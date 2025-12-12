newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος ξυλοκόπησαν και λήστεψαν διανομέα στην Αργυρούπολη
12 Δεκεμβρίου 2025

Δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος ξυλοκόπησαν και λήστεψαν διανομέα στην Αργυρούπολη

Ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 17χρονος ενώ οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται

Σύνταξη
Δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος ξυλοκόπησαν και λήστεψαν έναν ντελιβερά στην Αργυρούπολη ενώ η αγριότητα της επίθεσης ήταν τόσο μεγάλη που παρά το γεγονός ότι ο διανομέας είχε πέσει λιπόθυμος, οι τρεις δράστες δεν σταμάτησαν να τον χτυπούν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διανομέας φαγητού έφτασε στο σημείο όπου είχε δηλωθεί ως διεύθυνση, προκειμένου να παραδώσει την παραγγελία.

Εκεί τον περίμεναν τρία άτομα, δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι του επιτέθηκαν βάναυσα, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές σε όλο το σώμα.

Η αγριότητα της επίθεσης ήταν τέτοια, που παρά το γεγονός ότι ο διανομέας είχε πέσει λιπόθυμος στο έδαφος, η συμμορία δεν σταμάτησε να τον χτυπά.

Στη συνέχεια οι τρεις προσπάθησαν να του αφαιρέσουν το τσαντάκι, ωστόσο πήραν μόνο το φαγητό που μετέφερε και τράπηκαν σε φυγή.

Ο διανομέας χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετές μέρες στο νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 17χρονος για την υπόθεση. Οι άλλοι δύο δράστες αναζητούνται.

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Επικαιρότητα
Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

Εργατικό δυναμικό: Στερεύει η Ελλάδα από εργατικά χέρια;

inWellness
inTown
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια
12.12.25

Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια

Εκατοντάδες τα περιστατικά παράνομης διακίνησης και εμπορίας ζώων συντροφιάς στη χώρα μας, όμως επικρατεί καθεστώς ατιμωρησίας - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναπαράστασης
11.12.25

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα έσφιξαν τον κλοιό γύρω τους δύο συλληφθέντες που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Μπλόκα: To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου και το «ούτε βήμα πίσω» των αγροτών
11.12.25

To «σπάσιμο» της ενιαίας ατζέντας διαλόγου με τους αγρότες και το «ούτε βήμα πίσω» των μπλόκων

Ελιγμός της κυβέρνησης για ανοιχτό διάλογο με μία μόνο αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα και ενιαία ατζέντα μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης. «Απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τους αγροκτηνοτρόφους την Παρασκευή. Κρίσιμη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας το Σάββατο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;
11.12.25

Εμείς γιατί δεν έχουμε λεφτά;

 Παρακολουθούμε την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι ακούμε όλες και όλοι για ποσά πάρα πολύ ελκυστικά. Για αυτοκίνητα και ακίνητα και αναρωτιέμαι: εμείς γιατί δεν έχουμε «μία»;

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες
11.12.25

Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Έρευνες σε έξι εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών κλιμακίου που συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφεραν πενιχρά αποτελέσματα, βρίσκοντας άδεια γραφεία προς ενοικίαση ή... απουσία ηλεκτρονικών συσκευών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη για τις υποκλοπές: Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και… δεν μιλούσαν για το Predator – Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου
11.12.25

Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στελέχους της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα της Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
12.12.25

Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
12.12.25

RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή

Το RAND κλήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού των ΗΠΑ να κρίνει το υπάρχον πλαίσιο και να αναπτύξει ένα επικαιροποιημένο, σχετικά με τις παθητικές άμυνες σε πολέμους δυνατών χωρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
12.12.25

Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους

Ο πόλεμος ως τζόγος όταν αναλυτής φέρεται να άλλαξε τον χάρτη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από την καταληκτική ημερομηνία του Polymarket για την κατάληψη της πόλης Μίρνοχραντ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
12.12.25

Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα

Ένας δωρητής οργάνων που γρατζουνίστηκε από ασβό και τα όργανά του μπήκαν σε λίστες μεταμοσχεύσεων, έγινε η αιτία να πεθάνει ο λήπτης του νεφρού από λύσσα σύμφωνα με το CDC.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Αν εγκαταλείψει την εξουσία, άσυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία
12.12.25

Ασυλο στον Μαδούρο προσφέρει η Κολομβία

Εάν ο Μαδούρο εγκατέλειπε την εξουσία κι έπρεπε να ζήσει σε μια άλλη χώρα, η Κολομβία θα του προσέφερε άσυλο, σύμφωνα με την ΥΠΕΞ της χώρας.

Σύνταξη
Εξεμάνη ο Τραμπ επειδή οι Αμερικανοί δεν είναι ικανοποιημένοι από την οικονομική πολιτική του
12.12.25

Εξαλλος ο Τραμπ με τους Αμερικανούς καθώς του γυρίζουν την πλάτη

«Πότε θα πιστωθώ πως δημιούργησα, χωρίς πληθωρισμό, ίσως την καλύτερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας;», αναρωτιέται ο Τραμπ, καταφερόμενος εναντίον των Αμερικανών που δεν το αντιλαμβάνονται.

Σύνταξη
Μαδούρο για το ρεσάλτο των ΗΠΑ: «Εγκαινίασαν την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική»
12.12.25

ΗΠΑ: «Οι πειρατές της Καραϊβικής»

«Πειρατές της Καραϊβικής» χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο Νικολάς Μαδούρο, αναφερόμενος στο ρεσάλτο των ενόπλων δυνάμεών τους, και τονίζοντας ότι «κανένας δεν ξέρει πού είναι» το πλήρωμα, το οποίο απήγαγαν.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική», λέει η φον ντερ Λάιεν
12.12.25

«Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε με εταίρους στη «συμμαχία των προθύμων» υποστηρικτών του Κιέβου και τόνισε ότι «η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική» για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ, επαναλαμβάνει ο Τραμπ
12.12.25

Επίκεινται χερσαία πλήγματα των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα εξαπολύσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, προκειμένου να εμποδίσουν, όπως ισχυρίστηκε, φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο
12.12.25

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Κυρώσεις σε βάρος συγγενών του Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει και στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία: Ελεύθερος και πάλι ο μετανάστης-σύμβολο με εντολή της δικαιοσύνης
12.12.25

Βγήκε πάλι από τη φυλακή ο μετανάστης-σύμβολο

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, ο μετανάστης-σύμβολο από το Ελ Σαλβαδόρ, αφέθηκε ελεύθερος και πάλι από την αστυνομία μετανάστευσης κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύνταξη
