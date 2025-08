Πώς φτάσαμε να φοριούνται τα νυχτικά οπουδήποτε αλλού εκτός από το κρεβάτι;

Αυτό δεν είναι το νυχτικό της γιαγιάς σας. Ή ίσως είναι. Το ίδιο στυλ υπνόρουχου που κάποτε ήταν αυστηρά περιορισμένο στα υπνοδωμάτια και τα μπουντουάρ έχει γίνει τώρα το καλοκαιρινό φόρεμα της χρονιάς.

Το Holly Sleep Dress της Reformation, ένα μίνι φόρεμα με τσαλακωμένο ντεκολτέ σε στυλ της δεκαετίας του ’50 με κυματιστές άκρες, εμπνεύστηκε από «vintage νυχτικά που πιθανώς μπορείς να τιμήσεις φορώντας τα έξω» όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της μάρκας.

Ομοίως, η επίσης cool-girl ετικέτα Damson Madder σημείωσε ότι το νυχτικό Elspeth, το οποίο διαθέτει λεπτοδουλεμένα floral κεντήματα και broderie στρίφωμα, είναι «αβίαστα φορέσιμο από τη νύχτα στην ημέρα και πάλι πίσω».

Εν τω μεταξύ, η If Only If – η βρετανική μάρκα που βρίσκεται πίσω από τα νυχτικά που κλέβουν την παράσταση και τα οποία φορούσε η Μέγκαν Στάλτερ στη σειρά Netflix της Λένα Ντάναμ «Too Much» – φωτογραφίζει μοντέλα που φορούν τα νυχτικά τους κρατώντας υφαντές τσάντες και καλάθια, στη λαϊκή αγορά ή στην εξοχή.

Εδουαρδιανό πατρόν και σέξι

Στο TikTok, τα βίντεο που δημιουργήθηκαν με το hashtag #nightgown αυξήθηκαν κατά 200% τους τελευταίους 12 μήνες. Οι δημιουργοί περιεχομένου στο Instagram δείχνουν τον ίδιο ενθουσιασμό. «Κυριολεκτικά δεν μπορώ να σταματήσω να αγοράζω vintage νυχτικά», είπε η influencer Bridget Brown στους 99.000 followers της στο Instagram σε ένα πρόσφατο βίντεο, καθώς ξεκρέμασε ένα κεντημένο, βαμβακερό νυχτικό με λαιμόκοψη που έφτανε μέχρι τα γόνατά της, αγορασμένο από δεύτερο χέρι από το Facebook Marketplace.

«Αυτό είναι πολύ σέξι για ένα Εδουαρδιανό νυχτικό, επιτρέψτε μου να σας πω», πρόσθεσε, με ευχαρίστηση.

Ωστόσο, το να βγαίνουμε στον έξω κόσμο με τα εσώρουχά μας δεν είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η Γαλλίδα καλλιτέχνης Elizabeth Louise Vigée Le Brun ζωγράφισε ένα πορτρέτο της Μαρίας Αντουανέτας, της τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, που φορούσε ένα κεκλιμένο ψάθινο καπέλο και ένα σεμιζιέ φόρεμα – ένα τυπικό εσώρουχο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή.

O John Galliano εστίασε στον ρομαντισμό

Ο πίνακας εκτέθηκε αρχικά στην πρώτη έκθεση της Vigée Le Brun στην περίφημη Académie Royale de Peinture et de Sculpture το 1783, αν και η αποκαλυπτική φύση του νυχτικού της βασίλισσας κρίθηκε πολύ ακατάλληλη για δημόσια θέαση και γρήγορα αφαιρέθηκε.

Για χρόνια, οι σχεδιαστές προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν το ίδιο αίσθημα σοκ, έκθεσης και ερεθισμού, επαναπροσδιορίζοντας στην πασαρέλα βασικά εσώρουχα όπως κορσέδες, σουτιέν και νυχτικά. Για την επίδειξη Άνοιξη-Καλοκαίρι 1992 στο Λονδίνο, ο John Galliano εστίασε στον ρομαντισμό και τον αισθησιασμό των σλιπ του 19ου αιώνα που φοριούνταν συνήθως στη γαλλική αυλή.

Με την ονομασία «Napoleon and Josephine», η συλλογή του Galliano περιλάμβανε διάφανα νυχτικά που αποκάλυπταν εντελώς το μπούστο. Στο σόου του Calvin Klein για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 1995 στη Νέα Υόρκη, μεταξωτά νυχτικά με δαντέλα σε μαύρο, γκρι της πέτρας και σαμπανί κρέμονταν από τα καρέ μοντέλων όπως η Κέιτ Μος και η Στέλλα Τέναντ.

Αν η συλλογή του Galliano είχε ως στόχο την αποτύπωση μιας θεατρικής φαντασίωσης για τα νυχτικά, ο Klein προσέφερε μια εκδοχή των νυχτικών που ήταν εκλεπτυσμένα, ακόμη και κατάλληλα για το γραφείο. Το 1997, το ντεμπούτο της Stella McCartney ως σχεδιάστριας της Chloé προσέθεσε ακόμη περισσότερο στη συζήτηση: Με ντελικάτες τιράντες-σπαγγέτι και παστέλ χρώματα, τα νυχτικά που εμφανίστηκαν στην πασαρέλα ήταν ίσως τα πιο πιστά σε αυτό που θα μπορούσε πραγματικά να φορεθεί στο κρεβάτι.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει για τα καλά από την εποχή του πορτραίτου της Μαρίας Αντουανέτας – ακόμη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε ένα μπλε και μαύρο φόρεμα από τον οίκο Dior στο Met Gala του 1996.

Το 1997, το ντεμπούτο της Stella McCartney ως σχεδιάστριας της Chloé προσέθεσε ακόμη περισσότερο στη συζήτηση: Με ντελικάτες τιράντες-σπαγγέτι και παστέλ χρώματα, τα νυχτικά που εμφανίστηκαν στην πασαρέλα ήταν ίσως τα πιο πιστά σε αυτό που θα μπορούσε πραγματικά να φορεθεί στο κρεβάτι

Ανήκε στην προγιαγιά του συζύγου της

Αλλά εκεί που τα νυχτικά χρησιμοποιούνταν παλαιότερα ως οπτική στενογραφία για το σεξαπίλ, με τα κοψίματα που αποκαλύπτουν το δέρμα και τα μεταξένια υφάσματα, η σημερινή τάση καθοδηγείται από πιο φραμπαλά, πιο ιστορικά ακριβείς σιλουέτες.

Η Rachel Tashjian, κριτικός μόδας στην Washington Post, η οποία γράφει επίσης ένα ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Opulent Tips», που απευθύνεται μόνο σε προσκεκλημένους, έχει ένα βαμβακερό νυχτικό από τα τέλη του 1800 που της αρέσει να φοράει όταν βγάζει βόλτα τον σκύλο της στο Central Park της Νέας Υόρκης τα Σαββατοκύριακα.

«Το ύφασμα είναι αρκετά μαλακό και μου θυμίζει σχεδόν γλάσο γαμήλιας τούρτας» διευκρίνισε. Κάποτε ανήκε στην προγιαγιά του συζύγου της. «Τα κομμάτια από εκείνη την εποχή, ειδικά τα εσώρουχα, έχουν όλες αυτές τις απίστευτες λεπτομέρειες από δαντέλες και πιέτες και πτυχώσεις» πρόσθεσε.

Η Sandeep Salter, συνιδρύτρια της μάρκας ρούχων και ειδών σπιτιού Salter House με έδρα τη Νέα Υόρκη, λέει ότι τα νυχτικά από οργανικό βαμβάκι και οι πιτζάμες είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες της -«οι Νεοϋορκέζοι μας γνωρίζουν γι’ αυτό και συνεχίζουμε να λανσάρουμε νέα σχέδια ανά τακτά χρονικά διαστήματα».

Τα φουστάνια είναι εμπνευσμένα από μια σειρά αναφορών – από τα νυχτικά που έλαβε για πρώτη φορά η Salter από τη μητέρα της όταν ήταν 13 ετών μέχρι το πρωτότυπο νυχτικό που φορούσε η Γουέντι Ντάρλινγκ στον Peter Pan.

Ένα από τα σχέδια της Salter, ένα λευκό βαμβακερό λευκό φόρεμα με υπερμεγέθη τετράγωνο λαιμό που ονομάζεται The Lamb, διαμορφώθηκε με βάση τα παραδοσιακά γαλλικά εσώρουχα του 19ου αιώνα.

«Βλέπουμε τα νυχτικά μας να μετατρέπονται σε ημερήσια ρούχα με πολύ ωραίους τρόπους», δήλωσε η Salter. «Με μια ζακέτα δεμένη σαν ζωνάρι γύρω από το σώμα, με ένα μίνι Mary Jane με τακούνι ή μπαλαρίνες και μια κοφτερή τσάντα». Στην ίδια της αρέσει να συνδυάζει ένα νυχτικό Salter με ένα υπερμεγέθες λαστιχάκι για τα μαλλιά κι ένα καπέλο του μπέιζμπολ.

Μια πιο ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση στις φαρδιές φόρμες

Ανεξάρτητα από το πώς φοριέται, το κοινό στοιχείο μεταξύ αυτών των ρομαντικών, χαλαρών φορεμάτων είναι η άνεση. Ίσως είναι ένα κατάλοιπο από το λόκνταουν του 2020, όταν οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να μείνουν στο σπίτι και οι πωλήσεις από φόρμες αυξήθηκαν κατακόρυφα (ακόμη και η Άννα Γουίντουρ υπέκυψε στο κάλεσμα των σειρήνων τους).

Δύο χρόνια αργότερα, όταν οι περιορισμοί έπαψαν να ισχύουν μετά την πανδημία, επιστρέψαμε στα τζιν και τα παντελόνια μας – αλλά η λαχτάρα για άνεση δεν έφυγε ποτέ. «Νιώθουμε καλά, σωματικά», δήλωσε η Salter σχετικά με το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για τα διάφανα φορέματα.

Η Tashjian συμφώνησε, σημειώνοντας ότι τα νυχτικά προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εναλλακτική λύση στις φαρδιές φόρμες.

Η διαρκής δημοτικότητα των νυχτικών δεν οφείλεται μόνο στις γυναίκες. Στην Εβδομάδα Μόδας Ανδρών του Μιλάνου τον Ιούνιο, οι Dolce & Gabbana παρουσίασαν loungewear, slouchy separates και ασορτί ριγέ παντελόνια και πουκάμισα που παραπέμπουν σε σετ πιτζάμας.

Νυχτικά και πολιτική θέση

Έχουν οι πρόσφατες τάσεις της μόδας όπως αυτές να κάνουν με την αναβίωση της συντηρητικής πολιτικής; «Νομίζω ότι πολλά από αυτά εξαρτώνται από το πώς τα φοράει το άτομο», δήλωσε η Tashjian.

«Υπάρχει επίσης ένας κόσμος στον οποίο είναι κάποια συγχώνευση αυτού του συντηρητικού, trad wife στυλ, είπε, αναφερόμενη στην αυξανόμενη τάση των φορεμάτων milkmaid, των φουστών σε πλήρη γραμμή Α και των τοπ με φουσκωτά μανίκια. Αλλά πολλές άλλες νεαρές γυναίκες κλείνουν το μάτι σε αυτό το είδος της απαρχαιωμένης θηλυκότητας, ενώ παράλληλα ασχολούνται με αυτό.

»Πάρτε το σόου της Prada για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2023, όπου διαφανή, μαμαδίστικα νυχτικά και πανωφόρια παρουσιάστηκαν με Mary Janes με τακούνι και σφιχτά πιασμένες τσάντες clutch. Είναι μια γυναίκα που παίρνει πράγματα που έχουν αγαπηθεί στο παρελθόν και τα επαναπροσδιορίζει με έναν τρόπο άτακτο ή ατίθασο ή αλαζονικό», παρατήρησε η Tashjian.

*Με στοιχεία από cnn.com | Αρχική Φωτό: Salter House