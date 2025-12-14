Η νέα μπουτίκ της Prada στο Λας Βέγκας μοιάζει με τον Παρθενώνα – Υπερβολή, θα έλεγε κανείς

Στο Λας Βέγκας όλα μπορούν να συμβούν, σωστά;

Για παράδειγμα, σε αυτή την πόλη, κάλλιστα ένας ιταλικός οίκος μόδας με έδρα το Μιλάνο, μπορεί να ανοίξει μια νέα υπερπολυτελή μπουτίκ που συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονικά στοιχεία με κίονες και αγάλματα που βροντοφωνάζουν Αρχαία Ελλάδα.

Φυσικά, μιλάμε για το νέο κατάστημα της Prada, όπου μαρμάρινα αγάλματα στέκονται σαν φρουροί πάνω από τη νέα μπουτίκ του οίκου στην πλατεία Fountain of the Gods του Forum Shops στο Caesars Palace.

Ασπρόμαυρο μοτίβο και μανεκέν με kitten heels

Περιτριγυρισμένα από ένα πανύψηλο σιντριβάνι με τον Πήγασο και τον Ποσειδώνα να αναπηδούν από τα νερά, τα καταστήματα στην πλατεία αντικατοπτρίζουν αυτή την αισθητική με κίονες και άλλα σκαλιστά μοτίβα.

Η Prada αντισταθμίζει τις αρχαιότητες με μια βιτρίνα που διαθέτει ένα τριγωνικό μοτίβο με φωτισμό που παραπέμπει στο λογότυπο του οίκου.

Στο εσωτερικό της μπουτίκ, συναντά κανείς την χαρακτηριστική απαλή πράσινη απόχρωση της Prada, μέχρι και το ασπρόμαυρο δάπεδο που θυμίζει το αρχικό κατάστημα της Galleria Vittorio Emanuele II στο Μιλάνο – και, μανεκέν που φορούν σακάκια με kitten heels.

Το κατάστημα, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, παρουσίασε τα τελευταία σχέδια από τις πασαρέλες, μαζί με tailored κομμάτσια, πλεκτά, υποδήματα και μια σειρά από δερμάτινα είδη και αξεσουάρ.

Οι νέες τσάντες Prada Explore κατέχουν περίοπτη θέση, ενώ σε ότι αφορά τα ανδρικά είδη, τα sneakers America’s Cup και τα loafers Chocolate βρίσκονται στο μάτι του εορταστικού κυκλώνα.

View this post on Instagram A post shared by vegasmagazine (@vegasmagazine)

Η εξαγορά δισεκατομμυρίων

Η νέα μπουτίκ της Prada, έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την είδηση ότι εξαγόρασε την Versace, φέρνοντας δύο μεγάλους ιταλικούς οίκους πολυτελούς μόδας κάτω από την ίδια στέγη.

Η συμφωνία ύψους 1,38 δισ. δολαρίων, επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των οίκων της Prada – συμπεριλαμβανομένης της Miu Miu – καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της, όπως τον γαλλικό όμιλο LVMH, ο οποίος κατέχει τις Dior και Fendi, εκτός από τη Louis Vuitton.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του executive chairman της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Ανέφερε ότι η Prada ενδιαφερόταν για τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Donatella Versace παραιτήθηκε από τη θέση της creative chief μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία.

*Με πληροφορίες από: BBC | CNN | Cultured Mag