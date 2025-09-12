Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή

Η πρώτη ακρόαση της υπόθεσης που οδήγησε στην ακύρωση του πανεπιστημιακού διπλώματος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου διεξάγεται σήμερα, Παρασκευή, στην αίθουσα του δικαστηρίου των φυλακών στη Σηλυβρία. Στη δίκη του Ιμάμογλου, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με τους υποστηρικτές του να φωνάζουν συνθήματα και να τον χειροκροτούν όρθιοι, το «παρών» έδωσαν και συμφοιτητές του από το πανεπιστήμιο.

Από την άλλη πλευρά, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο επέτρεψε την υπεράσπιση του δημάρχου από τον… κρατούμενο δικηγόρο του, Μεχμέτ Πεχλιβάν – μια πρακτική που καταγράφηκε ως η πρώτη στην ιστορία του δικαστικού σώματος ακόμη και για μια χώρα όπως η Τουρκία, που κυβερνάται από το αυταρχικό καθεστώς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σήμερα (12/9), διεξάγεται η πρώτη ακρόαση της ποινικής δικογραφίας που κατατέθηκε κατά του δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου για την προεδρία του ρεπουμπλικανικού κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, Εκρέμ Ιμάμογλου, με την κατηγορία ότι έλαβε το πανεπιστημιακό του πτυχίο παράτυπα.

Η ακροαματική διαδικασία, η οποία έπρεπε να ξεκινήσει στις 11:00 (και ώρα Ελλάδας), ξεκίνησε περίπου με μία ώρα καθυστέρηση.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, φωνάζοντας το σύνθημα: «Δικαίωμα, νόμος, δικαιοσύνη».

Στην ακρόαση, ο Ιμάμογλου ρωτήθηκε για το επίπεδο της εκπαίδευσής του. Όταν ο προφυλακισμένος δήμαρχος και βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, απάντησε «μεταπτυχιακό», η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ιμάμογλου: Ο Ερντογάν έγραψε το κατηγορητήριο

«Ο εισαγγελέας δεν έγραψε αυτό το κατηγορητήριο, αυτός που ήξερε ότι θα τον νικήσω στις επόμενες εκλογές έγραψε το κατηγορητήριο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Εκρέμ Ιμάμογλου, σε μία σαφέσταση αναφορά στον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και στον έλεγχο που ασκεί η κυβέρνησή του στο δικαστικό σύστημα.

Όπως σημείωσε ο Ιμάμογλου, «η ύπαρξη της υπόθεσης είναι ντροπή. Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, θυμίζει στην τουρκική κοινωνία το πραξικόπημα (σ.σ. στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, υπό τον δικτάτορα Κενάν Εβρέν). Μακάρι η χώρα μας να μην αντιμετωπίσει τέτοια πραξικοπήματα, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία πραξικοπήματος. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και συμμετέχουν στο έγκλημα κάνουν την κοινωνία να πληρώσει το τίμημα».