newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 12:46

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Οι βελγικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας στο κελί του διαβόητου Μαρκ Ντιτρού, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές.

Ο εισαγγελέας στη Βαλλωνική Βραβάντη, τη βελγική επαρχία όπου βρίσκεται η φυλακή Νιβέλ, επιβεβαίωσε την πληροφορία, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το φλαμανδικό εβδομαδιαίο περιοδικό Humo, στο πρακτορείο ειδήσεων Belga τη Δευτέρα το βράδυ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μαρκ Ντιτρού: Κατά συρροή βιαστής και δολοφόνος

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες του Βελγίου. Φυλακισμένος από το 1996, καταδικάστηκε το 2004 από βελγικό δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και την αιχμαλωσία έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε απαγάγει στο παρελθόν.

Τέσσερις από αυτές δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της Ζιλί και της Μελισά, τις οποίες ο Ντιτρού άφησε να πεθάνουν από την πείνα. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό Humo, κατά τη διάρκεια γενικής έρευνας στη φυλακή Νιβέλ το 2024, περίπου 200 φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου ανακαλύφθηκαν στο κελί του (όπου κρατείται σε απομόνωση). Περίπου οι μισές από αυτές τις φωτογραφίες απεικόνιζαν γυμνά παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο καταδικασμένος εγκληματίας υπερασπίστηκε τον εαυτό του στον δικηγόρο του, εξηγώντας ότι ήταν θύμα «παρενόχλησης» από άλλους κρατούμενους, οι οποίοι φέρονται να εισήγαγαν λαθραία τις φωτογραφίες στο κελί του εν αγνοία του, σύμφωνα με το Humo.

Ο δικηγόρος του, ο Μπρουνό Νταγέζ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Νταγέζ, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του Ντιτρού το 2016, ήλπιζε να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του το 2021, έπειτα από 25 χρόνια φυλάκισης.

Αλλά οι προσπάθειές του ματαιώθηκαν από μια πολύ αρνητική έκθεση εμπειρογνωμόνων που εκδόθηκε το 2020. Αυτή η ψυχιατρική έκθεση ανέφερε ότι ο Ντιτρού θα πρέπει να θεωρείται ψυχοπαθής, καθώς παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Πηφή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Κόσμος 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα
Στήριξη 24.02.26

Δήμος Πάρου: Διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για διεύρυνση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ύψους 100 ευρώ σε εργαζομένους του δημόσιου τομέα.

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park
English edition 24.02.26

Athens Plants 500 New Trees in Ilisia Park

The city continues its ambitious greening program, adding 1,191 trees since early 2024, aiming to boost biodiversity, urban greenery, and residents’ quality of life.

Σύνταξη
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
Στη Λάρισα 24.02.26

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Κόσμος 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο