Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
- Στην εξέδρα εκτόξευσης ο υπερπύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης
Με νέα οργισμένη τοποθέτηση στα social media, ο Μίκι Ρουρκ κατήγγειλε εκ νέου ως «απάτη» την καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε στο όνομά του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία γνώση ή συναίνεση και ότι κινεί νομικές διαδικασίες για την επιστροφή των χρημάτων στους δωρητές.
Ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή του μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στο Instagram, κάνοντας λόγο για «κακόβουλο και ντροπιαστικό ψέμα» που στήθηκε, όπως υποστηρίζει, για να συγκεντρωθούν χρήματα με τη χρήση του ονόματός του. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για όσους βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία.
Η καμπάνια ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου με στόχο τη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, ώστε να καλυφθούν οφειλές ενοικίου και να αποφευχθεί η έξωση του Μίκι Ρουρκ από το σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ποσό ξεπέρασε τις 100.000 δολάρια, πριν «παγώσει» από την πλατφόρμα περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ότι πίσω από την κίνηση βρισκόταν η επαγγελματική του διαχείριση.
View this post on Instagram
Άρνηση για «φιλανθρωπία» και επιστροφή χρημάτων
Ο Μίκι Ρουρκ είχε αποστασιοποιηθεί εξαρχής, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί χρήματα από δωρεές και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη δημιουργία της καμπάνιας. Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε ξεκαθαρίσει πως «δεν θα έπαιρνα ούτε ένα σεντ φιλανθρωπίας».
View this post on Instagram
Στις πρόσφατες αναρτήσεις του αποκάλυψε επίσης ότι παλιοί φίλοι επικοινώνησαν μαζί του, προσφέροντάς του στέγη και οικονομική βοήθεια, κάτι που, όπως ανέφερε, τον έκανε να αισθανθεί βαθιά άβολα και εκτεθειμένος. Ο ηθοποιός επιμένει ότι η καμπάνια ήταν «σκέτη απάτη» και σημείωσε πως ο δικηγόρος του έχει αναλάβει την επιστροφή των χρημάτων στους δωρητές, αν και μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόλις το 10% του συνολικού ποσού.
- Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
- Το Ισραήλ κατεδάφισε κτίρια του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – «Πρωτοφανής επίθεση», λέει η UNRWA
- Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο
- Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων
- Η Ίντερ απέκτησε τον Γιακίροβιτς από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις