Συντρίμμια που έπεσαν φλεγόμενα στην Αυστραλία μάλλον προήλθαν από κινεζικό πύραυλο
Διάστημα 21 Οκτωβρίου 2025 | 14:14

Συντρίμμια που έπεσαν φλεγόμενα στην Αυστραλία μάλλον προήλθαν από κινεζικό πύραυλο

Το αντικείμενο εκτιμάται ότι είναι δεξαμενή από κινεζικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί εβδομάδες νωρίτερα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο που βρέθηκε να σιγοκαίει σε ερημική περιοχή της Αυστραλίας είναι πιθανότατα η δεξαμενή καυσίμου από κινεζικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα, εκτιμούν ειδικοί.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου, εργαζόμενοι ορυχείου βρήκαν τα συντρίμμια σε απομονωμένο χωματόδρομο περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Νιούμαν της Δυτικής Αυστραλίας.

Στην έρευνα που ακολούθησε συμμετείχε η αστυνομία, η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική και η εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο.

Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, ανέφερε η αστυνομία, ωστόσο η προκαταρκτική εξέταση έδειξε ότι το αντικείμενο, αποτελούμενο από μέταλλο και ανθρακόνημα, είναι πιθανότατα δεξαμενή υψηλής πίεσης από πύραυλο.

Το αντικείμενο έβγαζε καπνούς όταν εντοπίστηκε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες (Western Australia Police Force)

Το αντικείμενο έβγαζε καπνούς όταν εντοπίστηκε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες (Western Australia Police Force)

Ο διαστημικός αναλυτής Μάρκο Λάνμπροκ του Πανεπιστημίου του Ντελφτ στην Ολλανδία ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η δεξαμενή είναι πιθανό να προήλθε από το ανώτερο στάδιο κινεζικού πυραύλου Jielong 3.

Από όλα τα διαστημικά αντικείμενα που εξέτασε ο Λάνμπροκ, «μόνο ένα βρισκόταν σε τροχιά που θα διερχόταν κοντά από το Νιούμαν το πρωί της 18ης Οκτωβρίου, το ανώτερο στάδιο του κινεζικού πυραύλου Jielong 3».

Την ίδια εκτίμηση είχε η Άλις Γκόρμαν του Πανεπιστημίου Φλίνερς στην Αυστραλία. «Φαίνεται πως είναι το τέταρτο στάδιο πυραύλου Jielong» είπε σύμφωνα με τον Guardian. Ο πύραυλος είχε εκτοξευτεί στις 25 Σεπτεμβρίου και το ανώτερο στάδιο φαίνεται ότι παρέμεινε σε τροχιά για μερικές εβδομάδες πριν πέσει στη Γη.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ΕSA, κάθε μέρα εισέρχονται στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον τρεις παλιοί δορυφόροι ή τμήματα πυραύλων.

Το πρόβλημα δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί στο μέλλον καθώς οι εκτοξεύσεις δορυφόρων αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό -μια δυνητική απειλή για τους ανθρώπους στο έδαφος και την υγεία της ατμόσφαιρας,.

Τον Ιανουάριο, ένα μεταλλικό αντικείμενο μισού τόμου τρόμαξε τους κατοίκους που το είδαν να πέφτει ουρανοκατέβατο κοντά σε χωριό της Κένυας.

Τον Αύγουστο του 2022, μεταλλικά αντικείμενα που προήλθαν από πύραυλο της SpaceX βρέθηκαν σε βοσκότοπο της Αυστραλίας έναν χρόνο μετά την εκτόξευση.

Και τον περασμένο Απρίλιο, μια παλιά μπαταρία 700 γραμμαρίων που είχε απορριφθεί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό διαπέρασε την οροφή σπιτιού στη Φλόριντα και βρέθηκε στο ισόγειο.

