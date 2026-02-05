science
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Νέες μετρήσεις μίκρυναν τον πλανήτη Δία
Διάστημα 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:03

Νέες μετρήσεις μίκρυναν τον πλανήτη Δία

Ο γίγαντας του Ηλιακού Συστήματος είναι μερικά χιλιόμετρα κοντύτερος και λεπτότερος από ό,τι είχε εκτιμηθεί.

Ο Δίας διατηρεί μεν τον τίτλο του μεγαλύτερου πλανήτη στο Ηλιακό Σύστημα, αποδεικνύεται όμως ένα «τσικ» μικρότερος από ό,τι νομίζαμε.

Νέες παρατηρήσεις της αποστολής Juno επέτρεψαν στους επιστήμονες να υπολογίσουν με νέα ακρίβεια τις διαστάσεις του αέριου γίγαντα. Οι νέες πληροφορίες είναι σημαντικές για την κατανόηση της εσωτερικής δομής του, επισήμαναν οι ερευνητές.

Οι παρατηρήσεις του Juno δείχνουν ότι η διάμετρος του Δία στον ισημερινό είναι 142.976 χιλιόμετρα, περίπου 8 χιλιόμετρα μικρότερη από την προηγούμενη εκτίμηση, η οποία βασίστηκε σε παρατηρήσεις των αποστολών Voyager και Pioneer στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η διάμετρος από πόλο σε πόλο είναι 133.684 χιλιόμετρα, ή 24 χιλιόμετρα μικρότερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί.

Ο Δίας, όπως και η Γη, δεν είναι τέλεια σφαίρα αλλά έχει ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, πιο πεπλατυσμένο από ό,τι νομίζαμε: η διάμετρος στον ισημερινό είναι 7% μεγαλύτερη στον ισημερινό από ό,τι στους πόλους.

Συγκριτικά, η περιφέρεια της Γης στον ισημερινό είναι μόλις 0,33% μεγαλύτερη από ό,τι στους πόλους.

Το Juno εκτοξεύτηκε το 2011 και έφτασε στο σύστημα του Δία το 2016.

Η νέα εκτίμηση μεγέθους βασίστηκε σε παρατηρήσεις που μετέδωσε το σκάφος την ώρα που περνούσε πίσω από τον Δία, όπως τον βλέπουμε από τη Γη.

«Όταν το Juno πέρασε πίσω από τον Δία από την οπτική της Γης, τα ραδιοσήματά του ταξίδεψαν μέσα από την ατμόσφαιρα πριν φτάσουν στη Γη» ανέφερε ο Ίλαϊ Γκαλάντι του Ινστιτούτου Επιστήμης Weizmann στο Ισραήλ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature Astronomy.

«Μετρώντας την αλλαγή του σήματος λόγω της ατμοσφαιρικής σύνθεσης, της πυκνότητας και της πυκνότητας του Δία, μπορέσαμε να εξετάσουμε την ατμόσφαιρα και να προσδιορίσουμε το μέγεθος και το σχήμα του πλανήτη με μεγάλη ακρίβεια» εξήγησε.

Ο Δίας, ο πέμπτος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος κατά σειρά απόστασης από τον Ήλιο, έχει 1.300 φορές μεγαλύτερο όγκο από τη Γη. Είναι τόσο πελώριος ώστε θα μπορούσε να χωρέσει όλους τους υπόλοιπους πλανήτες μαζί.

Ο γίγαντας του Ηλιακού Συστήματος αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο και μαστίζεται από ανέμους που δημιουργούν λωρίδες στα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας.

«Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος και περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της πλανητικής του μάζας, επομένως η κατανόηση της σύστασης και της εσωτερικής του δομής είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του πώς σχηματίστηκε και εξελίχθηκε το Ηλιακό Σύστημα» δήλωσε ο Γκαλάντι.

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Σύνταξη
Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;
Ζητά παρέμβαση 05.02.26

Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», υποστηρίζει ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
