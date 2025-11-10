science
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Μαύρη τρύπα ξεσπά με τη λάμψη 10 τρισεκατομμυρίων Ήλιων
Διάστημα 10 Νοεμβρίου 2025 | 17:29

Μαύρη τρύπα ξεσπά με τη λάμψη 10 τρισεκατομμυρίων Ήλιων

Μαύρη τρύπα που κατάπιε άστρο εξέπεμψε την ισχυρότερη έκλαμψη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Μια ριπή ακτινοβολίας από την άλλη άκρη του Σύμπαντος φαίνεται πως ήταν η ισχυρότερη έκλαμψη που έχει καταγραφεί ποτέ να πηγάζει από μαύρη τρύπα, εκτιμά νέα μελέτη. Το βίαιο ξέσπασμα πιθανότατα προκλήθηκε από ένα άστρο που έκανε το λάθος να πλησιάσει την κοσμική παγίδα.

Στο αποκορύφωνα του φαινομένου το καλοκαίρι του 2018, η έκλαμψη ήταν 10 τρισεκατομμύρια φορές λαμπρότερη από τον Ήλιο, αναφέρει διεθνής ερευνητική ομάδα στο Nature Astronomy.

Πηγή της ακτινοβολίας ήταν μια μαύρη τρύπα με μάζα 300 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του Ηλιου, κρυμμένη στο κέντρο ενός μακρινού γαλαξία. Η λάμψη ταξίδευε για 11 δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσει στη Γη για να μας προσφέρει μια εικόνα για το νεαρό Σύμπαν.

Οι ίδιες οι μαύρες τρύπες είναι εξ ορισμού αόρατες, ωστόσο οι αστρονόμοι μπορούν να παρατηρήσουν τους λεγόμενους «δίσκους συσσώρευσης», διάπυρο υλικό που περιφέρεται με ακραία ταχύτητα γύρω από τον ορίζοντα των γεγονότων –το όριο πέρα από το οποίο τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη βαρυτική έλξη της μελανής οπής.

Τα άστρα που πλησιάζουν υπερβολικά τις μαύρες τρύπες υφίστανται «σπαγγετοποίηση» και παραμορφώνονται σε χειμάρρους καυτού πλάσματος (NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith)

Τα άστρα που πλησιάζουν υπερβολικά τις μαύρες τρύπες υφίστανται «σπαγγετοποίηση» και παραμορφώνονται σε χειμάρρους καυτού πλάσματος (NASA’s Goddard Space Flight Center/Chris Smith)

Σε αυτή την περίπτωση, η μαύρη τρύπα φαίνεται ότι κατάπιε ένα άστρο που είχε 30 με 200 φορές τη μάζα του Ηλιου.

«Τα άστρα τέτοιας μάζας είναι εντυπωσιακά σπάνια τόσο επειδή οι γεννήσεις μικρών άστρων είναι πολύ συχνότερες όσο και επειδή τα άστρα πολύ μεγάλης μάζας ζουν για λίγο» σχολίασε o Σάαβικ Φορντ του  City University of New York, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Λόγω της ισχυρής βαρυτικής έλξης, το άτυχο άστρο παραμορφώθηκε σε μακρόστενο σχήμα σαν μακαρόνι, μια διαδικασία που οι αστρονόμοι ονομάζουν «σπαγγετοποίηση», πριν το υλικό του απλωθεί στον δίσκο και τελικά χαθεί μέσα στο τέρας.

Η μελέτη, βασισμένη σε παρατηρήσεις τηλεσκοπίων στη Χαβάη, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια, προσφέρει νέα στοιχεία για τη διαδικασία μέσω της οποίας οι κεντρικές μαύρες τρύπες των γαλαξιών φτάνουν σε τόσο μεγάλες μάζες.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, η ένταση της έκλαμψης παρατηρήθηκε να αυξάνεται κατά 40 φορές μέχρι την κορύφωσή της τον Ιούνιο του 2018. Το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει, θα παραμείνει όμως ορατό για αρκετά ακόμα χρόνια.

Η μαύρη τρύπα χρειάζεται τον χρόνο της για να χωνέψει ένα τόσο μεγάλο δείπνο.

Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Stream science
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Aurora Australis 09.11.25

Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη
Διάστημα 31.10.25

Πιεσμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Μασκ παρουσίασε νέο σχέδιο επιστροφής στη Σελήνη

Η αμερικανική κυβέρνηση απειλεί να αναθέσει το συμβόλαιο σε άλλη εταιρεία αν η Space του Μασκ δεν επιτχύνει την ανάπτυξη του σκάφους Starship που θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στη Σελήνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει
Διάστημα 17.10.25

Τρύπα στην ασπίδα του πλανήτη – Γιγάντια ανωμαλία του μαγνητικού πεδίου όλο και μεγαλώνει

Η Ανωμαλία Νοτίου Ατλαντικού, όπως ονομάζεται η περιοχή μειωμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου, απειλεί τους δορυφόρους και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

