Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση στα social media, ο Μίκι Ρουρκ κατήγγειλε εκ νέου ως «απάτη» την καμπάνια GoFundMe που δημιουργήθηκε στο όνομά του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία γνώση ή συναίνεση και ότι κινεί νομικές διαδικασίες για την επιστροφή των χρημάτων στους δωρητές.

Ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή του μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στο Instagram, κάνοντας λόγο για «κακόβουλο και ντροπιαστικό ψέμα» που στήθηκε, όπως υποστηρίζει, για να συγκεντρωθούν χρήματα με τη χρήση του ονόματός του. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για όσους βρίσκονται πίσω από την πρωτοβουλία.

Η καμπάνια ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου με στόχο τη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, ώστε να καλυφθούν οφειλές ενοικίου και να αποφευχθεί η έξωση του Μίκι Ρουρκ από το σπίτι του στο Λος Άντζελες. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ποσό ξεπέρασε τις 100.000 δολάρια, πριν «παγώσει» από την πλατφόρμα περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις ότι πίσω από την κίνηση βρισκόταν η επαγγελματική του διαχείριση.

Άρνηση για «φιλανθρωπία» και επιστροφή χρημάτων

Ο Μίκι Ρουρκ είχε αποστασιοποιηθεί εξαρχής, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί χρήματα από δωρεές και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη δημιουργία της καμπάνιας. Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε ξεκαθαρίσει πως «δεν θα έπαιρνα ούτε ένα σεντ φιλανθρωπίας».

Στις πρόσφατες αναρτήσεις του αποκάλυψε επίσης ότι παλιοί φίλοι επικοινώνησαν μαζί του, προσφέροντάς του στέγη και οικονομική βοήθεια, κάτι που, όπως ανέφερε, τον έκανε να αισθανθεί βαθιά άβολα και εκτεθειμένος. Ο ηθοποιός επιμένει ότι η καμπάνια ήταν «σκέτη απάτη» και σημείωσε πως ο δικηγόρος του έχει αναλάβει την επιστροφή των χρημάτων στους δωρητές, αν και μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόλις το 10% του συνολικού ποσού.