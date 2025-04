Οι παίκτες της Λίβερπουλ θα δουν μαζί το ματς Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας, που μπορεί να τους χρίσει πρωταθλητές (vid)

Μετά το γκολ του Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ που έδωσε την νίκη απέναντι στην Λέστερ, η Λίβερπουλ χρειάζεται να νικήσει την Τότεναμ την ερχόμενη Κυριακή (27/4) έτσι ώστε να στεφθεί πρωταθλήτρια και μαθηματικά στην Premier League.

Η μήπως μπορεί να συμβεί και νωρίτερα; Η Άρσεναλ η οποία είναι δεύτερη στην βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος αντιμετωπίζει την Κρίσταλ Πάλας στο «Στάδιο Έμιρεϊτς» την ερχόμενη Τετάρτη (22:00 23/4).

Σε περίπτωση ήττας της Άρσεναλ, οι «Reds» θα στεφθούν πρόωρα πρωταθλητές Αγγλίας για την σεζόν 2025/26. Για αυτό, οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο της Λίβερπουλ θα δούν όλοι μαζί το παιχνίδι και ελπίζουν στην νίκη της Κρίσταλ Πάλας.

Θυμίζουμε πως και την τελευταία φορά που η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 2020 με τον Γιούργκεν Κλοπ στο τιμόνι, οι παίκτες της είχαν βρεθεί όλοι μαζί και είχαν παρακολουθήσει τη νίκη της Τσέλσι με 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία είχαν στεφθεί μαθηματικά πρωταθλητές.

Liverpool are planning a squad get-together to watch Arsenal vs Crystal Palace on Wednesday…

Throwback to 2020 at Formby Hall, when the squad all watched it happen together 😍pic.twitter.com/qCPN36oj6F

— Slotoholic (@Slotoholic) April 21, 2025