10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
Go Fun 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:25

«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Spotlight

«Ως άνδρας, όταν φτάνεις στα 40 σου, γίνεται πιο δύσκολο να συμβαδίζεις με κάθε νέα τάση και ίσως έρχεται μια στιγμή που δεν πρέπει να το κάνεις. Αλλά μπορεί να μην θέλεις να τα παρατήσεις εντελώς. Δεν θέλεις να φαίνεσαι σαν τον γέρο που επιτέλους συμβαδίζει με μια νέα τάση, ακριβώς όπως το τελευταίο ελικόπτερο απογειώνεται από τη Σαϊγκόν» σχολιάζει ο Larry Ryan στον Guardian και συνεχίζει:

«Ομοίως, μπορεί να είναι ταπεινωτικό να προσπαθείς να ακολουθήσεις κάθε νέα μόδα. Υπάρχουν πολλά μεγαλύτερα προβλήματα στη ζωή, και όμως βρίσκομαι στο σπίτι, στο κατάστημα, στο δοκιμαστήριο και αναρωτιέμαι: τι στο καλό πρέπει να φορέσω πια; Ίσως αυτό προσφέρει έναν τρόπο να αποφύγεις τα μεγαλύτερα ερωτήματα».

Οι 10 πιο στιλάτες χώρες στον κόσμο για την ανδρική μόδα άνω των 40 ετών (δείτε το βίντεο)

YouTube thumbnail

Μπορώ ακόμα να φοράω Air Max ή Asics;

«Η ανανέωση της ντουλάπας σας απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και χρήματα – και μόλις το κάνετε, τα πράγματα μπορεί να έχουν αλλάξει ξανά. Για να μην αναφέρουμε την αυξανόμενη αίσθηση ότι όλοι μας πρέπει να αγοράζουμε λιγότερα και να επαναχρησιμοποιούμε περισσότερα» παρατηρεί ο Larry Ryan.

«Και έτσι, όπως και πολλοί άντρες της ηλικίας μου, νιώθω λίγο ζαλισμένος και μπερδεμένος στην αναζήτησή μου για ρούχα που ταιριάζουν στην εποχή – και σε μένα.

»Μερικές από τις βεβαιότητες για το πώς ντυνόσουν στα 20 και στα 30 σου αρχίζουν να χάνουν τη σημασία τους. Μπορώ ακόμα να φοράω Air Max ή Asics; Μια μπλούζα με το λογότυπο μιας μπάντας είναι ακόμα εντάξει; Γιατί αυτό το φούτερ με κάνει να μοιάζω με έφηβο με γκρίζα μαλλιά; Πρέπει να φοράω τα τζιν μου φαρδιά ή στενά;».

O Ντάνιελ Γκρεγκ για τη διαφήμιση της Loewe 

Αχ, αυτά τα παντελόνια

Τα παντελόνια φαίνεται να είναι το βασικό πρόβλημα σε αυτό το δίλημμα. Είναι εύκολο να κάνεις ένα λάθος χωρίς να το καταλάβεις. Είναι σαν μια στιλιστική εκδοχή μιας ατάκας από τους Rounders, την ανεξάρτητη ταινία του τέλους της δεκαετίας του ’90 με θέμα το πόκερ: «Αν δεν μπορείς να εντοπίσεις τον κορόιδο μέσα στην πρώτη μισή ώρα που κάθεσαι στο τραπέζι, τότε είσαι εσύ το κορόιδο».

Τα παντελόνια έχουν διανύσει μια επική πορεία τα τελευταία τριάντα χρόνια: στα τέλη της δεκαετίας του ’90, τα φαρδιά και τα bootcut ήταν ο κανόνας Στη δεκαετία του 2000, με την ώθηση του σχεδιαστή Hedi Slimane και των Strokes, τα τζιν έγιναν όλο και πιο στενά.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και του 2010, διάφορες εκδοχές των στενών παντελονιών έγιναν η νόρμα, μέχρι που τα στενά παντελόνια έφτασαν στο σημείο του παραλόγου.

O Κόλμαν Ντομίνγκο ακροβατεί μεταξύ στυλ και υπερβολής

Μια στιλιστική κρίση ταυτότητας

Σταδιακά, με την ώθηση των πρωτοπόρων της μόδας όπως οι Vetements και Supreme στα μέσα της δεκαετίας του 2010, και στη συνέχεια ξαφνικά, τα πράγματα άλλαξαν – εκτοξεύοντας την τάση στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα, τα μεγαλύτερα και φαρδύτερα στυλ αφθονούν.

«Αν οι άνδρες μιας συγκεκριμένης ηλικίας πάντα αντιμετώπιζαν μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά τα ρούχα, ο επιταχυνόμενος κύκλος των τάσεων έχει κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα» γράφει ο Larry Ryan.

«Ο σύζυγός μου είναι παρόμοιας ηλικίας και λέει τα ίδια» συμφωνεί καθησυχαστικά η Μπεθ Πετίτ, υπεύθυνη ανδρικών ενδυμάτων στο John Lewis. «Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες, τόσες πολλές εικόνες, τόσα πολλά δεδομένα, τόσα πολλά σημεία στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στη μόδα με έναν τρόπο που δεν μπορούσε στο παρελθόν, που μπορεί να είναι συντριπτικό».

Επιπλέον, πιστεύει ότι «δεν έχει να κάνει τόσο με την καθαρή τάση που φιλτράρεται, όπως στο παρελθόν. Ο πελάτης έχει περισσότερες επιλογές, αλλά με αυτό, μπορεί να δυσκολευτεί να προσανατολιστεί».

Ο Σεθ Ρόγκεν, τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει ένα μάλλον απροσδόκητο πρότυπο για το πώς να ντύνεται κανείς καλά και με προσωπικότητα ως άνδρας άνω των 40 ετών

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Seth (@sethrogen)

Μια διάθεση πειραματισμού, αλλά και όχι

Ίσως ως αποτέλεσμα αυτής της ευρύτερης και κάπως αμείλικτης επιλογής, η Πετίτ πιστεύει ότι η mainstream ανδρική μόδα γίνεται πιο τολμηρή, αν και με ήπιο τρόπο.

«Υπάρχει μια νέα διάθεση πειραματισμού και ανακάλυψης», λέει, ακόμη και μεταξύ των βασικών πελατών της John Lewis, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς ο τολμηρός Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος μαζί με τους Άντριου Σκοτ και Ντάνιελ Γκρεγκ έχουν οδηγήσει την ανδρική μόδα για τους άνω των 40 ετών σε δημιουργικές κατευθύνσεις στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Σεθ Ρόγκεν, τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει ένα μάλλον απροσδόκητο πρότυπο για το πώς να ντύνεται κανείς καλά και με προσωπικότητα ως άνδρας άνω των 40 ετών.

Ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας μόδας Νταλ Τσόντα, που διδάσκει στο Central Saint Martins, δεν είναι πεπεισμένος ότι τα πράγματα έχουν πραγματικά γίνει πιο τολμηρά – βέβαια, είναι λίγο πιο απαισιόδοξος σχετικά με αυτό.

Πιστεύει ότι, εκτός από ορισμένες δημιουργικές βιομηχανίες που θεωρητικά επιτρέπουν πιο εκφραστική ενδυμασία, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται σε θέσεις που τους υποχρεώνουν να ακολουθούν συντηρητικούς τρόπους ντυσίματος.

Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι παραμένουν επιφυλακτικοί στο να ξεχωρίζουν. «Μας αρέσει να πιστεύουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει», λέει ο Τσόντα, «αλλά πολλοί από εμάς δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς μιλάμε μεταξύ μας στη βιομηχανία της μόδας για το πόσο υπέροχος φαίνεται κάποιος με ένα ζευγάρι μικροσκοπικά μεταξωτά σορτς».

Ο Πολ Μέσκαλ το έχει τερματίσει με τα σορτσάκια του

Η άχαστη λίστα των κλασικών

«Σίγουρα, πιστεύω ότι ο Πολ Μέσκαλ φαίνεται υπέροχος με τα μικροσκοπικά σορτς αλλά αυτό δεν με βοηθάει απαραίτητα. Πώς πρέπει λοιπόν να ντύνομαι ως άνδρας σχεδόν 44 ετών;» επιμένει ο Larry Ryan στον Guardian.

Ο Τσόντα λέει ότι πολλοί άνθρωποι τείνουν προς τα κλασικά. Ποια είναι τα κλασικά;

«Είναι το τζιν 501, σε ένα πολύ καλό σκούρο ντένιμ. Είναι ένα καλό μπουφάν που μπορείς να παίξεις να θες με τα χρώματα. Φαίνεται κομψό και casual. Είναι ένα T-shirt καλής ποιότητας, ένα ανθεκτικό ζευγάρι γυαλιά. Είναι τα Carhartt. Αυτού του είδους οι μάρκες που είναι ρούχα εργασίας. Και συνδέονται με ένα συγκεκριμένο είδος ανδρισμού και τεστοστερόνης. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Carhartt, Levi’s, Dickies».

«Νομίζω ότι η μόδα ήταν πάντα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός χώρου όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν ποτέ σωστά» καταλήγει ο Τσόντα.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Ακίνητα
Στεγαστικό: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ενίσχυσαν τη στέγη αλλά όχι των πολλών

Στεγαστικό: Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ ενίσχυσαν τη στέγη αλλά όχι των πολλών

Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

World
Πολωνία: «Συναγερμός» μετά την κατάρριψη ρωσικών drones

Πολωνία: «Συναγερμός» μετά την κατάρριψη ρωσικών drones

inWellness
inTown
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Σκοτάδι 09.09.25

Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
«Το σθένος» 09.09.25

Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

