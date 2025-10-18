Σέρρες: Σύλληψη τριών ανηλίκων για κλοπές – Διέρρηξαν οκτώ καταστήματα
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπές και διαρρήξεις στις Σέρρες
Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το πρωί, 17 Οκτωβρίου, στις Σέρρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών για το αδίκημα της κλοπής.
Οι κλοπές που είχαν διαπράξει οι ανήλικοι στις Σέρρες
Ειδικότερα, το βράδυ της 16 προς 17 Οκτωβρίου 2025 διέπραξαν στην πόλη των Σερρών πέντε διαρρήξεις καταστημάτων αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 897 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και μια διάρρηξη οχήματος αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των είκοσι ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και διάφορα προσωπικά έγγραφα.
Το ίδιο χρονικό διάστημα επιχείρησαν επιπλέον να διαρρήξουν ακόμα δύο καταστήματα στην πόλη των Σερρών, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.
Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι το βράδυ της 14 προς 15 Οκτωβρίου 2025 διέπραξαν τρεις διαρρήξεις καταστημάτων στην πόλη των Σερρών, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 530 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο.
Επιπλέον τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου οι τρεις ανήλικοι μαζί με ακόμα μία ανήλικη συνεργό τους προσπάθησαν να παραβιάσουν την είσοδο καταστήματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
