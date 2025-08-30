newspaper
Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο
Κόσμος 30 Αυγούστου 2025 | 00:30

Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Η μυστηριώδης ανακάλυψη 70 σωρών ανθρώπινων λειψάνων σε έναν χωματόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας έχει πυροδοτήσει τη διεξαγωγή έρευνας. Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται τα αποτέφρωμένα λείψανα

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι διεξάγουν έρευνα μετά την αναφορά για πάνω από 70 σωρούς καμένων ανθρώπινων λειψάνων σε ομοσπονδιακές εκτάσεις στο Λας Βέγκας, κοντά σε μια μικρή πόλη στη Νεβάδα.

Το Γραφείο Διαχείρισης Γης (BLM) επιβεβαίωσε στην εφημερίδα USA TODAY ότι βρέθηκαν καμένα ανθρώπινα λείψανα έξω από το Searchlight της Νεβάδα. Η υπηρεσία δήλωσε ότι συντονίζει μια έρευνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας σχετικά με τα καμένα λείψανα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αναφορά του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού 8 News Now για δεκάδες σωρούς που φαινόταν να είναι καμένα ανθρώπινα υπολείμματα σε έναν χωματόδρομο στην έρημο. Τα υπολείμματα φαινόταν φθαρμένα και στο σημείο βρέθηκαν επίσης κομμάτια από κολλητική ταινία και μια σπασμένη τεφροδόχος, σύμφωνα με την αναφορά του σταθμού.

Η BLM διαχειρίζεται ένα στα δέκα στρέμματα γης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στη Δύση, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η νομική βάση της ρίψης αποτεφρωμένων λειψάνων

Η υπηρεσία ανέφερε σε ένα υπόμνημα του 2011 ότι απαγορεύεται σε εμπορικές οντότητες να ρίχνουν καμένα λείψανα σε γη που διαχειρίζεται η BLM, αλλά «αιτήματα από άτομα και οικογένειες για τη διασπορά καμένων λειψάνων πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

«Τα αποτέφρωμένα λείψανα δεν θεωρούνται επικίνδυνες ουσίες», ανέφερε το υπόμνημα.

«Ωστόσο, η ποσότητα υλικού που σχετίζεται με την εμπορική διανομή αποτέφρωμένων λειψάνων θα μπορούσε να αποκλείσει άλλες χρήσεις γης και να απαιτήσει τον χαρακτηρισμό και τη ρύθμιση της γης ως λειτουργικού νεκροταφείου. Αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει τη διάθεση τμημάτων δημόσιας γης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς το BLM δεν διαχειρίζεται λειτουργικά νεκροταφεία».

Η διασπορά των αποτέφρωμένων λειψάνων από ιδιώτες υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία της πολιτείας, ανέφερε η υπηρεσία.

Η νομοθεσία της πολιτείας της Νεβάδα ορίζει ότι τα αποτέφρωμένα λείψανα μπορούν να διασκορπιστούν στη θάλασσα, πάνω από δημόσια υδάτινη οδό, από αέρος ή «σε περιοχή ειδικού νεκροταφείου από την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού ή ανάκτησης και η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό».

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας
Εγκλήματα πολέμου 30.08.25

Αργεντινή: Δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν τη σύλληψη του Νετανιάχου αν εισέλθει στο έδαφος της χώρας

Το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, ενώ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ξεχωριστά ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου
Καιρική αστάθεια 29.08.25

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, πριν από τον καύσωνα του Σεπτεμβρίου

Έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, αλλά και κεραυνούς. Ραγδαία μεταβολή του καιρού από Δευτέρα, με υψηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Keele 29.08.25

Πρώην στέλεχος της κυβέρνησης, πρώτος πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Ο ομότιμος καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας Οδυσσέας Ζώρας, πρώην γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τους ανθρώπου που επεξεργάστηκαν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύνταξη
Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
«Υπόθεση ψυχής» 29.08.25

Μπύρα με αλγόριθμους: Όταν η ζυθοποιία μπαίνει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Βρέμη μέχρι την Ιαπωνία, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανατρέπει τους κανόνες της μπύρας, δημιουργώντας συνταγές που εντυπωσιάζουν καταναλωτές, ζυθοποιούς και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος
Ελλάδα 29.08.25

Παιχνίδια γύρω από την πυρόσφαιρα των Τεμπών; Η επιλογή του ανακριτή και ο αυτόκλητος σύμβουλος

Ένας συνταξιούχος μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος παρουσιάζεται ως αυτόκλητος επιστημονικός σύμβουλος του ειδικού Εφέτη Ανακριτή για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η πυρόσφαιρα οφείλεται στα σταγονίδια των ελαίων σιλικόνης εκτός των μετασχηματιστών, διαφωνώντας με το πόρισμα Καρώνη και την έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
