Φρίκη στο Λας Βέγκας: Σωροί από αποτεφρωμένα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στην έρημο

Ομοσπονδιακοί και τοπικοί αξιωματούχοι διεξάγουν έρευνα μετά την αναφορά για πάνω από 70 σωρούς καμένων ανθρώπινων λειψάνων σε ομοσπονδιακές εκτάσεις στο Λας Βέγκας, κοντά σε μια μικρή πόλη στη Νεβάδα.

Το Γραφείο Διαχείρισης Γης (BLM) επιβεβαίωσε στην εφημερίδα USA TODAY ότι βρέθηκαν καμένα ανθρώπινα λείψανα έξω από το Searchlight της Νεβάδα. Η υπηρεσία δήλωσε ότι συντονίζει μια έρευνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας σχετικά με τα καμένα λείψανα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αναφορά του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού 8 News Now για δεκάδες σωρούς που φαινόταν να είναι καμένα ανθρώπινα υπολείμματα σε έναν χωματόδρομο στην έρημο. Τα υπολείμματα φαινόταν φθαρμένα και στο σημείο βρέθηκαν επίσης κομμάτια από κολλητική ταινία και μια σπασμένη τεφροδόχος, σύμφωνα με την αναφορά του σταθμού.

Η BLM διαχειρίζεται ένα στα δέκα στρέμματα γης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στη Δύση, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η νομική βάση της ρίψης αποτεφρωμένων λειψάνων

Η υπηρεσία ανέφερε σε ένα υπόμνημα του 2011 ότι απαγορεύεται σε εμπορικές οντότητες να ρίχνουν καμένα λείψανα σε γη που διαχειρίζεται η BLM, αλλά «αιτήματα από άτομα και οικογένειες για τη διασπορά καμένων λειψάνων πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

«Τα αποτέφρωμένα λείψανα δεν θεωρούνται επικίνδυνες ουσίες», ανέφερε το υπόμνημα.

«Ωστόσο, η ποσότητα υλικού που σχετίζεται με την εμπορική διανομή αποτέφρωμένων λειψάνων θα μπορούσε να αποκλείσει άλλες χρήσεις γης και να απαιτήσει τον χαρακτηρισμό και τη ρύθμιση της γης ως λειτουργικού νεκροταφείου. Αυτό θα μπορούσε να απαιτήσει τη διάθεση τμημάτων δημόσιας γης από τις αρμόδιες αρχές, καθώς το BLM δεν διαχειρίζεται λειτουργικά νεκροταφεία».

Η διασπορά των αποτέφρωμένων λειψάνων από ιδιώτες υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία της πολιτείας, ανέφερε η υπηρεσία.

Η νομοθεσία της πολιτείας της Νεβάδα ορίζει ότι τα αποτέφρωμένα λείψανα μπορούν να διασκορπιστούν στη θάλασσα, πάνω από δημόσια υδάτινη οδό, από αέρος ή «σε περιοχή ειδικού νεκροταφείου από την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού ή ανάκτησης και η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό».