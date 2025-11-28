newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:03

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Ξυλοδαρμοί, βρισιές, άγριες συμπεριφορές, σπρωξίματα, ακόμη και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε ανηλίκους, μέσα και έξω από σχολεία, αλλά και σε πλατείες γειτονιών σε όλη τη χώρα. Το φαινόμενο της βίας μεταξύ νέων εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Τις τελευταίες ημέρες δύο περιστατικά ανέδειξαν το μέγεθος του προβλήματος. Στην Πάτρα, μια παρέα ανηλίκων κατέληξε σε άγρια συμπλοκή: ένας 17χρονος επιτέθηκε απρόκλητα σε 16χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και στο σώμα. Το θύμα κατέληξε στο νοσοκομείο με αιμορραγία και κακώσεις, ενώ περαστικοί σοκαρίστηκαν βλέποντάς το στο πεζοδρόμιο. Στον Αλιμο, μέρα μεσημέρι, μέσα στο προαύλιο σχολείου, 17χρονος χτύπησε άγρια έναν 15χρονο με γροθιές και κλωτσιές, μπροστά σε άλλους μαθητές. Ο μικρότερος χρειάστηκε φροντίδα, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Προχθές εξάλλου στην εφημερία του Παίδων «Αγία Σοφία» μεταφέρθηκαν τρία παιδιά τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και άλλο ένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπως ενημέρωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία, λέγοντας πως «δεν νιώθουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή ούτε στο σχολείο». Τα δύο αυτά περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένες εξαιρέσεις· είναι μόνο η κορυφή ενός παγόβουνου που κάθε χρόνο μεγαλώνει. Πρόσφατα, στην Πετρούπολη ένας 16χρονος συνελήφθη έξω από σχολείο καθώς στο χέρι του βρέθηκε μπαλτάς μήκους 29 εκ. – ένα ακόμη ισχυρό σημάδι ότι η βία ανάμεσα στους ανηλίκους αλλάζει μορφή και κλιμακώνεται.

Σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024-25 αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Παρότι το 2025 καταγράφονται λιγότερες υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας σε σχέση με το 2024 – από 9.496 υποθέσεις το 2024 σε 6.950 το 2025 -, ο αριθμός των ανήλικων δραστών παραμένει εξαιρετικά υψηλός, φτάνοντας τις 10.172, έναντι 11.994 το προηγούμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα περιστατικά συνολικά μειώνονται, πολλές υποθέσεις περιλαμβάνουν πολλαπλούς δράστες, με ομάδες ανηλίκων να εμπλέκονται από κοινού σε επιθέσεις ή παραβατικές ενέργειες. Η εικόνα στις κατηγορίες εγκλημάτων είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Στις σωματικές βλάβες, την πιο συχνή μορφή βίας μεταξύ ανηλίκων, οι δράστες αυξάνονται από 920 σε 969, παρότι οι υποθέσεις μειώνονται ελάχιστα (587 → 584). Μάλιστα, ορισμένες υποκατηγορίες παρουσιάζουν εντυπωσιακή έκρηξη, όπως οι σωματικές βλάβες εις βάρος αδύναμων ατόμων, που από 107 οι δράστες το 2024 εκτοξεύονται στους 354 το 2025. Ανησυχητική άνοδος παρατηρείται και στα εγκλήματα κατά της ζωής: οι υποθέσεις στην κατηγορία αυτή αυξάνονται (14 → 15), ενώ οι δράστες ανεβαίνουν από 19 σε 23, με τους δράστες σε απόπειρες ανθρωποκτονίας με δόλο να ανεβαίνουν από 14 σε 18. Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι, παρότι τα συμβάντα δεν πολλαπλασιάζονται θεαματικά, οι πράξεις γίνονται πιο βαριές και πιο επικίνδυνες. Στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, την κατηγορία με τη μεγαλύτερη έκταση, καταγράφεται υποχώρηση στις υποθέσεις από 1.760 σε 1.617, ωστόσο οι αριθμοί παραμένουν εξαιρετικά υψηλοί. Παράλληλα, το 2025 σημειώνεται αύξηση στους δράστες ληστειών – από 245 σε 275 -, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη οργανωμένη δράση ανηλίκων σε ομάδες. Στα σεξουαλικά εγκλήματα, οι υποθέσεις παραμένουν σχεδόν σταθερές (80 → 79), όπως και οι δράστες (107 → 108), γεγονός που δείχνει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν υποχωρεί, αλλά παραμένει σταθερά προβληματικό. Τέλος, στην πολύ μεγάλη κατηγορία των ειδικών ποινικών νόμων (ναρκωτικά, ΚΟΚ, όπλα κ.λπ.) καταγράφεται σημαντική μείωση στις υποθέσεις (6.452 → 4.128), ενώ οι δράστες μειώνονται από 7.548 σε 5.898, παραμένοντας όμως σε τεράστιους αριθμούς. Ενδεικτικά, οι παραβάσεις του ΚΟΚ από ανήλικους οδηγούς παραμένουν σταθερά πάνω από 2.400 ετησίως, ενώ εκατοντάδες περιστατικά αφορούν κατοχή ή χρήση όπλων από νέους 14-17 ετών. Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα της ανήλικης βίας δεν εξαφανίζεται· απλώς μετασχηματίζεται. Η μείωση των υποθέσεων δεν αντανακλά πραγματική αποκλιμάκωση, καθώς οι ίδιες οι πράξεις γίνονται πιο οργανωμένες και πιο ομαδικές, με μεγαλύτερη σκληρότητα και αυξημένο αριθμό εμπλεκομένων ανά περιστατικό.

«Ολοένα μικρότερα παιδιά και περισσότερα κορίτσια»

Σχολιάζοντας το φαινόμενο της ανήλικης παραβατικότητας, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου επισημαίνει πως πρόκειται για «ένα ζήτημα που δεν πρέπει και δεν είναι πρωτίστως αστυνομικό, αλλά κοινωνικό, και έτσι πρέπει να το προσεγγίζουμε. Προφανώς, όπου διαπράττονται αδικήματα η Αστυνομία παρεμβαίνει, ενώ συνεχίζουμε την ήπια αστυνόμευση με θετικά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι, παρά την εντύπωση που υπάρχει, η βία μεταξύ ανηλίκων δεν έχει εκραγεί αριθμητικά. Οι απόλυτοι αριθμοί παραμένουν μικροί· απλώς, επειδή ξεκινούν από χαμηλή βάση, λίγα περιστατικά δίνουν την αίσθηση μεγάλης αύξησης. Υπάρχει ωστόσο σημαντική ποιοτική μεταβολή: περισσότερη σκληρότητα, χρήση αντικειμένων ή αιχμηρών όπλων, καταγραφή και ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, συμμετοχή ολοένα μικρότερων παιδιών και περισσότερων κοριτσιών. Αυτή η αλλαγή μάς ανησυχεί περισσότερο από τους αριθμούς. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται η υπερπροβολή, γιατί η δημόσια συζήτηση συχνά δημιουργεί την εικόνα γενικευμένης κρίσης, κάτι που δεν είναι ακριβές και οδηγεί σε φόβο και στιγματισμό. Και φυσικά η προσπάθεια της πολιτείας χρειάζεται τους γονείς ως συμμάχους, καθώς συχνά διαπιστώνεται αδυναμία να ελέγξουν την κατάσταση, άγνοια του προβλήματος ή ακόμη και υπερβολική υποστήριξη προς τα παραβατικά παιδιά».

Περισσότερα από 2.000 παιδιά τον χρόνο φτάνουν στα Επείγοντα

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, παρουσιάζοντας τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία: Πάνω από 2.000 παιδιά τον χρόνο φτάνουν στα νοσοκομεία λόγω βίας μεταξύ ανηλίκων. 400 από αυτά προέρχονται από σχολεία. Στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», φτάνουν συνολικά περίπου 850 περιστατικά κάθε χρόνο εκ των οποίων τα 200 είναι από συμπλοκές σε σχολεία. Ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα: η βία μεταξύ ανηλίκων, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί σε σχολεία, σε πλατείες, σε φροντιστήρια ή στους δρόμους γύρω από αυτά. Αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να τραυματίζονται παιδιά, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από κουκουλοφόρους μέσα στα προαύλια των σχολείων στα διαλείμματα, που τα εκβιάζουν για χρήματα ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα και πρέπει να δούμε πώς το κράτος κοινωνικής προστασίας μπορεί να παρέμβει προκειμένου να μειωθεί αυτό το μείζον ζήτημα».

Οι κρυφοί παράγοντες της νεανικής βίας

Η κλινική ψυχολόγος Νάνσυ Παπαθανασίου υπογραμμίζει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών δεν είναι ένα σταθερό  χαρακτηριστικό, αλλά «μια συνεχής διεργασία» που καλλιεργείται μέσα από την αλληλεπίδραση προσωπικών, οικογενειακών, κοινοτικών και κοινωνικών παραγόντων. Σήμερα, πολλοί και πολλές έφηβοι μεγαλώνουν σε συνθήκες πολλαπλής αντιξοότητας: οικονομική πίεση, κοινωνικές ανισότητες, αίσθημα αδικίας, έλλειψη προοπτικής, ακόμα και ενδοοικογενειακή σύγκρουση, παραμέληση ή έλλειψη υποστήριξης. Σε αυτό το περιβάλλον, οι παράγοντες κινδύνου συνυπάρχουν με τους προστατευτικούς – μια σταθερή οικογένεια, σχέσεις εμπιστοσύνης με ενηλίκους, δομές μέσα στην κοινότητα που «κρατούν» το παιδί όταν το οικογενειακό πλαίσιο δεν επαρκεί. Η δρ Παπαθανασίου επισημαίνει ότι η βία των ανηλίκων δεν σχετίζεται στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων με ψυχικές διαταραχές, αλλά αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο που δεν αναπτύσσεται «σε κοινωνικό κενό». Η κοινωνία, λέει, έχει υποχρέωση να παρέχει δίκτυα και υποστηρικτικούς θεσμούς εκεί όπου η οικογένεια αδυνατεί. Το σχολείο, ως κρίσιμος θεσμός, οφείλει να επαγρυπνεί και να κατονομάζει με σαφήνεια τη βία, τον εκφοβισμό, αλλά και τις μορφές διάκρισης όπως ο ρατσισμός, η ομοφοβία και η τρανσφοβία. Οταν αυτά τα φαινόμενα «κρύβονται κάτω από το χαλί», δημιουργείται κουλτούρα σιωπής μέσα στην οποία η βία μπορεί να ριζώσει βαθύτερα. Παράλληλα, παρότι η παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, παραμένει σοβαρά ανεπαρκής: ένας ειδικός καλείται συχνά να καλύψει δύο ή και τρία σχολεία, με εκατοντάδες μαθητές, κάτι που καθιστά αδύνατη την ουσιαστική και σταθερή παρέμβαση. Η δρ  Παπαθανασίου τονίζει πως η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά και οι έφηβοι θα νιώθουν ότι χωρούν, ότι αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους και ότι υπάρχει πραγματική προοπτική για το μέλλον. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα και να περιοριστεί η βία· ένα πλαίσιο που, όπως επισημαίνει, σήμερα παραμένει ελλιπές.

Premium Έκδοση ΤΑΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την Πολωνία και μείωσε με την Τσεχία

Οι νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού άνοιξαν την ψαλίδα της Ελλάδας με την Πολωνία, στη μάχη που δίνει η χώρα μας για να κρατήσει την 11η θέση. Παράλληλα, μείωσε τη διαφορά με την Τσεχία

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο