τζέρεμι Χάνσεν (NASA)

To πλήρωμα του Artemis II: Από αριστερά, ο Ριντ Ουάισμαν, ο Βίκτορ Γκλόβερ, η Κριστίνα Κοχ και ο καναδός Τζέρεμι Χάνσεν (NASA)

Στο μεταξύ, οι τέσσερις αστροναύτες θα βγουν από την καραντίνα στην οποία βρίσκονταν για προληπτικούς λόγους από τις 21 Ιανουαρίου.

Το Artemis II θα είναι η πρώτη αποστολή με πλήρωμα στη Σελήνη από τον Δεκέμβριο του 1972, όταν πάτησε στο φεγγάρι η τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo.

Η κάψουλα Orion θα πετάξει πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε αποστολή στο παρελθόν. Στο αποκορύφωμα της πτήσης, το πλήρωμα θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει την αθέατη πλευρά του φεγγαριού για περίπου τρεις ώρες, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

O πύραυλος SLS μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο στην εξέδρα εκτόξευσης με ένα γιγάντιο ερπυστριοφόρο όχημα (NASA)

O πύραυλος SLS μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο στην εξέδρα εκτόξευσης με ένα γιγάντιο ερπυστριοφόρο όχημα (NASA)

Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης, Artemis III, θα αναχωρήσει το 2028 το νωρίτερο, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις.

To σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το Orion της NASA. Όταν όμως φτάσουν στη Σελήνη και τεθούν σε τροχιά θα μετεπιβιβάζονται στο Starship της SpaceX για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού. H εταιρεία εκτιμά ότι το σκάφος της θα πρέπει να ανεφοδιαστεί στο Διάστημα έως και 12 φορές για να συγκεντρώσει αρκετά καύσιμα ώστε να φτάσει στη Σελήνη.

Η NASA πιέζεται να εκτοξεύσει το Artemis III το ταχύτερο δυνατό, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη εντός της δεύτερης θητείας του.

Ενας δεύτερος λόγος είναι ότι η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης το 2030.

