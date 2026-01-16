magazin
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Για δεκαετίες, οι Siegfried & Roy ήταν το επίκεντρο της διασκέδασης στο Λας Βέγκας, μαγεύοντας το κοινό με τα εκπληκτικά τους κόλπα, το θεατρικό τους ταλέντο και τις εμβληματικές λευκές τίγρεις τους. Η μαγεία και τα νούμερα με τα ζώα τους συνέβαλαν στο να καθορίσουν την εμπειρία του Λας Βέγκας και τους εξασφάλισαν μια θέση μεταξύ των πιο εμβληματικών αξιοθέατων της πόλης.

Όμως, μια συγκλονιστική νύχτα, όλα άλλαξαν. Η επίθεση της τίγρης στους Siegfried & Roy έβαλε ένα απότομο τέλος στην εκκεντρική τους παράσταση και άφησε τον κόσμο άναυδο.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια ιστορία αφοσίωσης, αντοχής και αγάπης. Στο επίκεντρό της βρισκόταν ο βαθύς, περίπλοκος δεσμός που ο Roy Horn μοιραζόταν με τα ζώα του, μια σχέση που βασιζόταν στην εμπιστοσύνη, το ένστικτο και τα χρόνια συνεργασίας τους επί σκηνής.

Photo: Wikimedia Commons

Εργάζονταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο

Πριν ο Siegfried Fischbacher και ο Roy Horn γίνουν οι πρωταγωνιστές της μακροχρόνιας παράστασής τους στο Λας Βέγκας, ήταν καλλιτέχνες που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο και πέρασαν δεκαετίες τελειοποιώντας το μαγικό και ταχυδακτυλουργικό σόου που εντυπωσίαζε το κοινό όπου κι αν πήγαιναν.

Γεννημένοι στη Γερμανία υπό το ναζιστικό καθεστώς, ο Fischbacher και ο Horn συναντήθηκαν τη δεκαετία του 1950 ενώ εργάζονταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Οι δύο τα βρήκαν τόσο επί σκηνής όσο και εκτός σκηνής και άρχισαν να παρουσιάζουν μαγικά νούμερα σε κλαμπ σε όλη την Ευρώπη.

Δεκατέσσερα χρόνια παράσταση

Καθώς η φήμη τους μεγάλωνε, τράβηξαν την προσοχή ενός ατζέντη του Λας Βέγκας και άρχισαν να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1990, το δίδυμο, που τότε εμφανιζόταν ως Siegfried & Roy, άρχισε να εμφανίζεται στο Mirage, το πολυτελές νέο ξενοδοχείο και καζίνο του Steve Wynn. Η παράστασή τους θα διαρκούσε σχεδόν 14 χρόνια, μέχρι τη νύχτα της 3ης Οκτωβρίου 2003.

Το πάρτι γενεθλίων ήταν επιτυχημένο, αλλά λιγότερο από 24 ώρες αργότερα ο Roy Horn βρισκόταν κοντά στον θάνατο στα έκτακτα του University Medical Center στο Λας Βέγκας

YouTube thumbnail

Ήταν πολύ παιχνιδιάρης

Ο Roy Horn, το μελαχρινό μέλος του ντουέτου, πέρασε τη νύχτα πριν από την επίθεση στο πολυτελές πάρτι για τα 59α γενέθλιά του, χορεύοντας και διασκεδάζοντας με 500 φίλους και καλλιτέχνες στο Mirage. Τα μεσάνυχτα, σήκωσε το ποτήρι του προς τιμήν του Fischbacher, για να γιορτάσουν τα 44 χρόνια που ήταν μαζί.

«Ήταν σε πολύ καλή διάθεση», θυμάται ο μίμος Frank Merino, ένας καλεσμένος στο πάρτι. «Όλοι οι φίλοι του τον πείραζαν, και αυτός έκανε αστεία και ήταν πολύ παιχνιδιάρης». Ένα από τα αστεία αφορούσε την ηλικία του και την τελική του αποχώρηση.

«Θα αποσυρθώ μόνο όταν δεν θα μπορώ να το κάνω πια», απάντησε ο Horn με το βαρύ γερμανικό προφορά του, αναφερόμενος στη δύναμη που χρειαζόταν για να αιωρείται 9 μέτρα πάνω από το κοινό και να χειρίζεται τίγρεις 270 κιλών.

Για κάποιον τόσο γυμνασμένο και ευκίνητο, εκείνη η μέρα φαινόταν πολύ μακρινή. «Είναι απίστευτα επικίνδυνο και όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσαμε τον Roy, αυτόν τον σούπερμαν, δεδομένο», είπε ο συνάδελφός του, ο μάγος του Λας Βέγκας Lance Burton.

Το πάρτι γενεθλίων ήταν επιτυχημένο, αλλά λιγότερο από 24 ώρες αργότερα ο Roy Horn βρισκόταν κοντά στον θάνατο στα έκτακτα του University Medical Center στο Λας Βέγκας.

Στο επίκεντρό της βρισκόταν ο βαθύς, περίπλοκος δεσμός που ο Roy Horn μοιραζόταν με τα ζώα του, μια σχέση που βασιζόταν στην εμπιστοσύνη, το ένστικτο και τα χρόνια συνεργασίας τους επί σκηνής

O Roy Horn στη σκηνή του Mirage Hotel με ένα λιοντάρι / Wikimedia Commons

Το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου

Σε 30.000 προσεκτικά χορογραφημένες παραστάσεις με ελέφαντες, λιοντάρια, τίγρεις, γατόπαρδους και παπαγάλους με αιχμηρά ράμφη, οι Siegfried & Roy δεν είχαν υποστεί ποτέ σοβαρό ατύχημα.

Ο Horn ήταν ο κύριος εκπαιδευτής ζώων του δίδυμου και είχε πάντα μια βαθιά σχέση με τα ζώα που είχε υπό την ευθύνη του.

Όμως, το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου, περίπου 45 λεπτά μετά την έναρξη της παράστασης, ο Horn έβγαλε τον Mantacore, έναν επτάχρονο λευκό τίγρη. Το 380 κιλών αιλουροειδές αποσπάστηκε και παρέκκλινε από το πρόγραμμά του, παραστρατώντας προς την άκρη της σκηνής.

Χωρίς φράγμα που να προστατεύει το κοινό, ο Horn πήδηξε ανάμεσα στον Mantacore και την πρώτη σειρά, μόλις λίγα μέτρα μακριά. Η τίγρη συνέχισε να πλησιάζει. Ο Horn της έδωσε εντολή να ξαπλώσει, αλλά η Mantacore αρνήθηκε, αρπάζοντας το δεξί καρπό του εκπαιδευτή της με το πόδι της.

Ο Mantacore «τα πήρε»

«Έχασε την αλυσίδα γύρω από το λαιμό της τίγρης και προσπάθησε να την πιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε», είπε ο Tony Cohen, ένας τουρίστας από το Μαϊάμι που καθόταν περίπου δέκα μέτρα μακριά από τη σκηνή.

Με το ελεύθερο χέρι του, ο Horn χτύπησε ξανά και ξανά το Mantacore στο κεφάλι, με τον ήχο να αντηχεί σε όλο το θέατρο. «Άφησέ το!» διέταξε ο Horn. «Άφησέ το!»

Ο Mantacore χαλάρωσε τη λαβή του, αλλά ο Χορν έπεσε προς τα πίσω πάνω στο πόδι της τίγρης. Σε μια στιγμή, ο Mantacore, ήταν από πάνω του, σφίγγοντας τα σαγόνια του γύρω από το λαιμό του Χορν.

Ο Fischbacher, που στεκόταν κοντά, έτρεξε κατά μήκος της σκηνής φωνάζοντας: «Όχι, όχι, όχι!» Αλλά η τίγρη δεν τον άφηνε, και ο Mantacore έσυρε τον Horn εκτός σκηνής.

Οι τρομοκρατημένοι τεχνικοί της σκηνής ψέκασαν την τίγρη με πυροσβεστήρα, προσπαθώντας να την κάνουν να αφήσει τον Horn. Όταν αυτό απέτυχε, χτύπησαν την τίγρη με το άκρο του πυροσβεστήρα. Ο Mantacore τελικά υποχώρησε στο κλουβί του.

Η τίγρη είχε σκίσει τη σφαγίτιδα φλέβα του Horn, χωρίς να αγγίξει την καρωτιδική αρτηρία. «Υπήρχε πολύ αίμα», θυμάται ο χορευτής Mike Davies. «Πολύ»

Το βιβλίο των Siegfried & Roy

«Μην πυροβολήσετε τη γάτα»

Η τίγρη είχε σκίσει τη σφαγίτιδα φλέβα του Horn, χωρίς να αγγίξει την καρωτιδική αρτηρία. «Υπήρχε πολύ αίμα», θυμάται ο χορευτής Mike Davies. «Πολύ».

Ακόμα συνειδητός, ο Horn μουρμούρισε: «Μην πυροβολήσετε τη γάτα». Ένα μέλος του προσωπικού κατάφερε να επιβραδύνει την αιμορραγία, ενώ τα μέλη του θιάσου σχημάτισαν έναν κύκλο προσευχής.

Μια ομάδα γιατρών συγκεντρώθηκε στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Λας Βέγκας και ένα ασθενοφόρο στάλθηκε στο θέατρο.

Εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο, ο Fischbacher ήταν σε κατάσταση σοκ, θυμάται οι φίλοι του Robert και Melinda Macy, οι οποίοι συνέγραψαν μαζί με το ζευγάρι το βιβλίο Siegfried and Roy: Gift for the Ages.

Στο δρόμο προς τα επείγοντα, οι παραϊατρικοί σταμάτησαν την μαζική απώλεια αίματος του Horn και τον έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο.

Δεν μπορούσε να καταπιεί ούτε να μιλήσει

Νωρίς το επόμενο πρωί, ο Horn υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και επέστρεψε στο χειρουργείο, όπου οι χειρουργοί πραγματοποίησαν μια αποσυμπιεστική κρανιοτομή, αφαιρώντας περίπου το ένα τέταρτο του κρανίου του για να ανακουφίσουν την πίεση στον εγκέφαλο.

Υπέστη μερική παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του και η τραχεία του είχε συνθλιβεί. Τον έβαλαν σε αναπνευστήρα και δεν μπορούσε να καταπιεί ούτε να μιλήσει.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την κοινότητα του Λας Βέγκας, που δεν κοιμάται ποτέ, και οργανώθηκαν αγρυπνίες στο νοσοκομείο και στο Mirage.

Πριν η είδηση φτάσει στις εφημερίδες, ο παραγωγός Kenneth Feld ακύρωσε το 14χρονο σόου, λέγοντας σε περισσότερους από 200 μέλη του καστ να αναζητήσουν άλλη δουλειά. Λίγοι καλλιτέχνες ήταν πιο ξακουστοί από τους Siegfried & Roy, αλλά η πιο δημοφιλής παράσταση στην ιστορία του Λας Βέγκας είχε προφανώς τελειώσει.

Photo: Wikimedia Commons

Γιατί επιτέθηκε η τίγρη;

Ο Fischbacher δήλωσε αργότερα ότι ο Horn έπαιρνε φάρμακα για την αρτηριακή πίεση και ο Mantacore ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά — απλώς προσπαθούσε να τον προστατεύσει.

Ωστόσο, οι ειδικοί δεν δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτή τη θεωρία. Λένε ότι ο Mantacore πιθανότατα του έδωσε ένα θανατηφόρο δάγκωμα, όπως μια τίγρη στη φύση θα σκότωνε μια αντιλόπη.

«Είναι αρπακτικά ζώα, οπότε ποιος μπορεί να ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει στο μυαλό τους;», λέει η Kay Rosaire, που διευθύνει το Big Cat Encounter κοντά στη Sarasota της Φλόριντα. «Ακόμα κι αν έχουν μεγαλώσει σε αιχμαλωσία και μας αγαπούν, μερικές φορές τα φυσικά τους ένστικτα παίρνουν το πάνω χέρι».

Η πλήρης αλήθεια

Ο εκπαιδευτής του Mantacore, Chris Lawrence, δήλωσε στο Hollywood Reporter ότι το ζώο επιτέθηκε σκόπιμα στον Horn. Σύμφωνα με τον Lawrence, ο Mantacore αστόχησε και ο Horn τον ανακατεύθυνε με έναν τρόπο που δεν ήταν συνηθισμένος, γεγονός που προκάλεσε την επίθεση της τίγρης.

Ο Lawrence πιστεύει ότι οι δύο άνδρες δεν παραδέχτηκαν ποτέ την πλήρη αλήθεια, επειδή δεν ήθελαν να βλάψουν την εικόνα που είχαν χτίσει γύρω από τη σχέση τους με τις τίγρεις.

«Είναι σχεδόν θαύμα που είναι ζωντανός», δήλωσε ο νευροχειρουργός του, Dr Derek Duke, σε συνέντευξη Τύπου την εποχή εκείνη.

Ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων ζήτησαν την αποχώρηση των τίγρεων από τις παραστάσεις. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ άνοιξε επίσης έρευνα για πιθανή παραβίαση του Νόμου για την Προστασία των Ζώων, αλλά δεν βρήκε παραβιάσεις

YouTube thumbnail

Ένα CD της Madonna

Λίγες μέρες μετά την επίθεση, ο Horn απάντησε στον επιχειρηματία των καζίνο, Steve Wynn, σφίγγοντας το χέρι του μία φορά για «ναι» και δύο φορές για «όχι», επιβεβαιώνοντας ότι μπορούσε να αντέξει τη δοκιμασία.

Επίσης, έδειξε ότι ήθελε να δει τον σκύλο του, τον Riaf, ο οποίος σύντομα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να τον επισκεφτεί.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Horn ήταν αρκετά δυνατός για να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ιατρικό Κέντρο του UCLA, όπου συνέχισε την ανάρρωσή του. Όλο αυτό το διάστημα, ο Fischbacher παρέμεινε στο πλευρό του. Αργότερα θυμήθηκε ότι την πρώτη φορά που έβαλε ένα στυλό στην παλάμη του Horn, ο σύντροφός του έγραψε: «Siegfried, χαίρομαι που κρατάω το χέρι σου».

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ τους, Bernie Yuman, ο Horn αποσυνδέθηκε από τον αναπνευστήρα στα μέσα Νοεμβρίου 2003.

Οι γνωστικές του ικανότητες ήταν «άθικτες, τέλειες», είπε ο Yuman στην εκπομπή The Early Show του CBS. Σύντομα, ο Horn άρχισε να γράφει σημειώσεις, δίνοντας εντολές, κάνοντας αιτήματα και ζητώντας ακόμη και ένα CD της Madonna.

Οι ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων

Στα τέλη Ιανουαρίου 2004, ο τραχειακός σωλήνας του είχε αφαιρεθεί, επιτρέποντάς του να μιλήσει και να ζητήσει τα δύο αγαπημένα του φαγητά: παγωτό φιστίκι και Wiener schnitzel. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Horn ανάρρωσε διανοητικά, αλλά συνέχισε να έχει δυσκολίες σωματικά.

Στους μήνες που ακολούθησαν την επίθεση, η ομάδα του δίδυμου παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή, όπως και ο παραγωγός της παράστασης Kenneth Feld, ιδιοκτήτης του τσίρκου Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus.

Ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων ζήτησαν την αποχώρηση των τίγρεων από τις παραστάσεις. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ άνοιξε επίσης έρευνα για πιθανή παραβίαση του Νόμου για την Προστασία των Ζώων, αλλά δεν βρήκε παραβιάσεις.

Photo: Wikimedia Commons

Ο Mantacore στη σκηνή για ένα τελευταίο κόλπο

Το δίδυμο επέστρεψε στη σκηνή για τελευταία φορά το 2009. Μετά το απότομο τέλος της παράστασης το 2003, ήθελαν να κλείσουν την καριέρα τους με ένα δυνατό φινάλε.

Αν και δεν μπορούσαν να κινηθούν και να αποδώσουν όπως παλιά, κατάφεραν να παρουσιάσουν μια αξέχαστη παράσταση, φέρνοντας τον Mantacore στη σκηνή για ένα τελευταίο κόλπο.

Ο Roy Horn έζησε για σχεδόν 17 χρόνια μετά την επίθεση, πεθαίνοντας το 2020 σε ηλικία 75 ετών από επιπλοκές σχετικές με τον COVID-19. Ο Siegfried Fischbacher πέθανε το 2021 από καρκίνο του παγκρέατος, οκτώ μήνες μετά τον μακροχρόνιο σύντροφό του. Ήταν 81 ετών.

«Η ζωή είναι γεμάτη θαύματα»

Οι Siegfried & Roy συχνά έλεγαν στους δημοσιογράφους, ήταν απορούσαν που δύο γιοι κακοποιητικών, αλκοολικών πατέρων — και οι δύο στρατιώτες στον στρατό του Χίτλερ — κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους στο Λας Βέγκας.

Ο δημοσιογράφος φίλος τους Robin Leach (γνωστός από το Lifestyles of the Rich & Famous) είπε ότι οι δύο «είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι που είναι σαν αδέλφια. Χωρίς τον έναν, δεν υπάρχει ο άλλος. Έχουν μια εξαιρετική σχέση — την πραγματική έννοια της λέξης αγάπη — που οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν, ιδιαίτερα τα παντρεμένα ζευγάρια».

Ή, όπως είπε κάποτε ο Fischbacher, «Πάντα ήταν θέμα συνύπαρξης».

Ο Fischbacher είπε μετά το ατύχημα ότι δεν θα έβρισκε ποτέ άλλο σύντροφο. Δεν υπάρχει λόγος, πρόσθεσε: «Ο Roy είναι μεγαλύτερος από τη ζωή. Πάντα μου έλεγε ότι η  ζωή είναι γεμάτη θαύματα».

*Με στοιχεία από rd.com και people.com

