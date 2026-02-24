Αίτημα έκτακτης ευρωπαϊκής οικονομικής ενίσχυσης για τη Λήμνο

Ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει με ανάρτηση του, ότι, στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνεπειών του καταστροφικού κύματος κακοκαιρίας της 21ης Φεβρουαρίου, η Δήμαρχος Λήμνου κ. Ελεονώρα Γεώργα είχε επανειλημμένως τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.Γιώργο Αυτιά, προκειμένου να τεθεί άμεσα το ζήτημα της οικονομικής ενίσχυσης της Λήμνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως προσθέτει η σχετική ανάρτηση του Δήμου, «ο κ. Αυτιάς απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή προς τον Επίτροπο Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Piotr Serafin, ζητώντας την άμεση διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής».

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση:

«Αγαπητέ κ. Επίτροπε Piotr Serafin,

Επανειλημμένα σας έχω αναφέρει με επιστολές μου, αλλά και προφορικά, τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νησιά, τα οποία κατά τους χειμερινούς μήνες εκτίθενται σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Μια τεράστια φυσική καταστροφή χτύπησε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αιγαίου, τη Λήμνο, τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Κύριε Επίτροπε,

Η Δήμαρχος του Νησιού κ Ελεονώρα Γεώργα τονίζει στην απολύτως εμπεριστατωμένη επιστολή της, ότι «Η νέα αυτή φυσική καταστροφή έχει δημιουργήσει συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, την προστασία των περιουσιών, τη λειτουργία των βασικών υποδομών και τη συνολική κοινωνικοοικονομική συνοχή του νησιού».

Εκτεταμένες καταστροφές σε εσωτερικά δίκτυα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο, με καθιζήσεις, καταρρεύσεις τμημάτων οδοστρώματος, διαβρώσεις, πτώσεις τοιχίων και γεφυριού και αποκλεισμούς οδικών αξόνων.

Το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστεί μη προσπελάσιμο, παρεμποδίζοντας την αγροτική δραστηριότητα και την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις κτηνοτροφικές τους μονάδες.

Έχουν καταστραφεί ολοσχερώς καλλιέργειες.

Πλημμύρισαν κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εμπορεύματα.

Δημόσιες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα να είναι επισφαλής η άμεση λειτουργία τους.

Δίκτυα ύδρευσης και ομβρίων υδάτων έχουν υποστεί βλάβες.

Κατόπιν αυτών, κ. Επίτροπε και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζητώ την άμεση διάθεση πόρων για τη Λήμνο ώστε να δρομολογηθεί η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφει η Δήμαρχος του νησιού και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί πρόληψης για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Η Δήμαρχος Λήμνου ευχαριστεί τον ευρωβουλευτή για την άμεση ανταπόκριση και τη θεσμική του παρέμβαση και συνεχίζει τις επαφές με κάθε αρμόδιο εθνικό και ευρωπαϊκό φορέα, με στόχο την ταχύτερη δυνατή στήριξη της Λήμνου για την άρση των συνεπειών του φαινομένου».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimoslimnou