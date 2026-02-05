science
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσικοί δορυφόροι υποκλέπτουν εδώ και χρόνια ευαίσθητες ευρωπαϊκές επικοινωνίες
Διάστημα 05 Φεβρουαρίου 2026, 11:27

Ρωσικοί δορυφόροι υποκλέπτουν εδώ και χρόνια ευαίσθητες ευρωπαϊκές επικοινωνίες

Οι ρωσικοί δορυφόροι στοχεύουν μη κρυπτογραφημένες ευρωπαϊκές επικοινωνίες στο διάστημα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Δύο ρωσικά διαστημικά οχήματα, γνωστά ως Luch-1 και Luch-2, έχουν υποκλέψει επικοινωνίες από τουλάχιστον δώδεκα κρίσιμους ευρωπαϊκούς δορυφόρους σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας και πληροφοριών με τους μίλησαν οι Financial Times.

Οι φερόμενες υποκλοπές εγείρουν ανησυχίες όχι μόνο για τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, αλλά και για την πιθανότητα η Ρωσία να χειραγωγήσει τις κινήσεις των δορυφόρων ή ακόμα και να προκαλέσει δυσλειτουργία ή συντριβή τους.

Αν και αυτές οι δραστηριότητες δεν έχουν αναφερθεί δημόσια στο παρελθόν, οι δυτικές στρατιωτικές και πολιτικές διαστημικές αρχές τις παρακολουθούν στενά εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τους FT.

Η αυξημένη δραστηριότητα έρχεται εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Τα τελευταία τρία χρόνια, ειδικότερα, οι ρωσικοί δορυφόροι παρακολουθούν όλο και στενότερα τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά, οι οποίοι λειτουργούν περίπου 35.000 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη και παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Οι Luch-1 και Luch-2 έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένους ελιγμούς κοντά σε ευρωπαϊκούς δορυφόρους, παραμένοντας κοντά τους για εβδομάδες ή και μήνες κάθε φορά. Από την εκτόξευσή τους το 2023, μόνο ο Luch-2 έχει προσεγγίσει τουλάχιστον 17 ευρωπαϊκούς δορυφόρους.

δορυφόροι

Luch-1

Πρωταρχικός σκοπός η συλλογή πληροφοριών σημάτων

Δυτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των ελιγμών είναι η συλλογή πληροφοριών για σήματα (SIGINT). Ο Υποστράτηγος Μάικλ Τράουτ, επικεφαλής της στρατιωτικής διαστημικής διοίκησης της Γερμανίας, είπε στους FT ότι οι ρωσικοί δορυφόροι είναι ύποπτοι ότι ελίσσονται μέσα στις στενές δέσμες δεδομένων που μεταδίδουν σήματα μεταξύ επίγειων σταθμών και δορυφόρων. Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στους FT ότι αυτό θα επέτρεπε στη Ρωσία να αναχαιτίζει επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων δορυφορικής διοίκησης.

Πολλοί ευρωπαϊκοί δορυφόροι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι επειδή εκτοξεύτηκαν πριν από χρόνια χωρίς σύγχρονη κρυπτογράφηση ή προηγμένους ενσωματωμένους υπολογιστές.

Ως αποτέλεσμα, οι σύνδεσμοι διοίκησης τους – που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της τροχιάς και της τοποθέτησης – ενδέχεται να μεταδίδονται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή. Εάν καταγραφούν, αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να επαναχρησιμοποιηθούν στο μέλλον, επιτρέποντας σε εχθρικούς παράγοντες να παρέμβουν στις δορυφορικές επιχειρήσεις ή ακόμα και να τις καταστρέψουν.

Αυτοί οι διαστημικοί ελιγμοί αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο ρωσικού «υβριδικού πολέμου» στην Ευρώπη, ο οποίος έχει ήδη συμπεριλάβει δολιοφθορά στο υποθαλάσσιο διαδίκτυο και τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών φοβούνται ότι η Ρωσία μπορεί να επεκτείνει τέτοιες ανατρεπτικές τακτικές στο διάστημα. Ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα διαθέτουν παρόμοιες δυνατότητες, η Ρωσία θεωρείται ιδιαίτερα επιθετική στη χρήση ευέλικτων δορυφόρων για την παρακολούθηση άλλων σε τροχιά.

Παρόλο που οι Luch-1 και Luch-2 δεν πιστεύεται ότι έχουν άμεση ικανότητα να παρεμβάλλουν ή να καταστρέφουν φυσικά δορυφόρους, οι αξιωματούχοι λένε ότι πιθανότατα έχουν συγκεντρώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δυτικών δορυφορικών συστημάτων.

δορυφόροι

Αθωράκιστοι και χωρίς κρυπτογράφηση

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι με επαρκή δεδομένα ζεύξης εντολών, η Ρωσία θα μπορούσε να μιμηθεί νόμιμους ελεγκτές εδάφους και να μεταδώσει ψευδείς εντολές, ενδεχομένως να εκτρέψει τους δορυφόρους εκτός πορείας, να τους απενεργοποιήσει ή να τους αναγκάσει να εισέλθουν ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης.

Οι δορυφόροι που στοχεύουν τα οχήματα Luch είναι κυρίως πολιτικοί, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται για τη δορυφορική τηλεόραση, αλλά πολλοί μεταφέρουν επίσης κυβερνητικές και περιορισμένες στρατιωτικές επικοινωνίες.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι ακόμη και χωρίς την αποκρυπτογράφηση μηνυμάτων, η Ρωσία μπορεί ακόμα να χαρτογραφήσει τη χρήση των δορυφόρων, να εντοπίσει χειριστές και να εντοπίσει επίγειους τερματικούς σταθμούς – πληροφορίες που θα μπορούσαν αργότερα να υποστηρίξουν στοχευμένες παρεμβολές ή κυβερνοεπιθέσεις.

Οι εταιρείες παρακολούθησης έχουν παρατηρήσει ότι ο Luch-2 λειτουργεί αυτήν τη στιγμή κοντά στον Intelsat 39, έναν σημαντικό δορυφόρο που εξυπηρετεί την Ευρώπη και την Αφρική.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία φαίνεται να επεκτείνει τις δυνατότητες διαστημικής αναγνώρισης με νεότερους δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένων των Cosmos 2589 και Cosmos 2590, οι οποίοι εμφανίζουν παρόμοια ευελιξία. Ωστόσο, ο Luch-1 ενδέχεται τώρα να είναι απενεργοποιημένος μετά από μια πιθανολογούμενη βλάβη πρόωσης και μερικό κατακερματισμό που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο.

Συνολικά, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν τις ενέργειες της Ρωσίας ως μια σοβαρή και αυξανόμενη απειλή, υπογραμμίζοντας πόσο εξαρτημένες έχουν γίνει οι σύγχρονες κοινωνίες από την ευάλωτη δορυφορική υποδομή.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Ηλεκτρισμός
Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream science
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
«Μην απαντάτε» 05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής και εμπειρογνώμονες επέστρεψαν στα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της
TV 05.02.26

Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Η γνωστή παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να λύσει κάποια ζητήματα μαζί του.

Σύνταξη
Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά
Βηματισμοί 05.02.26

Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά

Διαβάτης, περιπατητής, σουλατσαδόρος, περιηγητής, πλάνητας... Πόσοι τρόποι υπάρχουν να περπατάς στην πόλη; «Βαδίζω, και αισθανόμενος ότι βαδίζω, υπάρχω», μας λέει ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο