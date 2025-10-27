newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 09:09

Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με την κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας», μετέδωσε σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Ε. Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς». Τον Ιούλιο του επιβλήθηκε νέα ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλές εις βάρος του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Κατηγορίες και σε δύο ακόμη

Η νέα αυτή έρευνα περί «κατασκοπείας» στρέφεται και κατά του διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του Ε. Ιμάμογλου το 2019 και το 2024, του Νετζετί Εζκάν, και του διευθυντή του δικτύου Tele1 Μερντάν Γιαναρντάγκ.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής ο Ε. Ιμάμογλου κατηγορείται για απάτη στη διάρκεια της συγκέντρωσης πόρων για την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρία και κατασκοπεία με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης, σημείωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

Όπως μετέδωσε το Anadolu, δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης στη διάρκεια της νύκτας εις βάρος του Ε. Ιμάμογλου όπως και δύο άλλων, μεταξύ των οποίων ο Μ. Γιαναρντάγκ.

Την Παρασκευή η τουρκική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο του Tele1, επικαλούμενη τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και αιρετοί του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) του δημάρχου Κωνσταντινούπολης βρίσκονται στη φυλακή έπειτα από σωρεία διώξεων με κύρια κατηγορία αυτή της διαφθοράς.

Το CHP αρνείται τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες απόπειρα της κυβέρνησης να απομακρύνει πολιτικούς αντιπάλους του Τ. Ερντογάν και να αποδυναμώσει το κόμμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης – Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»
Παρανοήσεις... 27.10.25

Ορλάντο Φίτζες: «Ο πόλεμος Ευρώπης - Ρωσίας ήδη έχει αρχίσει, είναι υβριδικός»

«Δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία ούτε για επιστροφή της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ορλάντο Φίτζες, καθηγητής στο Birbeck του Λονδίνου

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ
Κόσμος 27.10.25

Ο Τραμπ θέλει άμεση κατάπαυση του πυρός λέει ο Ζελένσκι – «Όχι» Λαβρόφ

Ο Τραμπ συμφωνεί με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με την Ρωσία να αρνείται μέσω του Σεργκέι Λαβρόφ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελικόπτερο και μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα
Αεροπλανοφόρο Nimitz 27.10.25

Ελικόπτερο και μαχητικό των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ελικόπτερο Sea Hawk και μαχητικό αεροσκάφος Super Hornet των ΗΠΑ, που είχαν και τα δύο απονηωθεί από το αεροπλανοφόρο Nimitz, κατέπεσαν με διαφορά περίπου μισής ώρας στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Σύνταξη
Αργεντινή: Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές
Ενδιάμεσες εκλογές 27.10.25

Σημαντική νίκη για την παράταξη του Μιλέι

Σημαντική νίκη κατήγαγε η παράταξη του Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν στην Αργεντινή, εξασφαλίζοντας 64 έδρες στο Κοινοβούλιο έναντι 31 των Περονιστών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Σύνταξη
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Αντίστροφη μέτρηση 27.10.25

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 27.10.25

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο