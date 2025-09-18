magazin
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ
Ένα σκυλάκι που το λένε Prada και άλλα χαριτωμένα τετράποδα προς υιοθεσία στην Εβδομάδα Μόδας της ΝΥ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Rachel Antonoff και η Susan Alexandra ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν έξτρα χαρά στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με την εκδήλωση «Best in Show» - μια πασαρέλα που προτρέπει στην υιοθεσία σκύλων.

Έφη Αλεβίζου
«Αγαπάμε τα σκυλιά και υπάρχουν πολλά ζωάκια που χρειάζονται αγαπημένα σπίτια» λέει η Susan Korn, σχεδιάστρια και ιδρύτρια της εταιρίας Susan Alexandra. «Αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά προνόμια του να κάνεις αυτό το σόου».

Οι δύο σχεδιάστριες, η Susan Korn και Rachel Antonoff, με έδρα τη Νέα Υόρκη συνεργάστηκαν για να παρουσιάσουν όχι μόνο τα νεότερα μαξιμαλιστικά σχέδιά τους, αλλά και τα μερικά αξιολάτρευτα σκυλιά που χρειάζονται ζεστά σπίτια κι αγάπη.

Το σχεδιαστικό δίδυμο συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με το Animal Haven, ένα μη κερδοσκοπικό καταφύγιο εγκαταλελειμμένων κατοικίδιων ζώων με έδρα τη Νέα Υόρκη, για να συνδυάσουν τους επώνυμους που περπάτησαν στην πασαρέλα με τους τετράποδους, τριχωτούς φίλους τους.

YouTube thumbnail

Ο ηθοποιός και μουσικός, Dylan O’Brien, συγκεκριμένα, περπάτησε με ένα μωρό ενός έτους που ονομάζεται Marble, ενώ φορούσε ένα κόκκινο πλεκτό της Antonoff και μια τσάντα με χάντρες σε σχήμα ντάτσχουντ της Korn

REUTERS/Kylie Cooper

«Πολλά σκυλάκια στο μυαλό μας»

Ο ηθοποιός και μουσικός, Dylan O’Brien, συγκεκριμένα, περπάτησε με ένα μωρό ενός έτους που ονομάζεται Marble, ενώ φορούσε ένα κόκκινο πλεκτό της Antonoff και μια τσάντα με χάντρες σε σχήμα ντάτσχουντ της Korn.

«Φτιάξαμε πολλά κομμάτια εμπνευσμένα από σκύλους, οπότε υπάρχουν πολλές τσάντες σε σχήμα σκύλου που τυχαίνει να ταιριάζουν με πολλά από τα σκυλάκια του σόου» λέει η Korn. «Φτιάξαμε επίσης πολλά νέα λουριά και πολλά κοσμήματα… υπάρχουν πολλά σκυλιά στο μυαλό μας».

Μοντέλα με σκυλάκια προς υιοθεσία παρουσιάζουν δημιουργίες στην επίδειξη Rachel Antonoff & Susan Alexandra κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 10 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Kylie Cooper

REUTERS/Kylie Cooper

Ένα σκυλάκι που ονομάζεται Prada 

Αν και η Antonoff έχει επικεντρωθεί στα κυνηγόσκυλα (το δικό της κουτάβι Lafitte περπάτησε στο φινάλε μαζί της), τα περισσότερα σχέδια στα ρούχα κι απεικόνιζαν άλλα ζώα.

«Έχουμε πολλά κουνελάκια φέτος, αλλά και πολλά σκυλιά που έχουν σχέση με τα κουνελάκια, οπότε λειτουργεί ο συνδυασμός» εξήγησε.

Άλλα αστέρια στην πασαρέλα ήταν η ηθοποιός Edie Falco (που συνδυάστηκε με ένα αξιολάτρευτο τεριέ), η κοκκινομάλλα ηθοποιός Christina Hendricks (συνοδευόμενη από την Gidget, ένα ημίαιμο μίνι κανίς) και η ηθοποιός και μοντέλο Minnie Mills (με ένα ημίαιμο collie που ονομάζεται Prada).

REUTERS/Kylie Cooper

REUTERS/Kylie Cooper

Για να μάθει κανείς περισσότερα για τα σκυλιά που μπορούν να υιοθετηθούν, μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα animalhaven.org.

«Αυτό το σόου θα είναι ετήσιο» λέει η Antonoff. «Η ευκαιρία να υιοθετηθούν περισσότερα σκυλιά και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο γύρω από τη συνύπαρξη του ανθρώπου και του σκύλου, ως καλύτερου φίλου».

REUTERS/Kylie Cooper

Εντωμεταξύ ο Anthony Rubio ντύνει τα σκυλάκια με υψηλή ραπτική

Ως πρωτοπόρος στην υψηλή ραπτική για κατοικίδια ζώα, ο σχεδιαστής μόδας Anthony Rubio έχει χρησιμοποιήσει το έργο του τις τελευταίες δύο δεκαετίες ως πλατφόρμα ευαισθητοποίησης για την ευημερία των ζώων. Φέτος «έδειξε» πάλι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μοιράζοντας από την πασαρέλα την καλή ενέργεια που μόνο τα τετράποδα μπορούν να χαρίσουν.

Πριν από είκοσι χρόνια, ο απόφοιτος του Fashion Institute of Technology βρήκε την ευκαιρία να συνδυάσει αυτά τα δύο πάθη του, μόδα και ευημερία των ζώων, όταν σχεδίασε ένα σακάκι για το Chihuahua που διέσωσε.

Anthony Rubio παρουσιάζει την τελευταία του συλλογή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. REUTERS/Caitlin Ochs

«Είχα σώσει έναν σκύλο που του είχαν φερθεί άσχημα… ο σκύλος συνήθιζε να τρέμει» δήλωσε ο Rubio. «Αποφάσισα να σχεδιάσω ένα σακάκι για τον σκύλο για να τον κρατάει άνετα, σαν μια αγκαλιά, και αυτό λειτούργησε».

Ο Rubio σχεδίασε μερικά ακόμη κομμάτια «τετράποδης ραπτικής», τα οποία άρχισαν να κερδίζουν την προσοχή των ανθρώπων που γνώριζε. Τελικά, συνειδητοποίησε ότι υπήρχε η ευκαιρία να ξεκινήσει όχι μόνο μια επιχείρηση αλλά και ένα ολόκληρο νέο είδος ένδυσης για κατοικίδια ζώα.

«Τα πάντα είναι κατασκευασμένα με ευελιξία και ώστε να μπορούν τα σκυλάκια να αναπνέουν» δήλωσε ο Rubio. «Τα ρούχα είναι φτιαγμένα έτσι ώστε αν ο σκύλος πρέπει να πάει στην τουαλέτα να πάει φορώντας το ρούχο».

REUTERS/Caitlin Ochs

REUTERS/Caitlin Ochs

REUTERS/Caitlin Ochs

