Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Οι βελγικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα μετά την ανακάλυψη φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας στο κελί του διαβόητου Μαρκ Ντιτρού, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές.

Ο εισαγγελέας στη Βαλλωνική Βραβάντη, τη βελγική επαρχία όπου βρίσκεται η φυλακή Νιβέλ, επιβεβαίωσε την πληροφορία, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το φλαμανδικό εβδομαδιαίο περιοδικό Humo, στο πρακτορείο ειδήσεων Belga τη Δευτέρα το βράδυ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μαρκ Ντιτρού: Κατά συρροή βιαστής και δολοφόνος

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες του Βελγίου. Φυλακισμένος από το 1996, καταδικάστηκε το 2004 από βελγικό δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό και την αιχμαλωσία έξι κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε απαγάγει στο παρελθόν.

Τέσσερις από αυτές δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της Ζιλί και της Μελισά, τις οποίες ο Ντιτρού άφησε να πεθάνουν από την πείνα. Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο περιοδικό Humo, κατά τη διάρκεια γενικής έρευνας στη φυλακή Νιβέλ το 2024, περίπου 200 φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου ανακαλύφθηκαν στο κελί του (όπου κρατείται σε απομόνωση). Περίπου οι μισές από αυτές τις φωτογραφίες απεικόνιζαν γυμνά παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο καταδικασμένος εγκληματίας υπερασπίστηκε τον εαυτό του στον δικηγόρο του, εξηγώντας ότι ήταν θύμα «παρενόχλησης» από άλλους κρατούμενους, οι οποίοι φέρονται να εισήγαγαν λαθραία τις φωτογραφίες στο κελί του εν αγνοία του, σύμφωνα με το Humo.

Ο δικηγόρος του, ο Μπρουνό Νταγέζ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Νταγέζ, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του Ντιτρού το 2016, ήλπιζε να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή του το 2021, έπειτα από 25 χρόνια φυλάκισης.

Αλλά οι προσπάθειές του ματαιώθηκαν από μια πολύ αρνητική έκθεση εμπειρογνωμόνων που εκδόθηκε το 2020. Αυτή η ψυχιατρική έκθεση ανέφερε ότι ο Ντιτρού θα πρέπει να θεωρείται ψυχοπαθής, καθώς παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο υποτροπής.

Πηφή: ΑΠΕ