Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Παγιδευμένοι στο Διάστημα – Η κρίση του Boeing Starliner ήταν «μια από τις χειρότερες» στην ιστορία της NASA
Οι βλάβες του Starliner στο ταξίδι προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε «σοβαρό ατύχημα». Στη Γη, στελέχη της NASA και της Boeing τσακώνονταν για την επιστροφή του πληρώματος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην έκθεσή της για την αποτυχημένη παρθενική πτήση του Boeing Starliner που άφησε δύο αστροναύτες εγκλωβισμένους για μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), η NASA αναγνώρισε την περιπέτεια ως συμβάν «Τύπου Α», συγκρίσιμο με τα θανατηφόρα δυστυχήματα των διαστημικών λεωφορείων.

Σε συνέντευξη Τύπου για τα συμπεράσματα της έκθεσης, , ο νέος διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν κατσάδιασε τη Boeing και το προσωπικό της NΑSA για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Η έκθεση των 312 σελίδων διαπίστωσε τεχνικά λάθη, παραλείψεις, επεισόδια με διαπληκτισμούς και «μη επαγγελματική συμπεριφορά» στις συζητήσεις για την επιστροφή του πληρώματος.

«Παρόλο που δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η αποστολή ανέκτησε τον έλεγχο πριν από την πρόσδεση [στον ISS], η κατάταξη στο ανώτατο επίπεδο [τύπου ΑΙ] αναγνωρίζει ότι υπήρχε πιθανότητα για σοβαρό ατύχημα» αναφέρει η έκθεση.

«Το Starliner πάσχει από σχεδιαστικές και μηχανικές ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν, όμως η πιο ανησυχητική αποτυχία που αποκάλυψε η έρευνα δεν αφορά το υλικό» έγραψε ο Άιζακμαν σε επιστολή προς τους εργαζομένους της NASA, την οποία δημοσίευσε ολόκληρη στο X.

«Είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ηγεσία που, αν μείνουν ανεξέλεγκτες, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κουλτούρα ασύμβατη με την επανδρωμένη διαστημική πτήση» είπε.

Στην καθυστερημένη παρθενική πτήση του το 2014, το Starliner παρουσίασε πολλαπλές βλάβες στο ταξίδι προς τον Διαστημικό Σταθμό, όπου κατάφερε να φτάσει με καθυστέρηση.

Οι δύο επιβαίνοντες αστροναύτες της NASA, Σουνίτα Ουίλιαμς και Μπους Ουίλμορ, παρέμειναν εννέα μήνες στον σταθμό αντί για μια εβδομάδα. Επέστρεψαν στη Γη τον Μάρτιο του 2025 ενώ το προβληματικό Starliner πραγματοποίησε άδειο το ταξίδι της επιστροφής.

Στη Γη, διαπιστώνει η έκθεση, αξιωματούχοι και της NASA τσακώνονταν σε τεταμένες συναντήσεις για το πώς θα επέστρεφε το πλήρωμα, με «μη επαγγελματικές συμπεριφορές» που ξεπερνούσαν τις νόρμες της ΝΑΣΑ.

Επικαλούμενη συνεντεύξεις με αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, η έκθεση αναφέρει ότι «πολλοί ερωτηθέντες ανέφεραν αμυντικές, μη υγιείς και συγκρουσιακές συναντήσεις κατά τη διάρκεια τεχνικών διαφωνιών στα αρχικά στάδια της αποστολής».

«Υπήρχαν φωνές στις συναντήσεις. Το κλίμα ήταν φορτισμένο και μη παραγωγικό», ανέφερε ένας αξιωματούχος. «Ήταν πιθανώς το πιο άσχημο περιβάλλον στο οποίο έχω βρεθεί», είπε ένας άλλος.

«Δεν υπήρχε σαφής διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των ομάδων. Αυτό οδήγησε σε πολλές τεταμένες σχέσεις και έντονα συναισθήματα», δήλωσε ένας τρίτος.

Η περιπέτεια αναγνωρίστηκε αναδρομικά ως «Τύπου Α», το μέγιστο επίπεδο αποτυχίας, το οποίο αφορά συμβάντα που προκαλούν βλάβες άνω των 2 εκατομμυρίων ή τραυματισμούς αστροναυτών που προκαλούν μόνιμες αναπηρίες ή θάνατο.

Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται η καταστροφή των διαστημικών λεωφορείων Columbia to 1986 και Challenger το 20ο3.

Η NASA είχε χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Starlink και του Crew Dragon της SpaceX, καθώς είχε αναγνωρίσει ως προτεραιότητα την απόκτηση δύο διαφορετικών αμερικανικών σκαφών για την εξυπηρέτηση του USS.

To Dragon έχει ήδη ολοκληρώσει 13 αποστολές από το 2020 χωρίς σημαντικά προβλήματα, ενώ το Starliner έμεινε πίσω και η Boeing έχει χάσει δισεκατομμύρια.

Δεδομένου ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός σχεδιάζεται να εκτροχιαστεί το 2030, η NASA μείωσε τις σχεδιαζόμενες αποστολές του Starliner στο μέλλον από τις έξι στις τέσσερις.

