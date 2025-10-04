Τέσσερις ανήλικες «άδειασαν» ράφια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Τις έπιασαν με τις σακούλες στα χέρια
Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου εντόπισαν τις νεαρές να βγαίνουν από το κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και άμεσα τις ακινητοποίησαν
Από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, χθες το απόγευμα (3-10-2025), 4 ανήλικες που αφαίρεσαν προϊόντα από κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης για κλοπή κατά συναυτουργία.
Με τη σακούλα στα χέρια
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι 4 νεαρές εισήλθαν σε κατάστημα σε κεντρική οδό της Αθήνας όπου αφαίρεσαν πλήθος προϊόντων, τα οποία τοποθέτησαν σε σακούλα κατά την έξοδό τους από το κατάστημα.
Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου άμεσα τις ακινητοποίησαν ενώ σε έλεγχο εντός της σακούλας εντόπισαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τις οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
