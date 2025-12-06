Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για Gucci, Prada, Givenchy και άλλους οίκους για εκμετάλλευση εργατών

Το λαμπερό πρόσωπο της υψηλής ραπτικής στην Ιταλία δέχεται νέο πλήγμα, καθώς μια έρευνα-μαμούθ στο Μιλάνο φωτίζει τα σκοτεινά παρασκήνια της παραγωγής ειδών πολυτελείας.

Σε μικρά εργαστήρια, μακριά από τις πασαρέλες και τα φώτα των οίκων, οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις εξοντωτικής εργασίας Κινέζων εργατών — εργασίας που, σύμφωνα με τα ευρήματά τους, μπορεί να βρίσκεται πίσω από προϊόντα αξίας χιλιάδων ευρώ, αναφέρει το AFP.

Έρευνα-σοκ στο Μιλάνο για την εφοδιαστική αλυσίδα της πολυτέλειας

Ένα ακόμη κεφάλαιο ανοίγει στην πολύκροτη συζήτηση γύρω από το «Made in Italy», καθώς οι δικαστικές αρχές στο Μιλάνο ζήτησαν επίσημα στοιχεία από 13 παγκόσμιους οίκους μόδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υποτιθέμενη χρήση υπεργολάβων που απασχολούσαν Κινέζους εργάτες υπό συνθήκες βαριάς εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με το αίτημα του εισαγγελέα, κατά τις έρευνες σε εργαστήρια εντοπίστηκαν τσάντες, πορτοφόλια και ενδύματα των συγκεκριμένων brands. Οι εταιρείες δεν κατηγορούνται άμεσα, αλλά καλούνται να παραδώσουν άμεσα πλήρη έγγραφα ελέγχων και αλυσίδων προμηθευτών.

Τα brands που μπαίνουν στο κάδρο

Στη λίστα περιλαμβάνονται κολοσσοί όπως οι Gucci, Yves Saint Laurent και Alexander McQueen του ομίλου Kering, η Givenchy του ομίλου LVMH, καθώς και η Prada και η πρόσφατη εξαγορά της, Versace.

Μαζί τους ερευνώνται επίσης οι Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, η Coccinelle και η Adidas.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ομαδικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στη βιομηχανία της πολυτέλειας στην Ιταλία.

Κρυμμένη εργασία πίσω από προϊόντα χιλιάδων ευρώ

Οι εισαγγελικές έρευνες αναφέρονται σε μισθούς «φτώχειας», σε εργασία χωρίς ωράρια και σε εργαζόμενους που κοιμούνταν μέσα στα εργαστήρια ώστε να παραδίδουν πιο γρήγορα την παραγωγή.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου σε μεγάλα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας, παρότι τα προϊόντα πωλούνται σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει ότι οι εταιρείες φέρουν ευθύνη για παραβάσεις που διαπράττονται από εγκεκριμένους προμηθευτές, ανεξάρτητα από το εάν οι παραβάσεις έγιναν εν αγνοία τους.

Όχι η πρώτη υπόθεση για τον κλάδο

Η νέα έρευνα ακολουθεί μια σειρά παρόμοιων υποθέσεων τους τελευταίους μήνες. Δικαστικές αρχές έχουν ήδη στοχοποιήσει εταιρείες όπως η Dior, η Tod’s, η Alviero Martini, αλλά και θυγατρική της Armani και η Loro Piana, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα έχει ευρύτερες διαστάσεις στον χώρο.

Αντιδράσεις από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία

Ο υπουργός Βιομηχανίας και «Made in Italy» Αδόλφο Ούρσο έκανε λόγο για συντονισμένη επίθεση στη φήμη της ιταλικής βιομηχανίας μόδας, προσθέτοντας ότι το κράτος θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα.

Την ίδια ώρα, ο οίκος Tod’s, ο οποίος έχει ήδη αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση, έλαβε δικαστική προθεσμία 11 εβδομάδων για να ενισχύσει τον μηχανισμό ελέγχου των προμηθευτών του — ένδειξη ότι το δικαστικό μέτωπο δεν πρόκειται να κλείσει σύντομα.

Πηγή: ot.gr