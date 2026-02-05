Νέες μετρήσεις μίκρυναν τον πλανήτη Δία

Ο Δίας διατηρεί μεν τον τίτλο του μεγαλύτερου πλανήτη στο Ηλιακό Σύστημα, αποδεικνύεται όμως ένα «τσικ» μικρότερος από ό,τι νομίζαμε.

Νέες παρατηρήσεις της αποστολής Juno επέτρεψαν στους επιστήμονες να υπολογίσουν με νέα ακρίβεια τις διαστάσεις του αέριου γίγαντα. Οι νέες πληροφορίες είναι σημαντικές για την κατανόηση της εσωτερικής δομής του, επισήμαναν οι ερευνητές.

Οι παρατηρήσεις του Juno δείχνουν ότι η διάμετρος του Δία στον ισημερινό είναι 142.976 χιλιόμετρα, περίπου 8 χιλιόμετρα μικρότερη από την προηγούμενη εκτίμηση, η οποία βασίστηκε σε παρατηρήσεις των αποστολών Voyager και Pioneer στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Η διάμετρος από πόλο σε πόλο είναι 133.684 χιλιόμετρα, ή 24 χιλιόμετρα μικρότερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί.

Ο Δίας, όπως και η Γη, δεν είναι τέλεια σφαίρα αλλά έχει ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, πιο πεπλατυσμένο από ό,τι νομίζαμε: η διάμετρος στον ισημερινό είναι 7% μεγαλύτερη στον ισημερινό από ό,τι στους πόλους.

Συγκριτικά, η περιφέρεια της Γης στον ισημερινό είναι μόλις 0,33% μεγαλύτερη από ό,τι στους πόλους.

Το Juno εκτοξεύτηκε το 2011 και έφτασε στο σύστημα του Δία το 2016.

Η νέα εκτίμηση μεγέθους βασίστηκε σε παρατηρήσεις που μετέδωσε το σκάφος την ώρα που περνούσε πίσω από τον Δία, όπως τον βλέπουμε από τη Γη.

«Όταν το Juno πέρασε πίσω από τον Δία από την οπτική της Γης, τα ραδιοσήματά του ταξίδεψαν μέσα από την ατμόσφαιρα πριν φτάσουν στη Γη» ανέφερε ο Ίλαϊ Γκαλάντι του Ινστιτούτου Επιστήμης Weizmann στο Ισραήλ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο Nature Astronomy.

«Μετρώντας την αλλαγή του σήματος λόγω της ατμοσφαιρικής σύνθεσης, της πυκνότητας και της πυκνότητας του Δία, μπορέσαμε να εξετάσουμε την ατμόσφαιρα και να προσδιορίσουμε το μέγεθος και το σχήμα του πλανήτη με μεγάλη ακρίβεια» εξήγησε.

Ο Δίας, ο πέμπτος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος κατά σειρά απόστασης από τον Ήλιο, έχει 1.300 φορές μεγαλύτερο όγκο από τη Γη. Είναι τόσο πελώριος ώστε θα μπορούσε να χωρέσει όλους τους υπόλοιπους πλανήτες μαζί.

Ο γίγαντας του Ηλιακού Συστήματος αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο και μαστίζεται από ανέμους που δημιουργούν λωρίδες στα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας.

«Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος και περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της πλανητικής του μάζας, επομένως η κατανόηση της σύστασης και της εσωτερικής του δομής είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του πώς σχηματίστηκε και εξελίχθηκε το Ηλιακό Σύστημα» δήλωσε ο Γκαλάντι.