Αναβλήθηκε ξανά η εκτόξευση του πρώτου επανδρωμένου Starliner της Boeing

Τέσσερα περίπου λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση του νέου διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing, κάτι συνέβη και οι ειδικοί αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την πρώτη δοκιμαστική επανδρωμένη πτήση του η οποία αναβλήθηκε για την Κυριακή.

Η σημερινή ημέρα που ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον κολοσσό της αεροναυπηγικής βιομηχανίας τελικά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και ασφαλώς έχασε πόντους στον αγώνα δρόμου απέναντι στην SpaceX του Ίλον Μασκ.

Το CST-100 Starliner με δύο αστροναύτες στο σκάφος αναμενόταν να απογειωθεί γύρω στις 19:25 μ.μ. ώρα Ελλάδος από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, προσδεδεμένο σε έναν πύραυλο Atlas V της κοινοπραξίας United Launch Alliance των Boeing-Lockheed Martin. Ωστόσο, η εκτόξευση σταμάτησε σχεδόν τρία λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν την αντίστροφη μέτρηση.

As teams work through details to determine the cause of the scrub, the focus right now is on the crew and helping them egress #Starliner safely. pic.twitter.com/xnbmkPbuxz

— Boeing Space (@BoeingSpace) June 1, 2024