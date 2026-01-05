Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο Μίκι Ρουρκ κατέφυγε σε έρανο για να πληρώσει τα 59.100 δολάρια (50.630 ευρώ) που φέρεται να χρωστάει σε ενοίκιο, αφού του έκανε μήνυση ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του και αντιμετωπίζει έξωση από το σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο 73χρονος ηθοποιός, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο δράμα του 2008 «The Wrestler», ενέκρινε τη δημιουργία μιας σελίδας GoFundMe από τη Λία-Τζόελ Τζόουνς, φίλη και μέλος της ομάδας διαχείρισης της κατάστασής του.

«Κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, η συγκέντρωση χρημάτων είχε φτάσει τα 33.000 δολάρια με στόχο τα 100.000 δολάρια» γράφει σχετικό άρθρο στον Guardian.

«Ο Μίκι περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν», δήλωσε η Τζόουνς στο Hollywood Reporter την Κυριακή.

Κινδυνεύει

Η Τζόουνς έγραψε στο GoFundMe ότι η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι για να βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων εξόδων που σχετίζονται με την έξωση και να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο».

«Ο Μίκι Ρουρκ βρίσκεται σήμερα σε μια πολύ δύσκολη και επείγουσα κατάσταση: κινδυνεύει να εκδιωχθεί από το σπίτι του», γράφει η σελίδα.

«Η ζωή δεν κινείται πάντα σε ευθεία γραμμή και, παρά όλα όσα έχει προσφέρει ο Μίκι με το έργο και τη ζωή του, τώρα αντιμετωπίζει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

«Ο Μίκι Ρουρκ είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά η πορεία του, όσο οδυνηρή και αν είναι, είναι και βαθιά ανθρώπινη. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έδωσε τα πάντα στη δουλειά του, ανέλαβε πραγματικούς κινδύνους και πλήρωσε πραγματικό τίμημα»

Οι δυσκολίες

«Ο Μίκι Ρουρκ είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά η πορεία του, όσο οδυνηρή και αν είναι, είναι και βαθιά ανθρώπινη. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που έδωσε τα πάντα στη δουλειά του, ανέλαβε πραγματικούς κινδύνους και πλήρωσε πραγματικό τίμημα. Η φήμη δεν προστατεύει από τις δυσκολίες και το ταλέντο δεν εγγυάται σταθερότητα» συνεχίζει η Λία-Τζόελ Τζόουνς.

«Αυτό που μένει είναι ένας άνθρωπος που αξίζει αξιοπρέπεια, στέγη και την ευκαιρία να ξαναβρεί το βήμα του. Ο στόχος είναι απλός: να προσφέρουμε στον Μίκι σταθερότητα και ηρεμία σε μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδο, ώστε να μπορεί να μείνει στο σπίτι του και να έχει το χώρο να ξανασταθεί στα πόδια του».

Η καλοσύνη των ξένων

Αρκετοί θαυμαστές άφησαν μηνύματα υποστήριξης στον ηθοποιό. «Τώρα μπορώ να διαγράψω ένα στοιχείο από τη λίστα με τα πράγματα που θέλω να κάνω πριν πεθάνω, βοηθώντας τον φίλο μου Μίκι Ρουρκ», έγραψε ένας από αυτούς. «Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι θα μου ζητούσε να τον βοηθήσω να μην εκδιωχθεί από το σπίτι του;».

Ο Ρουρκ έλαβε μια τριήμερη ειδοποίηση έξωσης στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες να δείχνουν ότι δεν είχε συμμορφωθεί.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του τώρα του κάνει αγωγή για αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Ηθοποιός και μποξέρ

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Ρουρκ υπέγραψε το μισθωτήριο συμβόλαιο για το σπίτι στο Λος Άντζελες – στο οποίο έζησε ο συγγραφέας του The Big Sleep (Μεγάλος Ύπνος), Ρέιμοντ Τσάντλερ, τη δεκαετία του 1940 – τον Μάρτιο, συμφωνώντας να πληρώνει 5.200 δολάρια το μήνα, ποσό που αργότερα αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια το μήνα.

Γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «Οι Ατσίδες της Νέας Υόρκης», «Diner», «Rumble Fish» και «9½ Weeks», ο Ρουρκ ήταν ένας μεγάλος σταρ τη δεκαετία του 1980, αλλά απογοητεύτηκε από τη βιομηχανία και εγκατέλειψε σχεδόν εντελώς την υποκριτική για να ακολουθήσει καριέρα στον επαγγελματικό μποξ.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στην υποκριτική τη δεκαετία του 2000 σε ταινίες όπως «Sin City», «The Wrestler» και «Iron Man 2».

«Ντρέπομαι για τον εαυτό μου»

Πέρυσι, ο Ρουρκ αποβλήθηκε από το Celebrity Big Brother UK λόγω πολλαπλών περιστατικών ακατάλληλης συμπεριφοράς, τα οποία αργότερα παραδέχτηκε, συμπεριλαμβανομένων σχολίων σχετικά με τη σεξουαλικότητα της συναγωνίστριας του JoJo Siwa. «Ντρέπομαι για τον εαυτό μου», είπε τότε.

Ο μάνατζέρ του ανακοίνωσε αργότερα ότι θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες κατά του ριάλιτι σόου, ισχυριζόμενος ότι οι παραγωγοί της εκπομπής «γνώριζαν πολύ καλά τόσο τη δημόσια εικόνα του όσο και το πώς αυτή ταίριαζε με την εικόνα του ως ατίθασου του Χόλιγουντ», αλλά αρνήθηκαν να του καταβάλουν το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής μετά την αποχώρησή του.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Andrew Kelly