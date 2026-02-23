science
23.02.2026 | 13:27
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Ο Φεβρουάριος τελειώνει με ένα σπάνιο θέαμα να εκτυλίσσεται κάθε σούρουπο λίγο μετά τη δύση: έξι πλανήτες θα εμφανίζονται ταυτόχρονα στον ουρανό λίγο πάνω από τον ορίζοντα, μια παράσταση που θα κορυφωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Κρόνος, ο Δίας και η Αφροδίτη θα είναι εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ ο Ερμής θα είναι πιο δυσδιάκριτος και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας απαιτούν τηλεσκόπιο ή ισχυρά κυάλια, αναφέρει η NASA.

Το θέαμα θα είναι ορατό μόνο για λίγο, καθώς ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας εμφανίζονται μόνο για λίγο μετά τη δύση.

Ο Ερμής και η Αφροδίτη, οι δύο πλησιέστεροι στον Ήλιο πλανήτες, θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα, με τον Κρόνο λίγο πιο πάνω και τον Ποσειδώνα δίπλα του.

Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Για να θαυμάσετε την παρέλαση των έξι πλανητών, κοιτάξτε προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά μόλις ο Ήλιος χαθεί κάτω από τον ορίζοντα.

Από τους έξι πλανήτες, ο Δίας θα είναι ο πιο λαμπρός, αναφέρει το BBC Sky at Night. Για να τον εντοπίσετε, βρείτε πρώτα τον αστερισμό του Ωρίωνα με το χαρακτηριστικό σχήμα κλεψύδας.

Ο αστερισμός του Ωρίωνα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τον Δία

Ο αστερισμός του Ωρίωνα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τον Δία

Λίγο πάνω και αριστερά, θα δείτε ένα λαμπρό «αστέρι» δίπλα σε δύο πιο αμυδρά. Το «αστέρι» είναι ο Δίας, ενώ οι δύο γείτονές του είναι ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, δύο αστέρια του αστερισμού των Διδύμων.

Σχετικά ψηλά στον ουρανό θα βρίσκεται και ο Ουρανός, ο οποίος όμως δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι. Αν διαθέτετε τηλεσκόπιο ή κιάλια θα τον εντοπίσετε κάτω από το αστρικό σμήνος των Πλειάδων, σχετικά κοντά στον Ωρίωνα.

Λίγο πιο δύσκολη θα είναι η παρατήρηση του Ερμή, της Αφροδίτης, του Κρόνου και ειδικά του Ουρανού.

Και οι τέσσερις θα βρίσκονται πολύ κοντά στον ορίζοντα στον δυτικό ουρανό, κάτι που σημαίνει ότι απαιτείται ανεμπόδιστη θέα στον ορίζοντα.

Επιπλέον, το κουαρτέρο εμφανίζεται μόνο για λίγο μετά τη δύση του Ήλιου.

η Αρκτική, η Γροιλανδία, η Ρωσία, η Πορτογαλία και η βόρεια Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα το φαινόμενο θα γίνει ορατό ως μερική έκλειψη και μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας.

Στις 3 Μαρτίου θα συμβεί και μια ολική έκλειψη Σελήνης, η οποία όμως δεν θα είναι ορατή στην Ευρώπη.

Μια ολική έκλειψη Ηλίου θα συμβεί στις 12 Αυγούστου, στην Ελλάδα όμως το φαινόμενο θα γίνει ορατό ως μερική έκλειψη και μόνο στα βορειοδυτικά της χώρας

Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

