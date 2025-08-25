Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα που γνωρίζουμε στο Σύμπαν

Μια πληθωρική μαύρη τρύπα που κρυβόταν σε απόσταση 5 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη που γνωρίζουμε ως τώρα με μάζα 36 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ηλιου, ανακοίνωσαν αστρονόμοι στη Βρετανία.

Το κοσμικό τέρας πλησιάζει το θεωρητικό ανώτατο όριο μάζας και είναι 10.000 φορές μεγαλύτερο από τη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας Γαλαξία, αναφέρουν οι ερευνητές στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Το ρεκόρ δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, διευκρίνισαν, καθώς οι εκτιμήσεις της μάζας των μελανών οπών πάσχουν πάντα από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας.

Βαρυτικός φακός

Είναι πράγματι δύσκολο να μετρήσει κανείς ένα τόσο μακρινό αντικείμενο. Η μελέτη κατέστη εφικτή επειδή η μαύρη τρύπα βρίσκεται στο κέντρο ενός πολύ μεγάλου γαλαξία, με την ονομασία «Κοσμικό Πέταλο», ο οποίος μπορεί να μελετηθεί με το φαινόμενο του «βαρυτικού φακού» που είχε προβλέψει πρώτος ο Αϊνστάν.

Σύμφωνα με τη θεωρία της γενικής σχετικότητας, τα αντικείμενα μεγάλης μάζας παραμορφώνουν τον χωροχρόνο και εκτρέπουν τις ακτίνες φωτός που περνούν από μέσα τους ή κοντά τους, λειτουργώντας όπως ένας οπτικός φακός. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραμόρφωση, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η μάζα που την προκάλεσε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Κοσμικό Πέταλο (στο κέντρο της εικόνας) παραμορφώνει το είδωλο ενός άλλου γαλαξία που βρίσκεται πίσω του και του δίνει σχήμα δακτυλίου (γαλάζιο χρώμα). Ο δακτύλιος αυτός, γνωστός ως «Δακτύλιος του Αϊνστάιν», είναι που έδωσε στο Κοσμικό Πέταλο το όνομά του.

«Η ανίχνευση βασίστηκε στην ακραία βαρυτική έλξη και την επίδρασή της στο περιβάλλον της μαύρης τρύπας» δήλωσε ο Κάρλος Μέλο του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ στη Βραζιλία, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν τα δεδομένα του βαρυτικού φακού και υπολόγισαν επίσης την κίνηση άστρων που γυροφέρνουν τη μαύρη τρύπα. Η ακραία ταχύτητά τους, η οποία φτάνει τα 400 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, επέστρεψε τον ακριβέστερο υπολογισμό της μάζας.

Συγχώνευση γαλαξιών

Τα ευρήματα, είπαν οι ερευνητές, προσφέρουν νέα στοιχεία για τη διαδικασία ωρίμανσης των γαλαξιών, οι οποίοι πιστεύεται ότι πάντα κρύβουν μια μαύρη τρύπα στο κέντρο τους.

Το πιθανότερο είναι ότι η μελανή οπή μεγάλωσε μαζί με τον γαλαξία που τη φιλοξενεί: το Κοσμικό Πέταλο δεν συνοδεύεται από μικρότερους, δορυφορικούς γαλαξίες, κάτι που μαρτυρά ότι απορρόφησε σταδιακά όλους τους γείτονές του. Το επιπλέον υλικό τάισε τη μαύρη τρύπα και αύξησε τη μάζα της.

Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί στο μέλλον στη μαύρη τρύπα του δικού μας Γαλαξία, γνωστή ως Τοξότης Α*, η οποία έχει μάζα 4,3 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη του Ηλιου.

Σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο Γαλαξίας είναι πιθανό να συγκρουστεί με τον γειτονικό Γαλαξία της Ανδρομέδας, οπότε οι μαύρες τρύπες τους θα συγχωνευτούν σε μια μεγαλύτερη.