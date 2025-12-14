magazin
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η νέα μπουτίκ της Prada στο Λας Βέγκας μοιάζει με τον Παρθενώνα – Υπερβολή, θα έλεγε κανείς
Live in Style 14 Δεκεμβρίου 2025 | 23:05

Η νέα μπουτίκ της Prada στο Λας Βέγκας μοιάζει με τον Παρθενώνα – Υπερβολή, θα έλεγε κανείς

Ο στόχος της Prada φαίνεται να ήταν να φέρει μια εσάνς Αρχαίας Ελλάδας στην πόλη της υπερβολής, όπου όλα είναι πιθανά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Spotlight

Στο Λας Βέγκας όλα μπορούν να συμβούν, σωστά;

Για παράδειγμα, σε αυτή την πόλη, κάλλιστα ένας ιταλικός οίκος μόδας με έδρα το Μιλάνο, μπορεί να ανοίξει μια νέα υπερπολυτελή μπουτίκ που συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονικά στοιχεία με κίονες και αγάλματα που βροντοφωνάζουν Αρχαία Ελλάδα.

Φυσικά, μιλάμε για το νέο κατάστημα της Prada, όπου μαρμάρινα αγάλματα στέκονται σαν φρουροί πάνω από τη νέα μπουτίκ του οίκου στην πλατεία Fountain of the Gods του Forum Shops στο Caesars Palace.

Ασπρόμαυρο μοτίβο και μανεκέν με kitten heels

Περιτριγυρισμένα από ένα πανύψηλο σιντριβάνι με τον Πήγασο και τον Ποσειδώνα να αναπηδούν από τα νερά, τα καταστήματα στην πλατεία αντικατοπτρίζουν αυτή την αισθητική με κίονες και άλλα σκαλιστά μοτίβα.

Η Prada αντισταθμίζει τις αρχαιότητες με μια βιτρίνα που διαθέτει ένα τριγωνικό μοτίβο με φωτισμό που παραπέμπει στο λογότυπο του οίκου.

Στο εσωτερικό της μπουτίκ, συναντά κανείς την χαρακτηριστική απαλή πράσινη απόχρωση της Prada, μέχρι και το ασπρόμαυρο δάπεδο που θυμίζει το αρχικό κατάστημα της Galleria Vittorio Emanuele II στο Μιλάνο – και, μανεκέν που φορούν σακάκια με kitten heels.

Το κατάστημα, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του λίγο πριν τα Χριστούγεννα, παρουσίασε τα τελευταία σχέδια από τις πασαρέλες, μαζί με tailored κομμάτσια, πλεκτά, υποδήματα και μια σειρά από δερμάτινα είδη και αξεσουάρ.

Οι νέες τσάντες Prada Explore κατέχουν περίοπτη θέση, ενώ σε ότι αφορά τα ανδρικά είδη, τα sneakers America’s Cup και τα loafers Chocolate βρίσκονται στο μάτι του εορταστικού κυκλώνα.

Η εξαγορά δισεκατομμυρίων

Η νέα μπουτίκ της Prada, έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την είδηση ότι εξαγόρασε την Versace, φέρνοντας δύο μεγάλους ιταλικούς οίκους πολυτελούς μόδας κάτω από την ίδια στέγη.

Η συμφωνία ύψους 1,38 δισ. δολαρίων, επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των οίκων της Prada – συμπεριλαμβανομένης της Miu Miu – καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους αντιπάλους της, όπως τον γαλλικό όμιλο LVMH, ο οποίος κατέχει τις Dior και Fendi, εκτός από τη Louis Vuitton.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει τη θέση του executive chairman της Versace μόλις ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Ανέφερε ότι η Prada ενδιαφερόταν για τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Donatella Versace παραιτήθηκε από τη θέση της creative chief μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στην εταιρεία.

*Με πληροφορίες από: BBC | CNN | Cultured Mag

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

So happy together: Ενισχύστε τη σύνδεση και την σεξουαλική ικανοποίηση στη σχέση

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel
Αθάνατα όνειρα 13.12.25

Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel

Η Bhavitha Mandava μετακόμισε από την Ινδία στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει, έχοντας στις πλάτες της ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο μέχρι που, ένας scouter μοντέλων την εντόπισε στο μετρό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»
«Παρενόχληση» 13.12.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι κατακεραυνώνει παπαράτσι στο Παρίσι: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Ο φωτογράφος, ο οποίος ακολουθεί μανιωδώς τον ηθοποιό, φωνάζει: «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», με τον Ελόρντι να βγάζει ένα από τα ακουστικά του και να απαντά: «Μου κάνεις τη ζωή πολύ δύσκολη»

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία
Straight Outta Anaconda 14.12.25

Ο Ice Cube δεν θα μπορούσε να λείπει από το remake του Anaconda, 28 χρόνια μετά την αρχική ταινία

Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βουλή: Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»
Βουλή 14.12.25

Άγρια κόντρα Φλωρίδη, Φάμελλου, Χαρίτση για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές: «Aπό το να μιλάτε, καλύτερα να επικαλείστε το δικαίωμα στη σιωπή, όπως ο φίλος σας ο Φραπές»

Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14.12.25

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε
Από «κούνια» 14.12.25

Μήπως δεν φταίει μόνο η Κάλας; – Η εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι «χαλασμένη» από όταν σχεδιάστηκε

Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο
Προληπτικά μέτρα 14.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στις εκδηλώσεις για το Χανουκά σε όλο τον κόσμο

Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο