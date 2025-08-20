Ακόμα ένα φεγγάρι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb στον πλανήτη Ουρανό
O μικροσκοπικός δορυφόρος κινείται ανάμεσα στους εσωτερικούς δακτυλίους που περιβάλλουν τον Ουρανό.
- «Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος
- Ακόμα ένα φεγγάρι ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb στον πλανήτη Ουρανό
- Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για τον εντοπισμό Τούρκων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα
- Τέσσερις στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ΑΙ
Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, καμάρι της αστρονομίας, αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν ακόμα μικρό δορυφόρο γύρω από τον πλανήτη Ουρανό, ανακάλυψη που ανεβάζει τον αριθμό των γνωστών δορυφόρων στους 29.
Με διάμετρο που εκτιμάται γύρω στα 10 χιλιόμετρα, ο νέος δορυφόρος, με την προσωρινή ονομασία S/2025 U1, ήταν πολύ μικρός για να γίνει αντιληπτός από το σκάφος Voyager 2 της NASA, το οποίο πέρασε από τον Ουρανό το 1986. Μέχρι σήμερα παραμένει η μόνη αποστολή που έχει επισκεφθεί τον έβδομο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος.
Ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής ερευνητές του Southwest Research Institute (SwRI) στο Τέξας εξέτασαν 10 εικόνες που τράβηξε το James Webb τον Φεβρουάριο με μεγάλο χρόνο έκθεσης 40 ολόκληρων λεπτών.
Το επίσημο όνομα του νέου φεγγαριού μένει να αποφασιστεί από τη Διεθνή Ένωση Αστρονομίας., Κατά παράδοση, οι δορυφόροι του Ουρανού παίρνουν τα ονόματα χαρακτήρων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ.
Οι πέντε μεγαλύτεροι είναι οι Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Όμπερον και Τιτάνια.
Το μικροσκοπικό φεγγάρι απέχει 56.000 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ουρανού, κινούμενο ανάμεσα στα φεγγάρια της Οφηλίας και της Μπιάνκα, ανέφερε σε ανακοίνωση της NASA η Μαριάμε Ελ Μουταμίντ, επικεφαλής της μελέτης, η οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε ανεξάρτητο έλεγχο.
Πρόκειται είναι το 14ο μέλος μιας ομάδας μικρών δορυφόρων που κινούνται ανάμεσα στους αμυδρούς εσωτερικούς δακτυλίους του Ουρανού, οι οποίοι περιβάλλονται από ένα ζεύγος εξωτερικών δακτυλίων.
Σε αντίθεση με τους δακτυλίους του Κρόνου, οι οποίοι αποτελούνται από ανακλαστικούς παγοκρυστάλλους, οι δακτύλιοι του Ουρανού περιέχουν σκουρόχρωμα υλικά και είναι πιο δυσδιάκριτοι.
- Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
- ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η ώρα των κυρώσεων στο Ισραήλ τώρα – Η κυβέρνηση να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη
- Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Χάσι: «Ομάδα με εμπειρία και ποιότητα η ΑΕΚ»
- Ευτύχης Μπιτσάκης: Η σχέση του Διαφωτισμού με το Μαρξισμό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις