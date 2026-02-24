Έρευνα σε τουριστικό πάρκο της Ταϊλάνδης μετά τον θάνατο 72 τίγρεων

Έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων σε δημοφιλές τουριστικό πάρκο ξεκίνησαν οι αρχές της Ταϊλάνδης μετά τον θάνατο δεκάδων τίγρεων σε διάστημα λίγων ημερών.

Συνολικά 72 τίγρεις πέθαναν σε λιγότερο από δύο εβδομάδες στο Tiger Kingdom Chiang Mai, όπου οι τουρίστες μπορούν να πλησιάζουν και να αγγίζουν ζώα που γεννήθηκαν σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Όπως αναφέρει το BBC, οι τοπικές κτηνιατρικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα δείγματα των νεκρών τίγρεων βρέθηκαν θετικά στον ιό της μόρβας, θανατηφόρας ασθένειας των σκύλων που σε σπάνιες περιπτώσεις προσβάλλει αιλουροειδή. Τα δείγματα περιείχαν επίσης βακτήρια του γένους Mycoplasma.

Τα νεκρά ζώα, τα οποία αποτεφρώθηκαν και θάφτηκαν για να αποφευχθεί εξάπλωση του ιού, αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο μέρος των 240 τίγρεων που ζουν σε δύο επιμέρους εγκαταστάσεις του πάρκου, ανέφεραν τοπικά μέσα.

«Μέχρι να αντιληφθούμε ότι ήταν άρρωστες ήταν ήδη αργά» δήλωσε ο Σομτσουάν Ραταναμούνγκλανον, διευθυντής του ταϊλανδέζικου υπουργείου Γεωργίας. Η διάγνωση ασθενειών στις τίγρεις είναι πιο δύσκολη σε σχέση με κατοικίδια ζώα όπως οι γάτες και οι σκύλοι, είπε.

Η μόρβα είναι άκρως μεταδοτική ασθένεια που προσβάλλει το αναπνευστικό, γαστρεντερικό και νευρικό σύστημα των σκύλων. Αν και δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους, οι κτηνίατροι και το προσωπικό του πάρκου τέθηκαν υπό παρακολούθηση για 21 μέρες, ανέφερε το κανάλι Thai PBS.

To Tiger Kingdom Chiang Mai θα παραμείνει κλειστό για δύο εβδομάδες για εργασίες απολύμανσης.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα Bangkom Post, ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν υποψίες ότι η επιδημία ξεκίνησε από μολυσμένο κρέας κοτόπουλου.

Το ωμό κοτόπουλο είχε θεωρηθεί πιθανή αιτία της επιδημίας γρίπης των πτηνών που ξέσπασε σε ζωολογικό κήπο της επαρχίας Τσονμπούρι το 2024, όπου 150 τίγρεις πέθαναν ή θανατώθηκαν προληπτικά.

Το νέο περιστατικό αναδεικνύει τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης των αιχμάλωτων τίγρεων σε πάρκα αναψυχής της Ταϊλάνδης, κατήγγειλαν οργανώσεις για την προστασία των ζώων.

Οι θάνατοι είναι ενδεικτικοί του «πόσο ευάλωτες σε λοιμώδεις νόσους είναι οι εγκαταστάσεις αιχμάλωτης άγριας ζωής» ανακοίνωσε η οργάνωση Wildlife Friends Foundation Thailand.

«Τραγωδίες σαν κι αυτή θα ήταν πολύ πιο απίθανο να συμβούν» αν οι τουρίστες απέφευγαν τέτοιου είδους πάρκα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της οργάνωσης PETA.