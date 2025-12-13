Ο Μπαζ Λούρμαν «ανασταίνει» τον Έλβις: Στο φως χαμένο υλικό από τη θρυλική εποχή του Λας Βέγκας

Η Neon παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer του EPiC: Elvis Presley in Concert, ενός φιλόδοξου πρότζεκτ του Μπαζ Λούρμαν που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου τη «χρυσή» εποχή του Έλβις στο Λας Βέγκας.

Η ταινία βασίζεται σε σπάνιο, επί δεκαετίες ξεχασμένο υλικό από τις εμφανίσεις του στη δεκαετία του ’70 — πλάνα που θεωρούνταν χαμένα και εντοπίστηκαν τυχαία όσο ο Λούρμαν ερευνούσε το υλικό για τη βιογραφική του ταινία Elvis.

Στο trailer, βλέπουμε τον Πρίσλεϊ σε στιγμές προετοιμασίας πριν ανέβει στη σκηνή, ενώ η αφήγηση εξηγεί πως οι «θρυλικές» μπομπίνες από τη residency του 1969 και το Elvis on Tour του 1972 βγήκαν στο φως από τα υπόγεια αρχεία του στούντιο, σε εγκαταστάσεις-θόλους στο Κάνσας.

Το υλικό, γυρισμένο σε 35mm και 16mm, συνδυάζεται με φιλμάκια 8mm του Graceland, δημιουργώντας μια νέα οπτική για τον άνθρωπο πίσω από το φαινόμενο.

Ο Λούρμαν τονίζει ότι δεν πρόκειται για κλασικό ντοκιμαντέρ ή για live film, αλλά για μια «νέα προσθήκη στο σύμπαν του Έλβις» που φιλοδοξεί να μεταφέρει στο κοινό την ενέργεια του θρυλικού Summer Festival του 1970 και της περιοδείας που ακολούθησε.

Το EPiC: Elvis Presley in Concert έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο και θα βγει στις αίθουσες IMAX στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ η ευρεία διανομή ξεκινά στις 27 Φεβρουαρίου.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone