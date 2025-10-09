Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

Σειρές από βιομηχανικά τραπέζια Formica αντικατέστησαν τις θέσεις στο σόου της Miu Miu, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, στο Palais d’Iéna. Το σόου άνοιξε με την Γερμανίδα ηθοποιό Sandra Hüller, με ουδέτερο μακιγιάζ και τσαλακωμένα μαλλιά σαν να είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα καπέλο. Φορούσε ένα ανθεκτικό σακάκι με δερμάτινο γιακά και μανσέτες, κάτω από μια απλή ποδιά. Η τελευταία έγινε το επίκεντρο μιας συλλογής αφιερωμένης στην εργασία. «Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη και συνέχισε:

«Η ποδιά είναι το αγαπημένο μου ρούχο, είναι κάτι που με έχει απασχολήσει από τις πρώτες μου συλλογές, και ήταν πάντα παρούσα στη Miu Miu. Είναι η πρώτη φορά που το έχουμε θέσει στο επίκεντρο μιας συλλογής. Η ποδιά με συναρπάζει ως έμβλημα.

»Συμβολίζει τις γυναίκες, από τα εργοστάσια μέχρι τη φροντίδα του σπιτιού. Έχει να κάνει με την προστασία και το νοιάξιμο — για μένα, είναι ένα σύμβολο της προσπάθειας και των δυσκολιών των γυναικών».

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης, η Miuccia Prada ανέτρεξε στα ντοκουμέντα των φωτογράφων της Μεγάλης Ύφεσης, της Αμερικανίδας Dorothea Lange και της Γερμανίδας Helga Paris, η οποία Paris φωτογράφιζε την καθημερινή ζωή στην Ανατολική Γερμανία

Τα παραδοσιακά πρότυπα ένδυσης αναδιαμορφώθηκαν

Το ένδυμα εμφανίστηκε στην κολεξιόν ss2026 στολισμένο με κοσμήματα, φορεμένο πάνω από σκληρά πουκάμισα με δερμάτινα γιλέκα και ως ασύμμετρες δερμάτινες εκδοχές πάνω από μπικίνι ή μπουφάν. Λουλουδάτα μοτίβα παρέλασαν στο στυλ της δεκαετίας του 1970. Τα παραδοσιακά πρότυπα ένδυσης αναδιαμορφώθηκαν, άλλα συρρικνώθηκαν κι άλλα έγιναν υπερμεγέθη.

Ωστόσο, εμπνεύστηκε κι από την ταινία του Luis Buñuel του 1964 Le journal d’une femme de chamber (Το Ημερολόγιο μιας Καμαριέρας).

Η ταινία του Louis Malle, Humain, trop Humain, (Ανθρώπινο, υπερβολικά ανθρώπινο) ήταν επίσης στο μυαλό της — γυρίστηκε στο εργοστάσιο της Citroën στη Rennes, όπου η σχεδιάστρια είδε «ένα πραγματικό παράθυρο στη ζωή των γυναικών».

Καθώς οι συντηρητικές αξίες κερδίζουν έδαφος και η κουλτούρα των παραδοσιακών συζύγων διαπερνά τα κοινωνικά μέσα, η Miu Miu κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: αντανακλά τη σύγχρονη κουλτούρα μέσω της μόδας. Θεωρήστε το ως ένα από τα πολλά ειρωνικά γράμματα της κυρίας Prada στην τέχνη της στολής

Τα εσώρουχα ήταν ορατά – μια άλλη χαρακτηριστική κίνηση της κυρίας Prada

Με στιλίστρια την ξακουστή Lotta Volkova, η καλοκαιρινή συλλογή του 2026 ήταν μια αναφορά στους αφοσιωμένους οπαδούς της πολυεπίπεδης Miu Miu της δεκαετίας του 2010. Ένα συνονθύλευμα από κασκόλ και κολιέ που έμοιαζαν με ζώνες ήταν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Τα εσώρουχα ήταν ορατά – μια άλλη χαρακτηριστική κίνηση της κυρίας Prada – μέσα από ροζ παστέλ ποδιές. Κομψές ποδιές κρεοπωλείου με δερμάτινα βολάν φοριούνταν πάνω από πουλόβερ με καρό μαντίλια. Ανθεκτικά δερμάτινα γάντια ολοκλήρωναν το σύνολο σε ό,τι αφορά τα αξεσουάρ.

Αρχική Φωτό: Miu Miu