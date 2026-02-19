science
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
H σκιά της Σελήνης σκοτεινιάζει την Ανταρκτική σε θεαματικά βίντεο έκλειψης από δορυφόρους
Διάστημα 19 Φεβρουαρίου 2026, 14:14

H σκιά της Σελήνης σκοτεινιάζει την Ανταρκτική σε θεαματικά βίντεο έκλειψης από δορυφόρους

Το φαινόμενο της 17ης Φεβρουαρίου δεν ήταν ορατό από την Ελλάδα. Τι είναι η δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Η δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου ήταν ορατή στην πλήρη έκτασή της μόνο για τους πιγκουίνους και ελάχιστους ερευνητές σε σταθμούς της Ανταρκτικής.

Εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να αρκεστούμε σε εικόνες που τράβηξαν από το Διάστημα τρεις δορυφόροι.

Οι δακτυλιοειδείς εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στη μέγιστη απόστασή της από τη Γη και μπαίνει ακριβώς ανάμεσα στον πλανήτη και τον Ήλιο. Κρύβει το μεγαλύτερο μέρος του ηλιακού δίσκου και αφήνει ορατή μόνο την περιφέρειά του, η οποία εμφανίζεται στον ουρανό ως φλεγόμενο δαχτυλίδι.

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στην ελάχιστη απόστασή της από τη Γη, το ίδιο φαινόμενο κρύβει πλήρως τον ηλιακό δίσκο και ονομάζεται ολική έκλειψη.

Η σκιά της Σελήνης διακρίνεται ως καφέ κηλίδα σε εικόνες του δορυφόρου Geo-Kompsat-2A (CIRA)

Η σκιά της Σελήνης διακρίνεται ως καφέ κηλίδα σε εικόνες του δορυφόρου Geo-Kompsat-2A (CIRA)

Στις 17 Φεβρουαρίου, η σκιά της Σελήνης διέσχισε την Ανταρκτική σε μια λωρίδα μήκους 616 χιλιομέτρων. Έγινε ορατή ως σκούρα κηλίδα σε εικόνες που μετέδωσε ο νοτιοκορεατικός μετεωρολογικός δορυφόρο Geo-Kompsat-2A, ο οποίος κινείται σε γεωσύγχρονη τροχιά σε ύψος 36.000 χιλιομέτρων και παραμένει διαρκώς πάνω από το ίδιο σημείο της Γης.

Η πορεία της πελώριας σκιάς απαθανατίστηκε επίσης από μετεωρολογικό δορυφόρο της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Eumetsat. Το βίντεο αναρτήθηκε από το Space.com.

H σιλουέτα της Σελήνης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο σε εικόνες του δορυφόρου Goes-19 (ΝΟΑΑ)

H σιλουέτα της Σελήνης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο σε εικόνες του δορυφόρου Goes-19 (ΝΟΑΑ)

Εικόνες από μια διαφορετική γωνία μετέδωσε ο δορυφόρος Goes-19 της αμερικανικής υπηρεσίας NOAA, ο οποίος παρακολουθεί τον Ήλιο. Η σιλουέτα της Σελήνης εμφανίζεται να περνά μπροστά από τον ηλιακό δίσκο όπως καταγράφηκε στο υπέρυθρο τμήμα του φάσματος.

Η επόμενη σεληνιακή έκλειψη θα συμβεί στις 12 Αυγούστου και θα είναι ολική. Στη διαδρομή της ολικότητας θα βρεθεί η Αρκτική, η Γροιλανδία, η Ρωσία, η Πορτογαλία και η βόρεια Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα το φαινόμενο θα γίνει ορατό ως μερική έκλειψη και μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας.

