magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας
EPiC 13 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Σπάνιες μπομπίνες που θεωρούνταν χαμένες για δεκαετίες αποκαλύπτουν έναν Έλβις όπως δεν τον ξέρουμε, με το νέο φιλμ του Μπαζ Λούρμαν να συνθέτει από την αρχή την πιο εκρηκτική περίοδο της καριέρας του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Spotlight

Η Neon παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer του EPiC: Elvis Presley in Concert, ενός φιλόδοξου πρότζεκτ του Μπαζ Λούρμαν που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη «χρυσή» εποχή του Έλβις στο Λας Βέγκας.

Η ταινία βασίζεται σε σπάνιο, επί δεκαετίες ξεχασμένο υλικό από τις εμφανίσεις του στη δεκαετία του ’70 — πλάνα που θεωρούνταν χαμένα και εντοπίστηκαν τυχαία όσο ο Λούρμαν ερευνούσε το υλικό για τη βιογραφική του ταινία Elvis.

YouTube thumbnail

Στο trailer, βλέπουμε τον Πρίσλεϊ σε στιγμές προετοιμασίας πριν ανέβει στη σκηνή, ενώ η αφήγηση εξηγεί πως οι «θρυλικές» μπομπίνες από τη residency του 1969 και το Elvis on Tour του 1972 βγήκαν στο φως από τα υπόγεια αρχεία του στούντιο, σε εγκαταστάσεις-θόλους στο Κάνσας.

Το υλικό, γυρισμένο σε 35mm και 16mm, συνδυάζεται με φιλμάκια 8mm του Graceland, δημιουργώντας μια νέα οπτική για τον άνθρωπο πίσω από το φαινόμενο.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Baz Luhrmann (@bazluhrmann)


Ο Λούρμαν τονίζει ότι δεν πρόκειται για κλασικό ντοκιμαντέρ ή για live film, αλλά για μια «νέα προσθήκη στο σύμπαν του Έλβις» που φιλοδοξεί να μεταφέρει στο κοινό την ενέργεια του θρυλικού Summer Festival του 1970 και της περιοδείας που ακολούθησε.

Το EPiC: Elvis Presley in Concert έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και θα βγει στις αίθουσες IMAX στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ η ευρεία διανομή ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ο παράγοντας που προμηνύει σημαντικά μικρότερο προσδόκιμο ζωής – Κι όμως τον αγνοούμε!

Ναυτιλία
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»
Πρωτοπόρος 12.12.25

Ο Βίμ Βέντερς είναι ο νέος πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Berlinale – «Φωτίζει την αναζήτηση μας για σύνδεση»

«Η ακόρεστη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας είναι εμφανείς σε κάθε έργο του», δήλωσε η διευθύντρια της Berlinale για τη νέα θέση που αναλαμβάνει ο Βίμ Βέντερς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του
Culture Live 12.12.25

«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε στο patris.gr με αφορμή την πρώτη παγκόμσια προβολή της ταινίας «Καποδίστριας» στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise
Δυστοπία 12.12.25

Η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον επιστρέφουν στο Hunger Games για να σώσουν το franchise

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του The Hunger Games: Mockingjay - Part 2, η Τζένιφερ Λόρενς και ο Τζος Χάτσερσον ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, στο επερχόμενο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της
Δεκαετίες 11.12.25

Η συνεργασία των Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάρτιν Σκορσέζε θέλει τον «δικηγόρο του διαβόλου» της

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Μάρτιν Σκορσέζε έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το «What Happens at Night». Το μυστικό της επιτυχίας τους; Η εμπιστοσύνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora
Culture Live 11.12.25

Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός
Η Μπιορκ εγκρίνει 10.12.25

«Δεν υπάρχει ειρήνη και χαρά»: Η Ισλανδία μποϊκοτάρει τη Eurovision για το Ισραήλ – Πέντες χώρες εκτός

Η Ισλανδία έγινε η πέμπτη χώρα που ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026 μετά την επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Ισραήλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»
Πίεση στον Ζελένσκι 13.12.25

Διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία την ώρα που ο Τραμπ «μπούχτισε από τις συναντήσεις»

Ουκρανία και ΗΠΑ έστειλαν τις αναθεωρημένες προτάσεις στους στις ΗΠΑ με βάση το σχέδιο Τραμπ - Τα «αγκάθια» που παραμένουν, η «ελεύθερη οικονομική ζώνη» και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις: Αυξήσεις τριών ταχυτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς
Οι πληρωμές 13.12.25

Αυξήσεις τριών ταχυτήτων στις συντάξεις λόγω προσωπικής διαφοράς

Πόσοι θα λάβουν ολόκληρη την αναπροσαρμογή για το 2026 και ποιοι «κουρεμένη» μέχρι 50% – Πότε πληρώνονται οι συντάξεις με τα αυξημένα ποσά ανά Ταμείο – Τι ισχύει από το 2027 και μετά

Ηλίας Γεωργάκης
Βία στους δρόμους: Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι
Road rage 13.12.25

Όταν η οργή κυριαρχεί πίσω από το τιμόνι

Το άγχος της εργασίας, οικονομικές δυσκολίες και προσωπικές εντάσεις συχνά μετατρέπονται σε θυμό και μεταφέρονται πίσω από το τιμόνι, μέχρι αυτή η συσσωρευμένη οργή να ξεσπάσει σε βία

Γιώργος Σχοινάς
Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»
Μπλόκα 13.12.25

Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

Θα κάνουν δεκτή οι αγροτοκτηνοτρόφοι την πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο; Ασαφές το πως θα κινηθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη - Μιλούν στο in μέλη από την Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα
Παιδιά&έφηβοι 13.12.25

Αυστραλία: Το «πείραμα» της απαγόρευσης των social media κυλάει ομαλά, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα

Η πολιτική για τον περιορισμό της πρόσβασης στα social media για περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανηλίκους κάτω των 16 ετών παραμένει δημοφιλής στην Αυστραλία

Σύνταξη
Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη
Έκθεση Ε.Ε. 13.12.25

Ένας στους τρεις Έλληνες καταστρέφεται οικονομικά αναζητώντας περίθαλψη

Ένας στους έξι Έλληνες δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα φάρμακά του - Λιγότεροι από τους μισούς Έλληνες εμπιστεύονται την πρωτοβάθμια περίθαλψη για τις χρόνιες ασθένειές τους

Σύνταξη
Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια
Κόσμος 13.12.25

Ρωσία: Αγωγή ετοιμάζει η Κεντρική Ρωσική Τράπεζα στο Βέλγιο για τα «παγωμένα» κεφάλαια

Η Ρωσία ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά κατά του βελγικού αποθετηρίου το οποίο παρακρατεί 185 δισ. ευρώ σε ρωσικά κεφάλαια και τα οποία η ΕΕ θέλει να τα θέσει ως εγγύηση για δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατομμύρια δολάρια από κονδύλια του ΟΗΕ»
Εφημερίδα politika 13.12.25

«Η μεγαλύτερη απάτη: Ζελένσκι και Τζόνσον υπεξαίρεσαν 60 εκατ. δολάρια του ΟΗΕ»

Ζελένσκι και Τζόνσον φέρονται να εμπλέκονται, μέσω ενός σκοτεινού δικτύου απόκρυψης, σε σχέδιο υπεξαίρεσης δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία ο ΟΗΕ προόριζε για την Αφρική και την Ασία.

Σύνταξη
Καμπότζη και Ταϊλάνδη συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρότι ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Εχθροπραξίες 13.12.25

Καμπότζη και Ταϊλάνδη δεν διάβασαν... την ανακοίνωση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου εξαλειφθούν οι απειλές για τη χώρα και τον λαό της, διαμηνύει ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, ενώ ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα – Αποκαλύψεις για πιέσεις από υψηλά κλιμάκια
«Κλέφτες» 13.12.25

Διαδηλώσεις στη Ρουμανία κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

«Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά», «Κλέφτες» και «Σας βλέπουμε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών στο Βουκουρέστι, που διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφθορά στο δικαστικό σύστημα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ «στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο» για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες
Wall Street Journal 13.12.25

«Στο Βερολίνο ο Γουίτκοφ» για συνομιλίες με Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, σε μια προσπάθεια του Τραμπ να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες
«Εξωδικαστική δολοφονία» 13.12.25

ΗΠΑ – Βενεζουέλα: Αποστρατεύτηκε ο ναύαρχος που έδωσε εντολή για χτύπημα σε επιζώντες

Ο ναύαρχος που χτύπησε επιζώντες επίθεσης στη Βενεζουέλα, διατάσσοντας δεύτερο, τρίτο και τέταρτο χτύπημα σε αντίθεση με την παγκόσμια ναυτική παράδοση αποστρατεύτηκε.

Σύνταξη
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
Δεν κάνει πίσω 13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Μαρία Ματσάδο 13.12.25

«Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει»

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο