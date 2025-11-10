Μαύρη τρύπα ξεσπά με τη λάμψη 10 τρισεκατομμυρίων Ήλιων

Μια ριπή ακτινοβολίας από την άλλη άκρη του Σύμπαντος φαίνεται πως ήταν η ισχυρότερη έκλαμψη που έχει καταγραφεί ποτέ να πηγάζει από μαύρη τρύπα, εκτιμά νέα μελέτη. Το βίαιο ξέσπασμα πιθανότατα προκλήθηκε από ένα άστρο που έκανε το λάθος να πλησιάσει την κοσμική παγίδα.

Στο αποκορύφωνα του φαινομένου το καλοκαίρι του 2018, η έκλαμψη ήταν 10 τρισεκατομμύρια φορές λαμπρότερη από τον Ήλιο, αναφέρει διεθνής ερευνητική ομάδα στο Nature Astronomy.

Πηγή της ακτινοβολίας ήταν μια μαύρη τρύπα με μάζα 300 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ηλιου, κρυμμένη στο κέντρο ενός μακρινού γαλαξία. Η λάμψη ταξίδευε για 11 δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσει στη Γη για να μας προσφέρει μια εικόνα για το νεαρό Σύμπαν.

Οι ίδιες οι μαύρες τρύπες είναι εξ ορισμού αόρατες, ωστόσο οι αστρονόμοι μπορούν να παρατηρήσουν τους λεγόμενους «δίσκους συσσώρευσης», διάπυρο υλικό που περιφέρεται με ακραία ταχύτητα γύρω από τον ορίζοντα των γεγονότων –το όριο πέρα από το οποίο τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη βαρυτική έλξη της μελανής οπής.

Σε αυτή την περίπτωση, η μαύρη τρύπα φαίνεται ότι κατάπιε ένα άστρο που είχε 30 με 200 φορές τη μάζα του Ηλιου.

«Τα άστρα τέτοιας μάζας είναι εντυπωσιακά σπάνια τόσο επειδή οι γεννήσεις μικρών άστρων είναι πολύ συχνότερες όσο και επειδή τα άστρα πολύ μεγάλης μάζας ζουν για λίγο» σχολίασε o Σάαβικ Φορντ του City University of New York, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Λόγω της ισχυρής βαρυτικής έλξης, το άτυχο άστρο παραμορφώθηκε σε μακρόστενο σχήμα σαν μακαρόνι, μια διαδικασία που οι αστρονόμοι ονομάζουν «σπαγγετοποίηση», πριν το υλικό του απλωθεί στον δίσκο και τελικά χαθεί μέσα στο τέρας.

Η μελέτη, βασισμένη σε παρατηρήσεις τηλεσκοπίων στη Χαβάη, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια, προσφέρει νέα στοιχεία για τη διαδικασία μέσω της οποίας οι κεντρικές μαύρες τρύπες των γαλαξιών φτάνουν σε τόσο μεγάλες μάζες.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, η ένταση της έκλαμψης παρατηρήθηκε να αυξάνεται κατά 40 φορές μέχρι την κορύφωσή της τον Ιούνιο του 2018. Το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει, θα παραμείνει όμως ορατό για αρκετά ακόμα χρόνια.

Η μαύρη τρύπα χρειάζεται τον χρόνο της για να χωνέψει ένα τόσο μεγάλο δείπνο.