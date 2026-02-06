Χρόνια αφότου κατάπιε ένα άστρο, αυτή η μαύρη τρύπα συνεχίζει να ρεύεται

Μια πελώρια μαύρη τρύπα που δεν έχει τρόπους στο τραπέζι αφήνει τους αστρονόμους σαστισμένους.

Η μαύρη τρύπα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο ενός μακρινού γαλαξία, συνεχίζει να «ρεύεται» έναν πίδακα υλικού οκτώ ολόκληρα χρόνια αφότου κατάπιε ένα άστρο.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι η διάρκεια και η ένταση της κοσμικής δυσπεψίας, αναφέρει διεθνής ομάδα ερευνητών στο The Astrophysical Journal.

Όταν ένα άστρο κάνει το λάθος να πλησιάσει υπερβολικά μια μαύρη τρύπα, παραμορφώνεται από το βαρυτικό πεδίο της και μετατρέπεται σε έναν χείμαρρο υπέρθερμου αερίου, ο οποίος τυλίγεται γύρω από τη μαύρη τρύπα όπως τα μακαρόνια σε ένα πιρούνι –ένα φαινόμενο που οι αστρονόμοι ονομάζουν «σπαγγετοποίηση».

Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, ένα μέρος του αστρικού υλικού μπορεί να ξεφύγει οριακά από τον ορίζοντα των γεγονότων της μαύρης τρύπας, το όριο πέρα από το οποίο τίποτα –ούτε καν το φως- δεν μπορεί να δραπετεύσει.

Το υλικό αυτό τελικά εκτινάσσεται υπό τη μορφή στενών πιδάκων που ευθυγραμμίζονται με τον άξονα περιστροφής της μαύρης τρύπας, ένα φαινόμενο του οποίου ο μηχανισμός παραμένει εν πολλοίς άγνωστος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πίδακες έγιναν ορατοί από ραδιοτηλεσκόπια στις ΗΠΑ και τη Νέα Αφρική δύο χρόνια αφότου η μαύρη τρύπα σπαγγετοποίησε και κατάπιε το άσττρο. Ακόμα πιο περίεργο είναι ότι παραμένουν ορατοί εδώ και έξι χρόνια.

«Η εκθετική αύξηση της λαμπρότητας αυτής της πηγής είναι πρωτοφανής. Είναι τώρα περίπου 50 φορές πιο φωτεινή απ’ ό,τι όταν ανακαλύφθηκε, απίστευτα φωτεινή για ένα αντικείμενο που εκπέμπει ραδιοκύματα. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια χωρίς κανένα σημάδι ότι θα σταματήσει. Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο» δήλωσε η Ιβέτ Σέντες, αστροφυσικός του Πανεπιστημίου του Όρεγκον και επικεφαλής της μελέτης.

Η μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι έχει μάζα 5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου –είναι επομένως λίγο μεγαλύτερη από τον Τοξότη Α*, τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας Γαλαξία, η οποία έχει μάζα 4 εκατ. φορές μεγαλύτερη του Ήλιου.

«Αφού το άστρο διαλύθηκε, ένα μέρος του αερίου του έπεσε προς τη μαύρη τρύπα και θερμάνθηκε. Το λαμπρό φως που βλέπουμε στο φάσμα των ραδιοκυμάτων παράγεται από αστρικό υλικό που πλησίασε τη μαύρη τρύπα αλλά δεν διέσχισε τον ορίζοντα των γεγονότων» δήλωσε η Κέιτ Αλεξάντερ του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Είναι σαν ιδιότροπο μωρό που μασάει την τροφή του και μετά τη φτύνει βίαια αντί να την καταπιεί» είπε.

Ο μηχανισμός παραγωγής των πιδάκων είναι άγνωστος και παραμένει υπό διερεύνηση, πρόσθεσε η Σέντες.

«Πιθανότατα έχει να κάνει με τα μαγνητικά πεδία γύρω από τη μαύρη τρύπα, είναι όμως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο, αλλιώς θα βλέπαμε περισσότερα τέτοια φαινόμενα» είπε.

Το ερώτημα είναι τώρα για πόσο ακόμα καιρό θα συνεχίσει ο πίδακας να ενισχύεται. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να φτάσει αποκορύφωμα φέτος ή του χρόνου.

«Αφού η εκπομπή κορυφωθεί αναμένεται να εξασθενήσει με αργό ρυθμό, οπότε πιθανότατα θα μπορούμε να τη βλέπουμε για μια δεκαετία ή και περισσότερο» δήλωσε η Αλεξάντερ.