Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Στο δεύτερο βιβλίο της, «Softly, As I Leave You: Life After Elvis», η 80χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη ρομαντική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, το 1973. Η Πρισίλα άρχισε να βγαίνει με τον Αμερικανό δικηγόρο κι επιχειρηματία, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, το 1975, μετά το χωρισμό της με τον Έλβις.

Παρά το διαζύγιό τους, η Πρισίλα αποκάλυψε ότι ο Έλβις της τηλεφωνούσε ακόμα και στη μέση της νύχτας, μια φορά μάλιστα της τηλεφώνησε στις 2 π.μ., χωρίς να γνωρίζει ότι ο Καρντάσιαν κοιμόταν δίπλα της.

«Θα είχε τρελαθεί, ίσως κυριολεκτικά, αν ήξερε ότι ο Ρόμπερτ ήταν στο υπνοδωμάτιό μου», έγραψε η Πρισίλα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun. «Ο Έλβις είχε πάντα μαζί του ένα γεμάτο όπλο, μερικές φορές και περισσότερα από ένα».

Η Πρισίλα τόνισε ότι ο Έλβις δεν ανακάλυψε ποτέ τη σχέση της με τον Καρντάσιαν, και ο δικηγόρος δεν κατάλαβε ότι ο τραγουδιστής του «Suspicious Minds» τηλεφώνησε ενώ κοιμόταν βαθιά.

Ένας γλυκός άνδρας

Η Πρισίλα και ο Καρντάσιαν έβγαιναν μαζί μόνο για περίπου ένα χρόνο και εκείνη εξήγησε γιατί δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει η σχέση τους.

«Ο Ρόμπερτ ήταν ένας γλυκός άνδρας και μου άρεσε», δήλωσε. Ωστόσο, η «απαιτητική» δουλειά του ως δικηγόρος, που περιλάμβανε «πολλές ώρες», δεν της ταίριαζε.

Επίσης, αποκάλυψε ότι εκείνος ήθελε πολύ να παντρευτεί, αλλά εκείνη δεν ήταν έτοιμη «μετά την αποτυχημένη ένωσή της με τον Έλβις».

Μετά το χωρισμό τους το 1976, η Πρισίλα και ο Καρντάσιαν παρέμειναν φίλοι. Το 1978, εκείνος παντρεύτηκε την Κρις Τζένερ, η οποία σήμερα είναι 69 ετών.

Η κόρη του, Κιμ Καρντάσιαν, φέρεται να τηλεφώνησε στην Πρισίλα λίγο μετά το θάνατό του το 2003.

«Ο Ρόμπερτ και εγώ είχαμε μια τελευταία συζήτηση πριν πεθάνει», σημείωσε η πρώην σύζυγος του Έλβις. «Ήταν ο πιο ευγενικός άντρας και τον θυμάμαι με μεγάλη αγάπη».

Η τραγική Λίζα Μαρί

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Πρισίλα και ο Έλβις απέκτησαν ένα παιδί: τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία πέθανε απροσδόκητα τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών. Η αιτία θανάτου της ήταν μια απόφραξη του λεπτού εντέρου μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση.

Η Πρισίλα επανέλαβε πρόσφατα ότι η κόρη τους «δεν ήθελε να είναι πια εδώ» μετά την αυτοκτονία του γιου της, Μπέντζαμιν Κίο, το 2020.

Η Λίζα Μαρί καλωσόρισε τον μοναδικό της γιο με τον πρώην σύζυγό της, Ντάνι Κίο, το 1992, τρία χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης τους, της ηθοποιού Ράιλι Κίο, που σήμερα είναι 36 ετών.

Η Λίζα Μαρί έχει επίσης δύο δίδυμες κόρες, την Χάρπερ και την Φίνλεϊ, που σήμερα είναι 16 ετών, με έναν άλλο πρώην σύζυγό της, τον Μάικλ Λόκγουντ.

Όσον αφορά τον Καρντάσιαν, ο αποθανών δικηγόρος είχε τέσσερα παιδιά με την Κρις: την Κόρτνεϊ, την Κιμ, την Κλόε και τον Ρόμπερτ Τζούνιορ. Χώρισαν το 1990.

*Με στοιχεία από nypost.com