Τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός, σε βομβαρδισμό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης εσπευσμένης απομάκρυνσης τραυματιών έξω από το χωριό Γιατέρ στα νότια, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το λιβανέζικο γενικό επιτελείο σήμερα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#BREAKING

Three Lebanese soldiers were killed in an #Israeli strike while evacuating wounded people from the outskirts of the village of #Yitter in southern Lebanon, the Lebanese army said in a statement.#UPDATE #Israel #IDF #iranians #Hezbollah #lebanon #Lebanese #Hamas… pic.twitter.com/w0gyh51N2e

— Mansa Uniyal Journlist (@journlist_Mansa) October 24, 2024