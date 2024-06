Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανέβαλε εκ νέου την επιστροφή των αστροναυτών Μπουτς Γουίλμορ και Σάνι Γουίλιαμς (φωτογραφία του Reuters/Joe Skipper, επάνω, κατά την αναχώρησή τους από η Γη) από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), προκειμένου ν’ αξιολογηθούν τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του σκάφους Starliner της Boeing.

Leaders from @NASA and @BoeingSpace are adjusting the June 26 return to Earth of the Crew Flight Test mission with @NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams from @Space_Station.

This adjustment deconflicts from a series of spacewalks while allowing mission teams time to… pic.twitter.com/pjqz1zEu4g

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) June 22, 2024